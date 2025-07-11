Легендарные истории побега из рабства

Наверное, все крупные цивилизации прошли через стадию рабовладения — а некоторые из тех, что помельче, не прошли до сих пор. И, сколько существует рабство, столько существуют и попытки сбежать из него. Некоторые истории побегов потрясают воображение.





Осторожно, хрупкий груз

Цыган свободным быть не может?

Неисправимая