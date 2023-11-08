Сон в дюнах: скрытый за растительностью отель среди роскошной природы Нидерландов

Приглушенный шум волн на заднем плане, фантастический вид на побережье Зеландской Ривьеры, находящейся в самом солнечном и теплом месте Нидерландов, комфорт и покой. Именно такая идиллическая обстановка ждет гостей, в недавно открывшемся 4-звездочном лодже (отель) Duinhotel Tien Torens, который может предложить современные условия проживания …под слоем бетона, песка и дюнной травы. И это не шутка. «Живая» пирамида, щедро покрытая местной растительностью, в прямом смысле слова спрятана в самой высокой дюне Зутеланда.
Скрытый за песчаной дюной и растительностью рай среди роскошной природы Нидерландов (Duinhotel Tien Torens, Zoutelande).
Нидерланды – прекрасная страна, прославившаяся фантастической природной красотой, мягким климатом, устойчивым развитием, агробизнесом и уникальными отельными комплексами, затерянными среди той самой природы. В последние годы особое внимание уделяется устойчивым принципам строительства, особенно если архитектурные объекты появляются в природных зонах. Чаще всего строительство ведется в рамках расширения туристического бизнеса, в котором первоочередной задачей является экологичность структур, где не только постояльцы могли бы наслаждаться комфортом и первозданной красотой живописного края, но и сами здания не наносили вред окружающей среде.
Вид на отель Duinhotel Tien Torens с высоты (Zoutelande, Нидерланды).
Именно по этому пути пошли основатели лоджа Duinhotel Tien Torens (лодж – это отель или место размещения туристов в заповедниках), которые решили интегрировать здание в самую большую песчаную дюну, образовавшуюся на окраине самой теплой деревеньки Зутеланд (Zoutelande) побережья Зеландской Ривьеры (Zeeland Riviera), что на юго-западе Нидерландов.
Деревушка Зутеланд и новый отель Duinhotel Tien Torens, предоставляющий комфортные номера и незабываемый отдых (Нидерланды). | Фото: zeayouzeeland.nl.
Справка: Зутеланд – уютная деревушка, входящая в состав провинции Зеландия («морская страна», нидерл. zee — «море» и land — «земля»). Кстати сказать, голландский мореплаватель Абел Тасман, открывший острова в Полинезии, назвал их Новой Зеландией (нидерл. Nieuw-Zeeland) в честь этого региона. Небольшой населенный пункт может похвастаться прекрасной природой, самыми лучшими климатическими условиями и единственным южным пляжем страны. По этой причине побережье Северного моря, где впадают реки Шельда и Маас часто называют Зеландской Ривьерой. Согласно исследованиям Национальной метеорологической службы Нидерландов, именно здесь фиксируется самое большое количество солнечных дней и температура всегда выше, чем в любой другой точке страны.
Выгодное местоположение обеспечивает постояльцев прекрасными видами, чистым морским воздухом, тишиной и покоем (Duinhotel Tien Torens, Zoutelande).
Устойчивость и энергоэффективность является важным и отличительным аспектом при проектировании Duinhotel Tien Torens. Прежде чем планировать размещение отеля, специалисты архитектурно-строительной компании WSP исследовали местность, чтобы в полной мере использовать положение солнца, что позволяет обогревать номера в зимний период и межсезонье, а также максимально использовать естественное освещение даже с северной стороны (здание расположено под углом 45 градусов относительно сторон света).
Выступающие козырьки и перголы обеспечивают тенью помещения и зоны отдыха на террасах/общей обеденной зоне (Duinhotel Tien Torens, Нидерланды).
В летние месяцы, те зоны, которые расположены в местах наибольшего воздействия солнечных лучей, затеняются с помощью выступающих козырьков, покрытых живой растительностью, складывающихся маркиз и пергол, установленных на террасах, вот они-то и предотвращают перегрев помещений в жаркие дни. При этом солнечная энергия используется и для выработки электричества, чтобы отель Duinhotel Tien Torens не зависел от центральных инженерных сетей и мог автономно существовать в любое время. Используя природный источник энергии отель освещается, отапливается, также обеспечивается горячей водой, которой гости могут пользоваться круглосуточно.
Масштабное остекление обеспечивает естественным освещением и фантастическими видами на песчаный берег, дюны и морскую гладь (Duinhotel Tien Torens, Zoutelande). | Фото: aparthotel-stay.com.
