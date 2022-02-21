Интерьеры советских квартир, для жильцов которых время остановилось полвека назад

Советские интерьеры.
Горка из ГДР, хрустальная люстра, ковер на стене или даже просто подставка под утюг – вот те приметы советской эпохи, которые до сих пор частенько можно увидеть во многих современных квартирах. В квартирах пенсионеров и вовсе можно совершить путешествие во времени. В рамках исследования «Морфология советской квартиры» московские архитекторы и фотографы побывали в гостях у пожилых людей, чье личное пространство с течением времени не изменилось. Стоит посмотреть на эти снимки и кажется, что заглянул в гости к родной бабушке.
Отношение к советским интерьерам у современных людей разное: старшее поколение часто ностальгирует за своей молодостью, и поэтому бережно хранит каждую вещь, молодежь, напротив, иногда не прочь сделать капительный ремонт. Вероятно, в ближайшие 10-20 лет таких квартир, до сих пор обставленных в советском стиле, будет становиться все меньше, пока они окончательно не исчезнут под натиском «евроремонтов». По мнению организаторов исследования «Морфология советской квартиры», это процесс негативный, так как иллюстрирует разрыв отношений между поколениями, утрату связей. То, что пока еще уцелело, решено запечатлеть на фото.
1. Квартира ученого Ксении Апель
Советский интерьер в квартире Ксении Апель.
Ксения – преподаватель истории искусств, поэтому к сохранению интерьера своего жилья подходит с точки зрения не только бытового пользователя, но и ученого. Она вспоминает, что семья заселилась в квартиру в 1972 году, и с тех пор здесь всегда жило сразу несколько поколений, на кухне управлялись две-три хозяйки, да и гостей принимали часто, устраивая шумные посиделки. В квартире есть большая коллекция фарфоровой и фаянсовой посуды, благо в советское время ее было достаточно.
Чаепитие на кухне.
Хрусталь в серванте.
Ремонт в этой квартире не делался уже очень много лет, незначительные изменения претерпела только комната, в которой сейчас проживает дочь Ксении.
В квартире всегда проживало несколько семей.
2. Квартира пенсионерки Валентины Семеновой
Комната Валентины Семеновой, в которой ничего не менялось с советских времен.
Муж Валентины был экономистом-нефтяником, часто ездил в командировки, и после очередной успешной поездки семья смогла принять участие в кооперативной постройке дома. Сделали взнос и переехали в 1970 году. Мебель перевезли из предыдущего жилья, докупили только спальню.
Старенькое, но уютное кресло.
За годы никаких изменений в интерьере квартиры не произошло. В комнате сына, после того, как он повзрослел и переехал, оборудовали гостиную, место для встречи гостей. Валентина Семенова рассказывает, что в их доме всегда были гости, сейчас же она живет одна, поскольку муж умер. Несмотря на это, ее постоянно проведывают дети и внуки.
Комната для приема гостей.
В квартире все вещи сохранились практически в идеальном состоянии, румынский гарнитур в зале полностью функционирует, Валентина Семенова уверяет, что ни на что бы его не променяла. В ее доме многое напоминает о долгой и счастливой жизни: у нее большая библиотека, коллекция гжели, статуэтки, которые привозил муж из командировок, есть и иконы, которые передаются из поколения в поколение.
Старый шкаф с книгами и статуэтками.
3. Квартира преподавателя механики Алексея Кулькова
Советский интерьер квартиры Алексея Кулькова.
Дом, в котором проживает Алексей Кульков, может показаться знакомым каждому, кто родом из СССР. Именно здесь проходили съемки легендарного фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».
Часы Янтарь все еще работают исправно.
Когда родители Алексея Кулькова заселились в кооперативный дом, вокруг не было еще никакой инфраструктуры, и буквально за поворотом стояли деревенские дома, паслись коровы. С годами, конечно же, все изменилось. Неизменным остался только советский интерьер квартиры Алексея. Интересно, что семье удалось (и удается до сих пор) жить, не делая ремонт и ничего не меняя. В квартире даже нет стиральной машины (с этой целью до сих пор используют доску), но в последние годы о такой покупке задумываются.
Алексей Кульков рассказывает, что после переезда семья долго погашала кооперативные взносы, возможности покупать новые вещи или делать ремонт не было. А со временем уже все настолько привыкли к обстановке, что и не видели в этом необходимости.
4. Квартира парикмахера Марии Гаренских
Комната Марии Гаренских.
Мария рассказывает, что сама она родом из Владивостока, отец-моряк часто ездил по командировкам, и семья его сопровождала. В 1970-е годы они приехали жить в Москву, и, спустя 7 лет, заселились в эту квартиру.
В квартире на то время был добротный паркет и лепнина на потолках, все это было сделано еще при постройке дома в 1937 году и сохранилось по сей день. Мебель, которую можно увидеть, куплена была в Москве, часть шкафов – самодельные.
Традиционный советский интерьер.
Книжные полки с многочисленными статуэтками.
В квартире всегда ютилось много жильцов, поэтому ремонт не делали, было не до того. Даже сейчас желание есть, но возможности найти сложно. В доме сохранились картины, подаренные отцу различными художниками, в том числе и известным маринистом Денисовым.
Кресло и журнальный столик.
Шкафы и картины на стенах.
5. Квартира архитекторов Александра Купцова и Екатерины Шапуровой
Комната с советским интерьером.
Квартира архитекторов представляет собой настоящий музей раритетов, тут у каждой вещи – своя история. Дом располагается на Котельной набережной, и живут в нем в большинстве своем высокопоставленные чиновники. Семья Екатерины въехала в эту квартиру в 1969 году.
Советский интерьер сохранен в квартире архитекторов.
После переезда последовал затяжной ремонт: нужно было привести в порядок стены, выкрашенные зеленой краской, убрать двери с замками, оставшиеся от бывшей коммуналки.
Раритетные часы.
Сегодня на стенах комнаты можно увидеть многочисленные охотничьи трофеи деда Екатерины. В комнате – стенка и журнальный стол из ГДР, люстра из Карловых Вар и советский торшер. Изысканный сервировочный столик – из Баку, а полка для обуви в коридоре – из Румынии. Александр и Екатерина бережно относятся к обстановке, реставрируя мебель по мере надобности, но ничего не меняя в интерьере. Даже в комнате дочери, когда нужно было обновить пол, провели замену паркета на полностью идентичный тому, что лежит во всей квартире.
Сервировочный столик.
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