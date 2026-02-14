Топ продуктов для идеального пищеварения

Существует ряд продуктов, чья польза для пищеварительной системы подтверждена исследованиями, поэтому так важно включать их в свой рацион. Врач-гастроэнтеролог Клара Сычугова рассказала, что обязательно должно быть в холодильнике.
Ферментированные и кисломолочные продуктыОни занимают первое место в этом рейтинге.
Но имейте в виду, что, например, йогурт важно выбирать с минимальным содержанием сахара и с живыми культурами.
Цельнозерновые продуктыВ своем составе цельнозерновые (овес, ячмень, бурый рис) имеют много нерастворимой и растворимой клетчатки. Клара: «Пищевые волокна увеличивают объем стула, смягчают его и ускоряют транзит по кишечнику, что является эффективной профилактикой запоров. Растворимая клетчатка (например, бета-глюкан в овсе) служит пребиотиком, то есть пищей для полезных бактерий».
ИмбирьЕго важное действие в уменьшении тошноты различного происхождения (при беременности, после химиотерапии, после операций).
БананыЗдесь важно отметить, что более полезными считаются недозрелые зеленые бананы. Это доступный фрукт, полезный для кишечника, так как содержит два ключевых компонента: пектин (растворимая клетчатка) и резистентный крахмал. «Крахмал практически не переваривается в тонком кишечнике, достигая толстой кишки, где ферментируется бактериями с образованием бутирата (жирной кислоты), критически важного для здоровья клеток кишечника. Пектин в свою очередь помогает нормализовать стул, смягчая его при запорах и уплотняя при диарее», — гастроэнтеролог.
Жирная рыбаК ней относится лосось, скумбрия, сельдь и другие. Это важный источник омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Хотя омега-3 известны своими противовоспалительными свойствами для сердечно-сосудистой системы, их роль важна и для ЖКТ. «Их высокое потребление помогает снизить риск развития язвенного колита и других воспалительных заболеваний кишечника. Омега-3 включаются в клеточные мембраны и превращаются в организме в вещества (резолвины и протектины), которые активно подавляют воспалительные процессы», — объясняет врач.
Жирную рыбу рекомендуется употреблять 2-3 раза в неделю.
Таким образом, включение в регулярный рацион йогурта, цельнозерновых продуктов, имбиря, бананов и жирной рыбы помогут поддержать здоровье пищеварительной системы. Они улучшают моторику, обеспечивают клетчаткой, поставляют пробиотики и пребиотики, а также могут влиять на воспаление. «Но помните про индивидуальность. То, что идеально подходит одному, может вызвать дискомфорт у другого. Наблюдайте за реакцией своего организма и формируйте диету, которая подходит именно вам, при необходимости под руководством диетолога или гастроэнтеролога», — резюмирует Клара.
Свежие комментарии