При отеле есть и ресторан, где можно отведать кулинарные шедевры из экологически чистых продуктов (Duinhotel Tien Torens, Нидерланды).
Если говорить о дизайне отеля Duinhotel Tien Torens, то и здесь разработчики постарались на славу. Конструкция здания имеет весьма необычный вид, эдакая пирамида, спрятанная не только в песчаной дюне, но и под пышной растительностью, высаженной на террасах, опоясывающих все здание на каждом из уровней. Чтобы архитектурный объект гармонировал с окружающим пейзажем, было решено использовать местную траву маррам, которая за многие века приспособилась к жизни на песчаных дюнах в непосредственной близости соленой воды и временами не совсем легкого бриза с Северного моря.
Бетонный фасад покрыли несколькими слоями различных материалов, песка и высадили семена дюнных трав, которые украсят отель и сделают его более энергоэффективным (Duinhotel Tien Torens, Zoutelande).
Технология создания «зеленого» фасада: Чтобы надежно замаскировать архитектурный объект под окружающий ландшафт и создать «живую» оболочку из растительности, фасад сделали из нескольких слоев. На бетон уложили дренажную трубу, чтобы отводить излишки влаги, которая вымывает песок. Вокруг этих труб закрепили гранулированную почву, которая удерживает воду, обеспечивая поддержку и питание корням травы маррам. Поверх этого уложен противоэрозионный геомат, в ячейки которого засыпан толстый слой песка. Ячеистая структура материала предотвращает его сползание. В песок была посажена трава, а также посеяны семена других видов дюнных растений, которые накрыли рыхлой тканью из льняного волокна. Специалисты утверждают, что через два года натуральный материал разложится и станет удобрением для растительности. Ну а до тех пор он будет удерживать песок от осыпания и выветривания, давая время на укоренение травы, которая очень быстро освоит поверхности оболочки здания.
Интерьеры номеров оформлены в изысканном североевропейском стиле (Duinhotel Tien Torens, Zoutelande).
Самый маленький номер имеет площадь 18 кв. метров, но он вполне благоустроен (Duinhotel Tien Torens, Zoutelande).
Duinhotel Tien Torens состоит из семи современных номеров и каждый имеет неповторимый интерьер, оформленный в североевропейском стиле. Обилие натуральных материалов, белый цвет стен и потолков, высококачественная мебель, современная техника и сантехническое оборудование, масштабное остекление, стеклянная раздвижная дверь, ведущая на просторную террасу – всего этого будет достаточно для прекрасных впечатлений от отдыха, предвещающего покой, тишину и единение с живой природой.
К услугам постояльцев открытые террасы с дизайнерской мебелью и кроватями (Duinhotel Tien Torens, Нидерланды).
В двухуровневом номере Duinlodge Suite Royale имеется и гидромассажная ванна под открытым небом (Duinhotel Tien Torens, Zoutelande). | Фото: trendsplustravel.com.
И это, не говоря об открывающихся видах на песчаные дюны, бескрайнее синее море, чистейший воздух, которые доступны во время отдыха на террасе, оформленной с не меньшим вкусом. Столы, кресла и диваны с чередующимися изогнутыми и прямыми линиями (они изготовлены из материалов, устойчивых к экстремальным погодным условиям, таким как холод, дождь и снег, характерным для региона Зеландия), создают элегантную атмосферу на открытом воздухе, при этом они идеально вписываются в общий дизайн интерьера номера.
В номере Duinlodge Suite Royale, где предусмотрено две спальни, могут останавливаться до 4-6 постояльцев (Duinhotel Tien Torens, Zoutelande).
Гости отеля проведут незабываемые выходные или отпуск на лоне роскошной природы (Duinhotel Tien Torens, Нидерланды).
Также стоит упомянуть, что два верхних этажа пирамидального здания занимает королевский сьют (Duinlodge Suite Royale), в котором помимо изысканного интерьера, высококлассного комфорта, тишины и покоя предусмотрено: гостиная, две спальни, полностью оборудованная кухня, столовая с необходимыми приборами, ванная комната, собственная сауна, террасы, выходящие на 4 стороны, обеспечивающие фантастический вид на все красоты сразу и в любое время суток, ведь всегда найдется самое комфортное/уединенное местечко для отдыха, общения, медитации и даже для расслабления в гидромассажной ванне.
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