Секретный трюк для идеальной чистоты пола

С такого чистого пола можно даже есть! Вымойте пол до идеальной чистоты, до скрипа — это очень просто, нужна всего 1 капсула.







Наберите воду температуры 60 градусов в таз.







Туда бросьте капсулу для стирки белья. Дождитесь её растворения.







Затем помойте пол, как обычно. Такое моющее средство просто превосходно очищает пол!

Если боитесь, что на полу останутся частички мыльного средства, то можно вымыть пол по второму кругу простой водой.