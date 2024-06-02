10 захватывающих фильмов о будущем, который вышли на экраны ещё в прошлом веке

Кадр из фильма режиссера Л. Бессона «Пятый элемент»./ Фото: moviepilot.com
Каким представляли себе жизнь в следующем по счету тысячелетии люди XX века? К чему необходимо было готовиться жителям планеты Земля, чтобы выжить в коллапсе страстей и болезней? На эти вопросы пытаются найти ответы не только учёные, но и фантасты. В этом обзоре фильмы, которые расказывают о далёком будущем. Но на самом деле многие из этих прогнозов уже сбылись.
H]1. «Армагеддон»
Кадр из фильма «Армагеддон»./ Фото: kafaizni.org
режиссер М. Бэй, 1998 год
После того, как Нью-Йорк был разрушен сотнями мелких метеоритов, NASA обнаруживает астероид, стремительно приближающийся к Земле. Жителям планеты грозит уничтожение через 18 дней. Ученые предлагают взорвать астероид боеголовкой изнутри. Это в состоянии сделать только опытный нефтяной бурильщик со своей бригадой. Команду отправляют в космос для уничтожения астероида.
2. «Космическая одиссея 2010»
Кадр из фильма «Космическая одиссея 2010»./ Фото: vao.northsport.ru
режиссер П. Хаймс, 1984 год
События ленты разворачиваются в 2010 году на Юпитере. Космический корабль «Дискавери 1» не вернулся на Землю после первого полета на Юпитер. США и СССР объединяют усилия и отправляют интернациональный экипаж в космос, чтобы выяснить причину провала первой миссии. В дополнение к изучению Юпитера и «Дискавери», советский экипаж должен решить загадку Монолита. Это огромный инопланетный артефакт, который может изменить будущее человечества навсегда.
3. «Контакт»
Кадр из фильма «Контакт»./ Фото: kinomasters.ru
режиссер Фил Мора, 1989 год
Автору удалось воссоздать подробности сенсационной истории, произошедшей с писателем У. Стрибером в 1985 году. Автор фантастических рассказов страдает от ночных видений с участием инопланетных пришельцев. После нескольких гипнотических сеансов врач подтверждает инопланетный контакт. Писатель хочет разобраться в их реальности. Он отправляется на место ночных видений и здесь выясняется, что фантаст был в контакте с внеземным разумом всю жизнь. Эту способность он унаследовал от отца и теперь должен передать ее своему сыну.
4. «Полет навигатора»
Кадр из фильма «Полет навигатора»./ Фото: kafaizni.org
режиссер Р. Клайзер, 1986 год
Подросток 12 лет теряет сознание неподалеку от своего дома в 1978 году, а приходит в себя, когда на дворе 1986. При этом мальчик ничуть не изменился, хотя с момента его исчезновения прошло 8 лет. Сотрудники НАСА надеются сканировать его мозг и узнать секреты Вселенной. Но подросток удачно скрывается, находит инопланетный корабль, чтобы повторить шаги своих инопланетных похитителей и вернуться в 1978 году.
5. «Бегущий человек»
Кадр из фильма «Бегущий человек»./ Фото: kinomasters.ru
режиссер П. Майкл Глейзер, 1987 год
Автор показал страну в 2017 году. США стали милитаризированным полицейским государством. Здесь подвергается цензуре абсолютно все. Правительство увлекает телезрителей несколькими игровыми шоу. В них осужденные преступники борются за свою жизнь. Самым популярным становится шоу «Бегущий человек». Представление устроено так, что после него никому не удается выжить. Участником шоу становится осужденный полицейский.
6. «Корпорация Бессмертие»
Кадр из фильма «Корпорация Бессмертие»./ Фото: simkl.ru
режиссер Дж. Мерфи, 1992 год
Зрителели попадают в мрачное будущее 2009 года, где люди страдают от многочисленных недугов. Здоровье населения планеты утрачено в результате потребления наркотиков и из-за нечистот окружающей среды. Чтобы избавить очень богатых людей от смерти, здесь придумали машину времени, вырывающую здоровых людей из прошлого за секунды до гибели. В их тела имплантируют старческие души богачей. Так и случилось с гонщиком Формулы 1, который оказывается в момент аварии в 21 веке.
7. «Америка-3000»
Кадр из фильма «Америка-3000»./ Фото: pixelrz.com
режиссер Д. Энгельбах, 1986 год
Колорадо живет в 3000 году на руинах цивилизации, разрушенной атомным оружием. В каменном веке третьего тысячелетия человечество разделено на кланы и всем управляют женщины. Мужчинам отведена роль безмолвных рабов. Их делят на функциональные группы: рабочие, служащие и те, кто плодит потомство. Когда лидер правящего женского рода умирает, начинается борьба за власть. К этому времени набирает силу выделившейся из мужской особи воин, готовый повести за собой раскрепощенных мужчин.
8. «Пятый элемент»
Кадр из фильма «Пятый элемент»./ Фото: tramvision.ru
режиссер Л. Бессон, 1997 год
В двадцать третьем веке вселенной угрожает зло. Единственная надежда человечества - Пятый Элемент. Он периодически приходит на Землю, чтобы защитить все живое с помощью четырех стихий огня, воды, земли и воздуха. Зло всячески этому препятствует и разрушает Элемент. Но ученым удается создать совершенное существо ЛиЛу на основе уцелевших останков. Так начинается путешествие совершенства в мир людей для выполнения жизненно важной миссии.
9. «Двухсотлетний человек»
Кадр из фильма «Двухсотлетний человек»./ Фото: kinopoisk.ru
режиссер К. Коламбус , 1999 год
Лента посвящает зрителя в тайны из жизни домашнего робота будущего. Робот Эндрю запрограммирован на выполнение обычных задач для обслуживания семьи. Неожиданно искусственный интеллект начинает развиваться. Теперь он способен самостоятельно мыслить, чувствовать и даже пытается превратить себя в настоящего человека.
10. «Звездные врата»
Кадр из фильма «Звездные врата»./ Фото: pixelrz.com
режиссер Р. Эммерих, 1994 год
Ученый египтолог доставлен на подземную военную базу, где ему предстоит расшифровать символы на древнем сооружении. В ходе исследований молодому человеку удается открыть чужеродное устройство, известное как Звездные Врата. Отсюда начинается путешествие землян на неизвестную планету. Планета управляется существом, называющим себя египетским богом солнца Ра.
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