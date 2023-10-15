Голливудские красавицы, которые талантливо состарились всего для одной роли

На что только не идут актрисы ради роли! Они готовы побриться на лысо, стать дурнушками, набрать вес и сыграть отрицательного персонажа. Кино посягнуло даже не святая святых. Актрисы готовы превратиться на экране в настоящих старух. А зрителям остаётся только наслаждаться их талантом и умением визажистов.
1. Джулианна Мур
В драматическом фильме «Мир, полный чудес» актриса исполнила роль звёзды немого кино.
Её кинокарьера началась в 1983 году, а до этого она работала официанткой в Нью=Йорке. Сначала будущая звезда получала неприметные роли, потом а Джулианна снялась в мыльной опере «Как вращается мир» и в 1988 году получила свою первую награду «Эмми».
2. Эмма Томпсон
В комедийном сказочном фильме актриса не только сыграла главную роль няни Матильды МакФи, но и написала сценарий киноленты.
Эмма дебютировала в кино в в 2001 году, когда на экраны вышла первая часть саги о Гарри Поттере. Фильм побил все рекорды по кассовым сборам. Тогда The Daily Telegraph назвал игру Эммы «замечательной», а по мнению IGN она «затмила всех».
3. Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер.
Возрастное перевоплощение актрисы произошло в фильме «Крупная рыба», где она сыграла роль ведьмы Дженни.
4. Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
В мелодраме «Чтец» актриса исполнила роль Ханны Шмиц в разном возрасте - от молодой прекрасной женщины, до престарелой дамы.
5. Кристин Скотт Томас
Кристин Скотт Томас.
В военной драме «Тёмные времена» актриса сыграла роль Клементины Черчилль - жены и соратницы великого политика. Причём весьма немолодой.
6. Мерил Стрип
Мерил Стрип
В музыкальном фильме знаменитая актриса блестяще исполнила роль страшной, злой ведьмы, способной напугать кого угодно.
7. Мила Йовович
Мила Йовович
Для нового эпизода боевика «Обитель зла 6» актрисе пришлось пережить необычную трансформацию, благодаря гриму, парику и линзам главная героиня Элис, состарилась на 45 лет.
8. Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер
Благодаря профессиональной работе гримёров в фильме «Звёздная пыль» актриса превратилась в жуткую ведьму Ламию.
9. Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
В политической драме «Дж. Эдгар» действие фильма протекает на протяжении 60 лет, поэтому героиня Хелен Гэнди неизбежно стареет.
10. Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
В кинофильме «Белоснежка: Страшная сказка» актриса прекрасно исполнила роль мачехи - ведьмы Клаудии Хоффман.
11. Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
В фильме Отель «Гранд Будапешт» Тильда Суинтон сыграла роль богатой и экстравагантной Мадам Д.
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