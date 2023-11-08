Сон в дюнах: скрытый за растительностью отель среди роскошной природы Нидерландов

Скрытый за песчаной дюной и растительностью рай среди роскошной природы Нидерландов (Duinhotel Tien Torens, Zoutelande).

Вид на отель Duinhotel Tien Torens с высоты (Zoutelande, Нидерланды).







Деревушка Зутеланд и новый отель Duinhotel Tien Torens, предоставляющий комфортные номера и незабываемый отдых (Нидерланды). | Фото: zeayouzeeland.nl.

Выгодное местоположение обеспечивает постояльцев прекрасными видами, чистым морским воздухом, тишиной и покоем (Duinhotel Tien Torens, Zoutelande).

Выступающие козырьки и перголы обеспечивают тенью помещения и зоны отдыха на террасах/общей обеденной зоне (Duinhotel Tien Torens, Нидерланды).

Масштабное остекление обеспечивает естественным освещением и фантастическими видами на песчаный берег, дюны и морскую гладь (Duinhotel Tien Torens, Zoutelande). | Фото: aparthotel-stay.com.

При отеле есть и ресторан, где можно отведать кулинарные шедевры из экологически чистых продуктов (Duinhotel Tien Torens, Нидерланды).

Бетонный фасад покрыли несколькими слоями различных материалов, песка и высадили семена дюнных трав, которые украсят отель и сделают его более энергоэффективным (Duinhotel Tien Torens, Zoutelande).

Интерьеры номеров оформлены в изысканном североевропейском стиле (Duinhotel Tien Torens, Zoutelande).

Самый маленький номер имеет площадь 18 кв. метров, но он вполне благоустроен (Duinhotel Tien Torens, Zoutelande).

К услугам постояльцев открытые террасы с дизайнерской мебелью и кроватями (Duinhotel Tien Torens, Нидерланды).

В двухуровневом номере Duinlodge Suite Royale имеется и гидромассажная ванна под открытым небом (Duinhotel Tien Torens, Zoutelande). | Фото: trendsplustravel.com.

В номере Duinlodge Suite Royale, где предусмотрено две спальни, могут останавливаться до 4-6 постояльцев (Duinhotel Tien Torens, Zoutelande).

Гости отеля проведут незабываемые выходные или отпуск на лоне роскошной природы (Duinhotel Tien Torens, Нидерланды).