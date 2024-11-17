В чем был главный недостаток советских танкистов, по мнению немцев

Вторая Мировая война прошла для всех тяжело. Мировой конфликт не обошёл никого стороной. Немецкие военные старались критиковать советских. Особенно сильно доставалось танкистам. Какие же недостатки нашли немецкие военные у советских танкистов?
Советские танкисты, попадавшие под критику / Фото: tech.
Немцы часто говорили о том, что замечают странное поведение советских танкистов. Особенно во время боевого столкновения. Как отмечали немецкие танкисты, они бывало пропускали технику и скопление пехотных войск. В такие моменты немецкие танкисты старались нанести максимальный урон советским танкистам. Ведь они могли попасть в борт или корму. Почему так происходило?
Все дело в том, что у советской техники был малый обзор. Такие легендарные танки как КВ-1 и Т-34 были отличными, но даже у них имелись недостатки. Особой проблемой был тот самый обзор. Инженеры для того, чтобы защитить экипаж внутри, старались делать так, чтобы количество щелей для осмотра было в малом количестве. В то сложное время инженерам нужно было еще и уложиться в минимальный бюджет. Поэтому профессиональные специалисты старались убирать все лишнее и упрощать производство. По сути, в танках оставляли только базовые элементы.
Ранний советский танк Т-34 / Фото: steamcommunity.com
Такую меру можно увидеть например на танках Т-34, особенно на тех, кто выпускался на ранних этапах войны. Позднее с прошествием времени специалисты старались заделывать изъяны и качество техники постепенно повышалось.
Но даже такая модернизация никак не влияла на то, что у советских танкистов был малый обзор из техники. Командиры экипажа мало высовывались из танков. А вот немецкие танкисты наоборот, могли часто осмотреться. Это в основном и повлияло на то, что немецкие солдаты критиковали советских.
Командир экипажа внутри танка / Фото: pikselyi.ru
Но эта критика не является правдивой. Ведь советские командиры, по сути, поступали верно и на то есть причина. Командир танка часто выполнял и обязанности наводчика. Такая ситуация часто встречалась в средних и легких танках. В такой ситуации командиру-наводчику было намного проще найти мишень в своем прицеле. У командира также располагался вращающийся прибор наблюдения, но от него было мало толка.
Стоит учитывать, что немецкие танкисты, когда критиковали советские, замалчивали один важный момент. Им нужно было вспомнить процент потерь среди командиров немецких танков. Ведь советские снайперы и рядовые знали слабости немецких командиров. Они любили выглядывать из кабины и этим пользовались рядовые и снайперы. Если немец высовывался, то мгновенно мог получить пулю. Потеря главного в танке была чревата огромными последствиями. Ведь качество обзора мгновенно снижалось и шанс покинуть поле боя живым, тоже.
Немецкий танк Panzer IV / Фото: eucmh.com
Уже после 1943 года Т-34 получают командирские башенки. Но командиры их использовали не так часто. Ведь у них была совмещенная должность. С появлением танка Т-34-85, командиры стали больше высовываться наружу. «Глазастые» командиры тогда стали намного опаснее для немецких солдат. Стоит учитывать, что и 85-мм пушка могла на средней и близкой дистанции легко вывести из строя легендарного «Тигра». Такая ситуация была и с Panzer IV. Часто немецкие танкисты использовали «Пантеру», но ее масса для прикрытия немецких флангов была не сильно полезна.
Советские танкисты / Фото: youtube.com
Как только у советских танкистов появился более масштабный обзор, так и дела на поле боя пошли в гору. Танкисты уже не так долго высматривали мишени, а просто поражали их в несколько мгновений.
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