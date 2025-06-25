Чем люди в прошлые времена заменяли туалетную бумагу

Человеческий тыл любит чистоту. И, хотя об этом факте изо всех литературных героев дерзнул сообщить чуть ли не один Гаргантюа, всё же люди, хоть и без лишних обсуждений и тем более без стихов в его духе, содержали себя в чистоте и опрятности, что, без сомнения, говорит о человечестве хорошо. Только вот как они это делали до изобретения туалетной бумаги, вы никогда не задумывались?

Лишнее соскрести

Лучше смыть

Волокна естественного происхождения

Что готовит нам будущее?