Любопытные факты о древнем Риме

Древние римляне оставили после себя обилие письменных отчетов об их обществе. Иногда кажется, что сегодня люди знают о римлянах больше, чем о самих себе. В учебниках мировой истории и истории западной цивилизации довольно неплохо рассказано об истории римлян, да и очень многое в современном обществе и политике основано на их достижениях.

1. Римляне тщательно охраняли книги с предсказаниями

2. Пожарная бригада Красса была самой коррумпированной пожарной службой

3. Публиканы были «мафией» Древнего Рима

4. Мужчина, который проник на фестиваль, предназначенный исключительно для женщин

5. Царь Митридат вырос в дикой природе и был невосприимчив к яду

6. Сергий Ората изобрел «термальные ванны»

7. Император Калигула назначил свою лошадь членом Сената

8. Римляне поклонялись богам экскрементов

9. Группу женщин обвинили в массовом убийстве посредством отравления

10. Римом правил император-транссексуал