Как прокачать вестибулярный аппарат

Научное наименование морской болезни — кинетоз, что значит «болезнь движения». Впервые с этим неприятным феноменом человечество столкнулось при начале эпохи морских путешествий. Отсюда и укрепившееся название, «морская» болезнь. В средние века морякам приходилось просто привыкать к этим ужасным ощущениям в течение всей жизни. Сейчас мы научились с болезнью бороться, зато начали испытывать ее симптомы и на любом другом транспорте. Автомобиль, автобус, поезд, самолет — то есть любое средство передвижение, которое создает монотонные колебания.



Людей, подверженных этому неприятному недугу, довольно много и они крайне негативно переносят любые транспортные перемещения. Даже езда на автомобиле может вызвать тошноту и головокружение. Попытка прочитать карту или смс на ходу – равносильны катастрофе. А уж любая извилистая дорога, так и вовсе обернется настоящими муками ада. Но не все так плохо — есть несколько работающих способов справиться с этой напастью раз и навсегда. Но сначала, давайте разберемся, почему это происходит.









Откуда берется укачивание

Поведение

Музыка

Адаптация

Антигистамины

Плацебо

Акупунктурный браслет

Пластырь