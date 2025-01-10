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Умер самый старый кот в мире

Самый старый в мире кот по кличке Натмег (от английского «мускатный орех») скончался в Британии. Ему было 32 года.

Умер самый старый кот в мире

Умер самый старый кот в мире

В начале сентября 2017 года кот Натмег отошел в мир иной в невероятном для своих сородичей возрасте 32 лет. В пересчете на человеческий возраст ему было бы 144 года. Впрочем, стоит отметить, что сравнение возраста животных и людей всегда довольно условно.

Умер самый старый кот в мире

Владельцы кота Лиз и Ян Финлей (Liz и Ian Finlay) из города Блейдон-он-Тайн приняли Натмега после того, как обнаружили его в 1990 году в своем саду. Тогда супруги отвезли кота к ветеринару, который по состоянию зубов определил, что животному уже по меньшей мере пять лет.

Также выяснилось, что несчастное животное страдало от сильных гнойников на шее, однако пара буквально выходила его. С тех пор хозяева никогда не расставались с животным.

Умер самый старый кот в мире

После того, как Натмегу исполнилось 30 лет, он стал нередко оказываться в центре внимания средств массовой информации и полюбился интернет-пользователям.



Многие увидели в глазах кота неповторимое сочетание усталости, раздражения и мудрости, свидетельствующее о том, что за долгие годы животное успело понять в жизни очень многое.

Умер самый старый кот в мире
Серьезные проблемы со здоровьем у старика-кота начались еще в 2013 году, когда с ним случился сердечный приступ. В августе старое животное перенесло заболевание дыхательных путей, а также мучилось от сердечной недостаточности, поэтому хозяева решили усыпить старенького кота. Лиз и Иэн Финлэй признались, что убиты горем, так как очень любили пушистого питомца.
Умер самый старый кот в мире
Секрет его долгой жизни, по мнению пары, заключался в том, что он не был их домашним животным. «Это мы были его питомцами, и он никогда не давал нам забыть об этом», — заявляют хозяева.
Умер самый старый кот в мире
Кстати, старейшей кошкой в истории считается черно-белая Крим Пафф из Техаса: она умерла в августе 2005 года в возрасте 38-ми лет, что примерно соответствует человеческому возрасту в 170 лет. При этом в среднем домашние кошки живут около 15 лет.

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