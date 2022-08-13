Самые опасные вредители винограда

Первые признаки поражения винограда вредителями, как правило, остаются незамеченными, поэтому особое внимание садоводам следует уделять вопросам профилактики.



Виноград считается одной из самых капризных садовых культур, которые выращивают на своих участках отечественные дачники. И дело даже не столько в том, что южная ягода не успевает вызреть в условиях короткого лета средней полосы, сколько в том, что очень часто в этом регионе устанавливается погода, способствующая более активному распространению инфекционных заболеваний.

Не последнюю роль в этом играют вредоносные насекомые, которые оставляют после себя трещины и ранки, через которые патогены и попадают в ткани растения, из-за чего последние начинают болеть и, как следствие, дают плохой урожай.



Филлоксера (виноградная тля)

Клещи

Листовертки

Как применять химические препараты против вредителей винограда

Филлоксера – это ближайшая родственница хорошо известной нам тли. Завезенное в страны Европы и Азии из США насекомое в свое время нанесло тяжелый удар по винодельческой промышленности Франции. Североамериканский вредитель уничтожил большую часть виноградников этой страны, а на полное восстановление плантаций ушли долгие годы.Признаки повреждения. Наибольшую опасность для плантаций представляют личинки виноградной тли.При помощи хоботков они прокалывают ткань корня или листовой пластины и начинают пить сок. Из-за этого на пораженных органах растения образуются вздутия, бугорки и желваки. «Обескровив» растение, личинки начинают мигрировать, перемещаясь к следующему кусту по поверхности земли или по трещинам в ней, а иногда и по корневой системе.На европейских сортах филлоксера прячется в корневой системе и лишь изредка попадает на листья. На американских сортах, гибридах, а также подвоях вредитель базируется и в корнях, и на листьях.Агротехнические методы борьбы с тлей. В регионах с повышенным риском заражения филлоксерой рекомендуется выращивать виноград на устойчивых к этому насекомому подвоях американской селекции. Приобретайте посадочный материал только в проверенных и хорошо зарекомендовавших себя питомниках. Пораженный филлоксерой виноград подлежит немедленному выкорчевыванию.Химические препараты для борьбы с филлоксерой на винограде: Актара, Алиот (обработка в период вегетации).Устойчивыми к филлоксере являются следующие сорта винограда : Ркацители, Мцване, Серексия, Греческий розовый, Мускат Бессарабский, Юбилей Молдавии, Любительский, Шоколадный и др.Виноград часто становится жертвой разных видов клещей. Жизнедеятельность этих паукообразных приводит к многочисленным повреждениям вегетативных и генеративных органов растения. Лозе приходится тратить все свои силы не на рост и развитие, а на заживление ран, оставленных клещами. Как следствие – лоза не успевает вызреть и подготовиться к холодам, из-за чего значительно вырастает риск неудачной зимовки.– крошечное (длиной 0,14-0,20 мм) молочно-белое или соломенно-желтое паукообразное. Заметить его невооруженным глазом практически невозможно, поэтому о его наличии на плантации можно узнать только по характерным признакам.Виноградный зудень поражает листовые пластины винограда, в результате чего на них появляются галлы красноватого или зеленоватого цвета. Молодые листья деформируются, а старые изменяют окраску. Поврежденные листья, побеги и усики винограда отстают в росте и вскоре погибают. Заражение происходит через посадочный материал и ближайшие растения.Виноградный листовой клещ (длина около 0,15 мм) зиму проводит в тепле, питаясь почками винограда и попутно повреждая их. Такие почки дают кривые и слабые побеги, что садоводы ошибочно принимают за последствия морозной зимы. Листья сморщиваются и деформируются.Виноградный паутинный клещ – паукообразное желтовато-зеленого цвета, размером 0,4-0,6 мм. Обитает на нижней стороне листа, прокалывая его и питаясь мягкими тканями. Поврежденные листья покрываются беловато-желтым налетом и светлыми пятнами, которые со временем засыхают. В результате растение погибает.Агротехнические методы борьбы с клещами. Систематическая прополка, своевременная обрезка, удаление пораженных клещом частей растений. При сильном заражении рекомендуется полное удаление больных растений.Биопрепараты для борьбы с клещами на винограде: Фитоверм.Химические препараты для борьбы с клещами на винограде: Алиот, Дифломайт, Аполло.Сорта, которые клещи поражают редко: Молдова, Страшенский (Консул), Ананасный, Памяти Негруля.Листовертки – крупное семейство бабочек, которое включает в себя более 10 000 видов. Чаще всего виноград становится жертвой виноградной, двулетней и гроздевой листоверток. Основной вред наносят гусеницы этих насекомых, поэтому все силы вам придется направить на борьбу именно с ними.Виноградная листовертка – это небольшая бабочка с размахом крыльев 2-3 см. Окраска крыльев темно-коричневая с медным блеском и двумя косыми темными полосами. Гусеницы меняют окраску с серой до темно-зеленой и коричневой. Гусеницы скручивают, скелетируют и опутывают паутиной листья. Иногда личинки перегрызают черешки и молодые побеги листьев.Листовертка двулетняя представляет собой бабочку длиной 1,2-1,5 см. Крылья светло-желтые с трапециевидной черно-коричневой полосой. У гусеницы черная голова и тело, окрас которого меняется со светло-зеленого до насыщенно красного. Сначала личинки поедают бутоны и завязи, а потом лакомятся ягодами.Гроздевая листовертка. Ее можно опознать по крылышкам оливково-бурого цвета и пестрому рисунку на них. Размах крыльев у бабочки всего 1-1,3 см. Гусеница светло-зеленая, очень подвижная и прожорливая. Питается всем: бутонами, цветками, завязями, зелеными (недозревшими) ягодами. Попутно оплетает гроздья липкой паутиной, благодаря чему и обнаруживает себя. На зиму уходит под кору, трещины в шпалерах и любую многолетнюю древесину.Агротехнические средства борьбы с листовертками на винограде. Своевременная уборка опавшей листвы, систематическая прополка, соблюдение правил агротехники культуры.Биологические препараты для борьбы с листовертками на винограде: МатринБио, Фитоверм.Химические препараты для борьбы с листовертками на винограде: Шин-Етсу, Кораген, Алиот, Битоксибациллин, Фуфанон-Нова, Мовенто Энерджи.Устойчивые к листовертке сорта: Молдова, Памяти Негруля, Декабрьский, Фрумоаса Албэ.При использовании химических препаратов следует внимательно читать инструкцию по применению. Как правило, опрыскивание проводится по листьям и стеблям в безветренную погоду, в идеале в утренние (до 10.00) и вечерние (после 18.00) часы. Это заметно снизит риск получения лозой солнечных ожогов.Обратите внимание, что в случае использования химических препаратов сбор урожая должен проходить не сразу, а через некоторое время. В инструкциях к препарату этот период называется «сроком ожидания» и указывается в днях.Вредители винограда – это коварные и опасные враги, которые могут не только значительно снизить, но и полностью уничтожить ваш урожай, поэтому очень важно уделять внимание профилактическим мероприятиям, направленным на борьбу с ними.