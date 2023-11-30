6 предметов мебели, которые терпеть не могут профессиональные дизайнеры интерьеров

Мебель, от которой лучше отказаться.

Спальный гарнитур

Спальный гарнитур - мебель из прошлого, которой не место в современной квартире.

Мебельные стенки

Стенка - идеальный способ украсть пространство комнаты.

Одинаковые диван и кресла

Классической мягкой мебели можно найти более креативную альтернативу.

Мебель для детской

Главное правило для детской - рациональность.

Массивная мебель

Когда размер имеет значение.

Диван и кресла из кожи

Кожаная мебель - худший выбор для дома.