Умер самый старый кот в мире

Самый старый в мире кот по кличке Натмег (от английского «мускатный орех») скончался в Британии. Ему было 32 года.











В начале сентября 2017 года кот Натмег отошел в мир иной в невероятном для своих сородичей возрасте 32 лет. В пересчете на человеческий возраст ему было бы 144 года. Впрочем, стоит отметить, что сравнение возраста животных и людей всегда довольно условно.







Владельцы кота Лиз и Ян Финлей (Liz и Ian Finlay) из города Блейдон-он-Тайн приняли Натмега после того, как обнаружили его в 1990 году в своем саду. Тогда супруги отвезли кота к ветеринару, который по состоянию зубов определил, что животному уже по меньшей мере пять лет.

Также выяснилось, что несчастное животное страдало от сильных гнойников на шее, однако пара буквально выходила его. С тех пор хозяева никогда не расставались с животным . После того, как Натмегу исполнилось 30 лет , он стал нередко оказываться в центре внимания средств массовой информации и полюбился интернет-пользователям.Многие увидели в глазах кота неповторимое сочетание усталости, раздражения и мудрости, свидетельствующее о том, что за долгие годы животное успело понять в жизни очень многое.Серьезные проблемы со здоровьем у старика-кота начались еще в 2013 году, когда с ним случился сердечный приступ. В августе старое животное перенесло заболевание дыхательных путей, а также мучилось от сердечной недостаточности, поэтому хозяева решили усыпить старенького кота. Лиз и Иэн Финлэй признались, что убиты горем, так как очень любили пушистого питомца.Секрет его долгой жизни, по мнению пары, заключался в том, что он не был их домашним животным. «Это мы были его питомцами, и он никогда не давал нам забыть об этом», — заявляют хозяева.Кстати, старейшей кошкой в истории считается черно-белая Крим Пафф из Техаса: она умерла в августе 2005 года в возрасте 38-ми лет, что примерно соответствует человеческому возрасту в 170 лет. При этом в среднем домашние кошки живут около 15 лет . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями!