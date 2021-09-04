Родиной огурцов является Индия, а точнее ее тропические лесные зоны. Огурец – культура капризная и требовательная в уходе, не любит жаркую и холодную погоду, а также резких скачков температур, предпочитает расти в условиях достаточного уровня влажности в почве и в воздухе.



Если эти условия не соблюдаются, то овощные растения, находясь в стрессовом состоянии, вырабатывают специальное вещество для нейтрализации стресса – кукурбитацин. Это вещество находится в кожуре огурца у самой плодоножки, и оно же является причиной горечи плода.







Основные причины, почему огурцы горчат

Правила выращивания сладких огурцов без горечи

Существуют сорта огурцов, которые могут горчить по причине наследственности от предыдущих урожаев, передающихся через семенной материал.Нарушение правил полива, когда растения получают воду в переизбытке или в недостатке. Необходимо урегулировать объемы поливной воды.Климатические и погодные условия, когда обильные дожди создают излишек влаги.Прямые солнечные лучи продолжительное время в течение дня, переизбыточное солнечное освещение. Рекомендуется располагать огуречные грядки между посадками кукурузы для создания небольшого притенения.Сухой воздух и низкий уровень влажности, особенно в засушливое и жаркое лето. На помощь придут дополнительные водные опрыскивания.Неполноценное питание и недостаточное количество некоторых питательных элементов. Растениям нужны подкормки и удобрения, в составе которых присутствует азот и калий.При сборе семенного материала необходимо брать семена только с передней и средней части плода. Семена, которые располагаются близко к плодоножке, могут вызывать горечь огурцов будущего урожая.Полив культур необходимо проводить непосредственно под корень каждого куста, особенно на этапе формирования завязей. В период знойных летних дней и засушливых периодов потребуется увлажнение листовой части – обмывание водой из лейки или распылителя.Появление горечи в плодах может появиться уже при сборе урожая, когда огурцы собираются неаккуратно – с повреждениями и перекручиванием огуречных плетей.Резкая смена температурного режима (сильная жара и резкое похолодание).Огурцы с горчинкой можно смело употреблять в пищу в очищенном от кожуры виде. Аромат, хруст и вкусовые качества при этом сохраняются, правда, считается, что все витамины и полезные элементы находятся именно в кожуре. Горечь плодов исчезает при тепловой обработке, поэтому для маринования, соления и консервирования такие плоды тоже пригодны.Многолетние селекционные испытания принесли свои плоды в прямом и переносном смысле. Выведены гибридные сорта огурцов, которые никогда не горчат (например, «Лилипут», «Гармонист», «Егоза», «Щедрик» и другие), их плоды имеют сладковатый вкус и приятный аромат. Только вот для зимних заготовок такие сорта использовать нельзя.При выращивании огурцов в парнике необходимо позаботиться о полноценном освещении и стабильном водном режиме. Поливы должны проводиться регулярно, а уровень влажности поддерживаться примерно одинаковым.Поливная вода должна быть слегка теплой. Поливы рекомендуется проводить только в хорошую погоду в утренние или вечерние часы.При резкой смене погоды и при скачках температур огуречные грядки на открытом воздухе необходимо накрыть специальным укрывным материалом и оставить его до потепления.Не рекомендуется в качестве подкормки применять свежий навоз. Внесение такого удобрения способствует плохому хранению урожая и вызывает появление горечи в плодах.Выбирая место для грядок с огурцами не рекомендуется использовать тяжелую глинистую и рассыпчатую песчаную почву.Почва на огуречных грядках не должна пересыхать, необходимо поддерживать ее постоянную умеренную влажность.При соблюдении всех рекомендаций и правил можно вырастить сладкие и ароматные огурцы, как в тепличных условиях, так и на открытом грунте. Нужно помнить, что огурец – нежная и капризная культура, которая реагирует на малейшие изменения и нарушения режима содержания.