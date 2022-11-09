Самое узкое государство с населением 11 тысяч человек, которое может легко смыть волной

Среди самых маленьких стран мира на четвертом месте находится Тувалу. О ней знают далеко не все. В целом здесь проживает 11 000 человек, расселившихся на 3-х островах и 6 атоллах. Туристов из других стран здесь бывает тоже немного. Тувалу интересна и тем, что является самым узким государством.
1. Острова и атоллы
Всего в стране 26 кв. км суши, тогда как лагуны в атоллах занимают площадь в 500 кв. км / Фото: bing.com
Лагуны завораживают своей красотой / Фото: windows10spotlight.com
Атоллы с технической точки зрения тоже относят к островам. В действительности же это образования кольцевого типа, коралловые рифы, образованные на возвышенностях, имеющихся на океанском дне. Всего в стране 26 кв. км суши, тогда как лагуны в атоллах занимают площадь в 500 кв. км. Внешне атоллы напоминают большущие озера, обрамленные узкой полосой земли.
Все острова располагаются друг от друга на приличном расстоянии - от 67 до 172 километров / Фото: wallpapercave.com
Наиболее крупным из всех островов является Ваитупу, площадь которого составляет немногим более 5 кв. км. Самым миниатюрным – Ниулакита с площадью 0.42 кв. км. Все острова один от другого располагаются на приличном расстоянии. Самое небольшое между Ваитупу и Нукуфетау – 67 км. Дальше всех друг от друга находятся Ваитупу и Нуи. Между ними пролегает 172 км.
На Тувалу нет гор, но очень много красивых пляжей, а наиболее высокая точка – 5 м над уровнем моря / Фото: bing.com
На Тувалу нет гор, но очень много красивых пляжей. Наиболее высокая точка – 5 м над уровнем моря. Удивительно, что острова до сих пор не затопило, хотя в этом плане уже наблюдались катастрофы в 1972 г. Тогда с островов вода смыла практически все сооружения и даже деревья.
Самый крупный город, где живет долее половины населения, это столица страны Фунафути / Фото: iphsph.ru
Сейчас люди проживают в стандартных европейских домах. Крупные города здесь отсутствуют. Более 5 000 человек местного населения проживает в столице страны Фунафути, атолле с тремя разными поселками. В переводе с местного Тувалу обозначает «восемь вместе стоящих». Изначально заселенными были именно 8 островов. Еще один, Ниулакита, вошел в их состав относительно не так давно. Теперь и на нем проживают люди.
Здание правительства и Национальный банк в Фунафути / Фото: svenlucaworld.com
2. Политика
Тувалу входит в состав ООН / Фото: cfr.org
Тувалу является одной из тех стран (а их было немного), которая признала Южную Осетию и Абхазию (отреагировав на просьбе РФ) независимыми государствами. Но в 2014 г. (теперь уже отреагировав на просьбу грузинской стороны) она свое мнение поменяла.
В позапрошлом году государственное правительство не приняло инициативу создания островов искусственного типа, хотя они могли бы оказать помощь в «войне» с поднятием уровня над морем. Но идея пришла от китайцев, поэтому ее расценили, как попытку снизить влияние поддерживаемого здесь Тайваня.
Жители небольшого государства принимают участие в летних Олимпийских играх / Фото: titan-race.ru
В целом правительство государства не сидит на месте. Тувалу вошла в состав ООН, ее жители участвуют в летних Олимпиадах, а мероприятия и проекты, касающиеся климатических и других изменений, не игнорируются никогда.
3. Деньги
В стране национальной валютой является доллар Тувалу, который приравнивается к австралийскому / Фото: coins-spb.ru
В стране национальной валютой является доллар Тувалу, который приравнивается к австралийскому. Выпускается валюта исключительно в монетах. В связи с этим люди рассчитываются и ими, и австралийскими бумажными долларами. Монета самого большого номинала – один доллар. Есть еще пять, десять и даже двадцать долларов, но, скорее всего, они идут как «юбилейные». На аверсе всех национальных монет изображена Елизавета II (в профиль).
4. Природные и климатические метаморфозы
Острова могут быть затоплены водами океана в любой момент / Фото: onceinalifetimejourney.com
Для небольшого государства климат и трансформации в природе являются серьезной проблемой. Бытует мнение, и вполне обоснованное, что вся территория спустя несколько десятилетий уйдет под воду. Предположительно для противостояния природе одной из наиболее бедных стран нужны немалые финансовые средства. И здесь появляется еще один вопрос – почему бы не заработать на туризме.
5. Туризм и другие варианты дохода
В ходе турне по островам Тихого океана и Юго-восточной Азии в Тувалу побывали принц Уильям с Кейт Миддлтон / Фото: news.tochka.net
Почетных гостей приняли по-королевски / Фото: bnn-news.com
В 2016 г. Всемирная туристическая организация признала данное государство наиболее редко посещаемым. Хотя в 2012 г. в ходе турне по островам Тихого океана и Юго-восточной Азии здесь побывали принц Уильям с Кейт Миддлтон. Елизавета II с супругом тоже в свое время (1982 г.) тоже посетили острова. Но от этого страна популярнее в туристической среде не стала.
Почтовые марки Тувалу вызывают большой интерес у филателистов / Фото: all4coins.ru
Но даже небольшое количество туристов за год (около 2 000 человек) – это свыше 10% ВВП государства. При большей посещаемости островов экономика страны улучшилась бы, но на данном этапе говорить об этом не приходится. Второй способ заработать – сдача .tv (домена национального значения) в аренду. Третий способ заработка заключается в изготовлении почтовых марок, вызывающих большой интерес у филателистов.
6. Особенность Тувалу
Государственный флаг Тувалу включает флаг Великобритании / Фото: news.day.az
Страна вплоть до 1974 г. самостоятельным государством не была. До 1978 г. она являлась колонией Британии, и только тогда стала независимой. Но формально и сегодня главой остается британская королева. В 2008 г. в стране прошел референдум, на котором решили, что здесь остается монархия. И сейчас государственный флаг включает флаг Великобритании.
7. Проблемы острова
Одной из серьезных проблем острова является недостаток питьевой воды / Фото: verywellhealth.com
Проблемы на острове тоже существуют – куда же без них. В самом начале 2010 г. вода из грунта перестала быть пригодной для питья. Островитянам брать ее для этой цели из колодцев запретили. Основным источником жидкости на сегодняшний день выступает дождевая вода. Если же наступает кризис, то питьевую воду доставляют с той же Новой Зеландии на самолетах. Были задействованы здесь и опреснители.
Мусор в больших количествах может лежать прямо в жилых районах / Фото: lemonche.ru
Экология тоже оставляет желать лучшего. Прямо на территориях жилого назначения мусор может лежать в больших количествах, отходами завалены берега с двух сторонhttp://vs-t.ru/samoe-uzkoe-gosudarstvo-s-naseleniem-11-tysyach-chelovek-kotoroe-mozhet-legko-smyt-volnoj.
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