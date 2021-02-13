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Аптечное средство, с которым взойдут даже старые семена

Обычная 3 % перекись водорода, которую можно приобрести в любой аптеке за сущие копейки, является главным секретом хорошей всхожести семян, крепкой рассады и классного урожая. Повторите этот несложный трюк, чтобы ваши растения были здоровыми и сильными!

Аптечное средство, с которым взойдут даже старые семена
Возьмите семена перца и залейте их перекисью так, чтобы они там плавали. Оставьте на 10-15 минут. Туговсхожие семена, такие как лук, оставьте на 20-30 минут.

Аптечное средство, с которым взойдут даже старые семена
Подготовьте хороший обеззараженный питательный грунт под посадку семян. Выровняйте поверхность ложкой.
Аптечное средство, с которым взойдут даже старые семена
Теперь разложите семена без промывания под водой, равномерно, по всей поверхности грунта.
Аптечное средство, с которым взойдут даже старые семена
Присыпьте землей и увлажните из пипетки или пульверизатора. Накройте крышкой или пакетом и оставьте в тёплом месте (25-30 градусов) до всходов.
Аптечное средство, с которым взойдут даже старые семена
Аптечная перекись насыщает семена водородом, в то же время обеззараживает и слегка разъедает оболочку семян — благодаря этому они быстрее проклевываются и «закаляются». После такой несложной процедуры семена отлично всходят и дают хороший урожай. Ниже показано, как дружно взошли семена перца после процедуры замачивания в перекиси перед посадкой.

Аптечное средство, с которым взойдут даже старые семена
Подробнее о применении перекиси водорода для перца смотрите в видео ниже:


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Семенаперекисьсредство
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