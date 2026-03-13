Ошибки в супермаркете, из-за которых кошелек вечно пустой

Заходите в магазин за хлебом и макаронами, а выходите с двумя пакетами продуктов и чеком на десять тысяч? Знакомо. Есть хорошая новость – вы в этом не виноваты, это результат работы маркетологов. Но есть и плохая – вы будете продолжать тратить такие суммы, пока не узнаете о хитрых уловках супермаркетов.

Главная задача маркетологов – сделать все для того, чтобы вы не уходили из магазина с полупустой тележкой. Они знают все о психологии покупателей, поэтому на каждом шагу в магазине вас ждут опасные ловушки. Если вам надоели неоправданные расходы и импульсивные покупки, предлагаем узнать, какие ошибки вы чаще всего допускаете, заходя в магазин. Перестанете их допускать, и сможете сократить растраты примерно на 15% без ущерба для качества жизни.Список помогает избежать импульсивных покупокЕще один неоспоримый факт: люди, который приходят в магазин без списка, тратят на четверть больше денег, чем те, кто заранее составляет перечень нужных продуктов. Список нужен для того, чтобы вы не бродили по рядам в поисках того, что вам может пригодиться, а четко знали, куда идти и в каких количествах брать тот же сахар или бананы. Он помогает спокойно проходить мимо акций, распродаж, скидок на продукты и вещи, которые вам абсолютно не нужны.Планировка супермаркетов – очень хитрая штука. Они построены таким образом, чтобы самые нужные отделы находились в конце. Вот почему вам приходится пройти десятки рядов, чтобы добраться до молока, хлеба или мяса. По пути вы минуете сладости, различные снеки, сладкие напитки, таблички «1+1=3».В таком хаосе легко забыться и положить в корзину то, что вам на самом деле не нужно. А список помогает собраться с мыслями и четко следовать плану.Бульон по скидке в магазине.Как только мы видим желтый ценник с перечеркнутой цифрой, рука невольно тянется к товару. Было 300 рублей, а стало 200, как такое можно упустить? Однако не стоит думать, что супермаркеты будут работать себе в убыток. Скорее всего, у товаров со скидкой истекает срок годности или цена специально была сначала завышена, а затем опустилась до исходной цифры (а нам кажется, что это выгодная акция).Также есть магия числа «99» и «95». Если товар стоит не 200 рублей, а 199 или 195, психологически он воспринимается намного дешевле, хотя разница составляет всего лишь рубль. Это называется «эффект левой цифры».Если не хотите вестись на подобные уловки, оценивайте товар не по размеру скидки, а по цене за единицу объема. Большая упаковка со скидкой не всегда дешевле маленькой по фулл прайсу. Воспользуйтесь калькулятором на телефоне, чтобы понять, какая покупка будет выгоднее.Лучше ходить по магазину с маленькой корзинкойВы знали, что чем больше тара у вас в руках, тем больше денег вы тратите? А маркетологи знают, и активно этим пользуются. Поэтому на входе в супермаркет стоит так много больше тележек. Они на колесиках, и кажется, что с такой тарой будет удобнее, чем с корзинкой в руках. Но на самом деле это хитрая уловка, которая заставляет покупать больше. Пустая тележка психологически требует заполнения, ведь мозг не может смириться с пустотой.Если вы составили список и видите, что там от силы десять товаров, берите корзину. Если вам нужна пачка гречки и бутылка растительного масла, можете вообще идти с пустыми руками. Это избавляет от соблазна купить что-то «за компанию».У голодных покупателей в тележке всегда много продуктовВозможно, это звучит банально, но есть множество научных подтверждение тому, что голодный человек тратит в среднем на 10-15% больше, чем сытый. В режиме голода мозг начинает думать совершенно по-другому, посылая сигналы о том, что нужно купить больше еды.Именно поэтому отдел с выпечкой часто находится прямо на входе в супермаркет. Запах свежего хлеба активирует аппетит еще до того, как вы берете корзинку в руки. А потом начинается бесцельное путешествие по рядам и вот уже в вашей корзинке сыр, колбаса, хлеб, бутылка с газировкой, сосиски, макароны и пару пирожков, которые можно съесть по пути домой.Чтобы избежать такого исхода, перекусите перед походом в супермаркет или хотя бы выпейте пару стаканов воды, чтобы заполнить желудок. Это действительно рабочий метод, который поможет не вестись на маркетинговые провокации.Вместо печенья купили тортУвидели товар, который очень сильно понравился, но он не входит в список? Не торопитесь его покупать. Сфотографируйте на телефон, а на следующий день посмотрите на снимок и проанализируйте свои мысли. Если желание никуда не пропало, вернитесь в магазин за товаром. Но чаще всего оно исчезает, и вы экономите деньги, избегая импульсивных покупок.Этот метод – отличное решение, когда нужно отличить истинное желание от импульса, спровоцированного красивой упаковкой или скидкой. Кстати, если вы обращали внимание на зону касс, то наверняка замечали, что там стоит много мелких соблазнов, вроде батончиков, жевательных резинок, конфет и пр. Это не случайно. Когда человек стоит в очереди, он расслаблен, скучает, поэтому его рука невольно тянется к какой-то вредности.Несмотря на большое количество маркетинговых уловок, супермаркеты не являются врагами. Но и друзьями их тоже считать не стоит. Перед каждым магазином стоит задача – продать как можно больше. А поведетесь ли вы на их хитрые маневры или нет, решать только вам.Избегая вышеперечисленных ошибок, вы сможете играть по своим правилам, а не по чужим. При этом вам не нужно отказывать от любимых продуктов или ходить по супермаркету с калькулятором. Просто перекусите перед походом в магазин, составьте список и складывайте продукты в маленькую корзину, а не тележку. Кошелек скажет вам спасибо.