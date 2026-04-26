Пирожки из вчерашнего салата и еще 7 лайфхаков, которые использовали советские повара

8 лайфхаков, которые использовали в столовых СССР для экономии.
Дешево и сердито умели готовить только советские повара. Они готовили настолько умело, что могли небольшим продуктовым набором накормить рабочих, студентов и школьников. Многие по сей день помнят этот уникальный вкус жаренных пирожков, начинка которых была приготовлена из вчерашнего салата.
1. Салат из капусты
Салат из капусты считался полезным для пищеварения!
Несмотря на то, что для приготовления большинства блюд советским поварам приходилось экономить из-за продуктового дефицита, блюда все равно вызывают ностальгию. Они, почему-то, казались простыми, но вкусными. К примеру, известный и самых бюджетный салат из белокочанной капусты. Это блюдо было самое дешевое в столовой. Его готовили из свежей белокочанной капусты, растительного масла и специй, также к нему могли добавить морковь или лук. Салат ценился не только за низкую цену, но и за полезные свойства. Его называли кладезем витаминов.
2. Пирожки с начинкой из вчерашнего салата
Пирожки с капустой получались сочными и вкусными!
А если салат из капусты оставался, то на следующий день из него можно было приготовить жареные пирожки. Капусту слегка томили на сковороде до мягкости, а затем использовали в качестве начинки. Заметить, что выпечка была приготовлена из вчерашних продуктов было сложно. Пирожки получались вкусными и ароматными. Советские люди ели их с удовольствием.
3. Свекольный морс
Еще одним бюджетным продуктом, который выручал советских поваров в дефицитные времена, стала свекла. Из нее можно было приготовить много блюд — супов, салатов и даже напитков. Самым популярным был морс. Для его приготовления нужно было отжать свекольный сок, а затем разбавить его водой, добавить для вкуса лимонной кислоты и сахара. Напиток получался насыщенного свекольного цвета. Его подавали холодным в качестве замены компота или лимонада. Свекольный морс отлично освежал и насыщал организм витаминами. Его было полезно употреблять для нормализации пищеварения, улучшения кровообращения и даже для повышения уровня гемоглобина в крови. Об этом сообщали в советских журналах «Здоровье».
4. Картофельное пюре, разбавленное водой
Вкус водянистого пюре помнят до сих пор!
Ее одним популярным блюдом, которое стоило не дорого, было картофельное пюре. Если нужно было экономить до заработной платы, то в столовой всегда можно было заказать пюре с капустным салатом. Получалось сытно и дешево. Вот только поварам приходилось «мухлевать» даже в приготовлении картофеля. В столовых экономили на всем — даже на молоке. Повара отваривали картофель, а затем отвар сливали в отдельную емкость. Во время измельчения корнеплода к нему подливали не молоко, а тот самый отвар до нужной консистенции. Как правило, пюре получалось водянистым. Но люди ели и не жаловались...
5. Омлет с мукой
Для пышности омлета добавляли муку.
А еще можно было экономить на яйцах при приготовлении омлета. Чтобы он получился пышным и объемным в яично-молочную смесь добавляли несколько столовых ложек муки. Затем омлет не жарили, а выпекали в духовом шкафу. В результате получалось в два раза больше продукта, который после выпечки не опускался и выглядел более эстетично. Но а если нужно было сократить количество яиц и молока, то их разбавляли обычной водой, а количество муки повышали. В итоге получался такой же высокий омлет, но с более низкой себестоимостью.
6. Сметана, разбавленная кефиром
А вот сметана отлично разбавлялась кефиром!
В столовых СССР приходилось экономить даже на соусах. Самым ходовым был сметанный. А чтобы увеличить количество сметаны, ее разводили кефиром. Причем, в соотношении 1:3, где 3 части — это кефир. Сметанный соус получался жидким, и чтобы он не растекался по тарелке, его подавали в граненых стаканах.
7. Супы на костных бульонах
Суп на костном бульоне содержал большое количество коллагена!
Пожалуй, самым удачным способом экономии, можно считать приготовление супов на костном бульоне. Сомнений нет, суп, приготовленный на кости, получается более бюджетным. Но на вкусовые качества это никак не отражается. Более того, современные диетологи утверждают, что костный бульон полезен для здоровья. Он содержит коллаген, аминокислоты, которые крайне важны для суставов, костной системы и кожи. Получается, что супы на костных бульонах шли на пользу советским гражданам.
8. Котлеты с картофелем и хлебом
Котлеты с хлебом вызывают ностальгию у наших родителей!
Самым популярным блюдом, которое приходилось готовить не по рецептуре, были котлеты. Ради экономии мясной фарш разбавляли хлебным мякишем и измельченным сырым картофелем. Вкус у котлет был настолько запоминающимся, что его не могут забыть по сей день. Котлеты получались с характерной хрустящей корочкой за счет добавления хлеба и очень сочными внутри из-за наличия картофеля. Мяса в фарше было не больше 50%. Но чтобы изделие не потеряло мясной вкус, его улучшали чесноком.
Котлеты так пришлись по вкусу советским гражданам, что их стали готовить с добавлением хлеба и картофеля в домашних условиях. А чтобы они получались нежными их готовили в духовом шкафу. Это помогало еще сэкономить на подсолнечном масле. Блюдо получалось еще и полезным!
источник
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии