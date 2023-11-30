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6 предметов мебели, которые терпеть не могут профессиональные дизайнеры интерьеров


Мебель, от которой лучше отказаться.

Мебель, от которой лучше отказаться.

Ремонт — это прекрасно, но почему-то не многим нравится им заниматься. Однако, если кто-то все-таки оказался в эпицентре подобной суматохи и планирует вложиться в дело по полной, то лучше с этим не торопиться и ознакомиться с советами, которые дают профессионалы в области дизайна, чтобы не допустить нелепых ошибок. В этой статье расскажем о том, как выбрать мебель для квартиры и не разочароваться в своем приобретении.

Спальный гарнитур


Спальный гарнитур - мебель из прошлого, которой не место в современной квартире.

Спальный гарнитур - мебель из прошлого, которой не место в современной квартире.

 

Все это, конечно, удобно — нет необходимости подбирать сочетающуюся мебель, и многие покупают такие наборы по привычке. Но все эти преимущества были актуальны раньше, сейчас же спальный гарнитур в комнате — путешествие в прошлый век. К тому же, подобные покупки рациональными не назовешь. Если вдруг придет в негодность что-то одно, менять придется все, а иначе будет смотреться просто ужасно. Поэтому лучше потратить немного времени и приобрести для спальни не гарнитур, а просто сочетающуюся между собой мебель одного стиля.

Мебельные стенки


Стенка - идеальный способ украсть пространство комнаты.

Стенка - идеальный способ украсть пространство комнаты.

 

Бесспорный плюс стенок — куча места для хранения всего самого необходимого. Но главный минус — громоздкость, полное отсутствие эстетики и чрезмерная шаблонность. Более того, если в будущем появится потребность в перепродаже мебели, то сделать это будет уже крайне сложно, ведь спрос на них очень сильно падает с каждым годом.

Одинаковые диван и кресла


Классической мягкой мебели можно найти более креативную альтернативу.

Классической мягкой мебели можно найти более креативную альтернативу.

 

Очень предсказуемый выбор, потому что беспроигрышный, тем не менее, знатоки интерьерной красоты настоятельно рекомендуют отказаться от этого шаблона в пользу разнообразия. Разные, но сочетающиеся между собой кресла и диван придадут помещению красок и необычности — такой ремонт не надоест еще очень долго.

Мебель для детской


Главное правило для детской - рациональность.

Главное правило для детской - рациональность.

 

Можно потратить уйму времени и денег для организации «сказки» в детской, наставив кучу замков и налепив на стены многочисленные декоративные элементы. Вот только через год-два существует очень большая вероятность, что ребенку все это надоест, или он просто разлюбит использованного героя, полюбит нового, и потребует полной смены декораций. Детки растут куда быстрее, чем думают их родители, а вкусы малышей меняются со скоростью света. Лучше один раз объяснить ребенку нерациональность такого подхода, чем постоянно затевать новый ремонт и вливать в него совсем нелишние финансы.

Массивная мебель


Когда размер имеет значение.

Когда размер имеет значение.

 

Особенно, если места в квартире и без того мало. Такая мебель занимает очень много пространства, со временем начинает мешаться и визуально делает помещение намного меньше. И наоборот, выбрав компактную мебель, можно зрительно увеличить комнату, и дышать станет легче.

Диван и кресла из кожи


Кожаная мебель - худший выбор для дома.

Кожаная мебель - худший выбор для дома.

 

Они были модными в далекие 90-е, сейчас же лучше выбирать более практичные варианты. Кожаная мебель требует к себе повышенного внимания, ей нужен постоянный качественный уход, она может легко царапаться и быстро терять свою привлекательность — стоит ли она того?

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