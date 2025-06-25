Чем люди в прошлые времена заменяли туалетную бумагу

Человеческий тыл любит чистоту. И, хотя об этом факте изо всех литературных героев дерзнул сообщить чуть ли не один Гаргантюа, всё же люди, хоть и без лишних обсуждений и тем более без стихов в его духе, содержали себя в чистоте и опрятности, что, без сомнения, говорит о человечестве хорошо. Только вот как они это делали до изобретения туалетной бумаги, вы никогда не задумывались?
Лишнее соскрести
Первая мысль, которая может прийти тому, кто подолгу гулял в детстве дворами и тем более лесами, не заглядывая домой из-за риска, что дальше гулять не пустят - что удобнее всего для сохранения чистоты, когда оправишься на лоне природы, использовать широкие листья растений (главное, выбирать с умом и оглядкой, потому что иные растения норовят причинить боль). И этот способ действительно популярен. Но всё же то один, то другой народ находил, что лишнее лучше не стереть широким жестом, а тщательно соскрести чем-то достаточно твёрдым и прочным. Например, любители блюсти интимнейшую из гигиен на Гавайских островах использовали скорлупу кокосового ореха. На других берегах, омытых тёплыми морями, использовали чаще створки раковин разного рода моллюсков вроде устриц. Такое можно было встретить, например, в древней Греции, хотя популярнее и цивилизованнее считался другой способ - использование черепков от разбившихся амфор и горшков. Японцы отскребали свои тылы плоскими палочками - обычно деревянными, но порой и металлическими. Конечно же, палочки были многоразовыми. В пустынных местах, где не найти было ни раковин, ни широких листьев, ни тем более кокосов, брали плоские, приятно сглаженные и отполированные ветром и песком, обеззараженные самим солнышком камушки и после очищения оставляли их обеззараживаться и очищаться естественным путём и дальше.
Лучше смыть
В мусульманских культурах чистоту крепко связывали с водой, а значит, в случае необходимости тылу назначали омовение. Для этого в комнатах уединения и отдохновения стояли специальные кувшинчики, хвататься за которые дозволялось лишь правой рукой, поскольку левую назначили нечистой и пользовались ею непосредственно для омовения. Там, где вода лежит на земле в основном в своём мёрзлом виде, ею также принято было омывать из горсти сокровенную часть своего тела - но доставляло это, вероятно, мало удовольствия. В разное время находились любители самого естественного из омовений - с использованием языка. Конечно, не своего - для этого подзывали любимого пса. А маркиз де Сад рекомендовал заменить в этой процедуре собачку человеком, но он был вообще большой фантазёр. Большинство любителей языка устраивали собаки. В Древнем Риме без губки не мылись. Вот и тыл протирали только ею, пропитанною морской водою. Домашние губки после этого мыли и сушили, а вот в общественных местах губку сажали на палочку раз в день, и после этого специальный раб, приставленный для соблюдения чистоты задов уважаемых римлян, всех сидящих рядком над отверстиями обойдя, наскоро полоскал губку в лохани с сильно солёной водой. Даже странно, что столько римлян так беззаботно решались пользоваться общественными местами в свете подобных мер для поддержания чистоты.
Волокна естественного происхождения
В том же Риме можно было встретить любителей навести чистоту не губкой, а комочком пушистой, мягкой, нежной овечьей шерсти. Практически везде, где разводили овец, находились такие любители, поскольку в волокнах в данной процедуре есть своё очарование. В Европе зимой бывало холодновато для омовений, и одинокому человек, заглянувшему в нужное помещение, предлагался или пучок душистого сена, или пригоршня соломы - второе было популярнее, но куда хуже, поскольку требовало определённой закалки самых нежных частей тела. Летом же пользовались народной любовью лопухи с их широкими листами с гладкой, сильно контрастирующей с соломой поверхностью. Сухой мох там, где легко его было набрать и засушить, тоже был очень популярен. Жители Нового Света стоически пользовались кукурузными листьями - широкими, но с жёсткими волокнами, отчего использование их было не слишком комфортно. Эту моду переняли на какое-то время и колонизаторы. Те, кто не любил солому, пользовались полотняными салфетками или полотенцами, заранее обтёртыми (быть может, о камни) до радикальной мягкости. Эти полотенца потом, как считается, стирались и пускались в дело снова, что, конечно, привело бы в восторг современных экоактивистов - но очень удручает тех, кто жалеет женские руки, которым доставалась бесконечная стирка. Когда салфетка протиралась до первых дыр, её просто выкидывали. Но славу современной цивилизации стоит петь, прежде всего, древнему Китаю, где волокна растений стали использовать для изготовления бумаги, и бумаги этой придумали множество сортов, в том числе идеально подходящей для протирки тылов. Если простые горожане использовали бумагу из конопли, то при императорском дворе подавали к нужде особый сорт - бархатистую бумагу, больше похожую на мягкую, ласкающую кожу ткань. Что-то похожее можно купить и сейчас в упаковке с надписью “Четыре слоя”. Стоило в Европе появиться дешёвой, особенно тряпичной бумаге (да, сделанной из лоскутков, а не древесины), как и в Европе распространилась китайская мода. Правда, за исключением богатейших домов, в ход шла не отдельно припасённая, а обычная использованная бумага - разваливающиеся от ветхости книжки с любовными романами или просто исписанный чернилами черновик. Такую бумагу следовало перед использованием обработать: смять руками и долго тереть между кулаками, пока она не станет достаточно мягкой, следя, между тем, чтобы она нигде не прорвалась и не утратила тем самым свою пригодность к работе.
Что готовит нам будущее?
Кажется, трудно придумать что-то радикально новое в области гигиены человеческого тыла. Кувшины сменились биде или унитазами с функцией подмыва. Бумага стоит в каждом европейском доме. Фильмы о будущем обещают возврат скребков в виде ракушек - полагая, очевидно, наших потомков людьми довольно закалёнными - и псевдоживые уборные, ласково обрабатывающие зад языком. Любители экологии выращивают специальный мох (и сушат, и используют). Однако есть передовые идеи и в этой области. Так, фантасты предлагают очищение тыло направленным ультразвуком или порошком, который моментально абсорбирует всё лишнее и высушивает быстро и радикально, так, что с поверхности кожи вниз потом ссыпается порошок нежной, чуть щекотной структуры. Остаётся подождать, кто решится такой исполнить технически.
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