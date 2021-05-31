Как прокачать вестибулярный аппарат

Научное наименование морской болезни — кинетоз, что значит «болезнь движения». Впервые с этим неприятным феноменом человечество столкнулось при начале эпохи морских путешествий. Отсюда и укрепившееся название, «морская» болезнь. В средние века морякам приходилось просто привыкать к этим ужасным ощущениям в течение всей жизни. Сейчас мы научились с болезнью бороться, зато начали испытывать ее симптомы и на любом другом транспорте. Автомобиль, автобус, поезд, самолет — то есть любое средство передвижение, которое создает монотонные колебания.
Людей, подверженных этому неприятному недугу, довольно много и они крайне негативно переносят любые транспортные перемещения. Даже езда на автомобиле может вызвать тошноту и головокружение. Попытка прочитать карту или смс на ходу – равносильны катастрофе. А уж любая извилистая дорога, так и вовсе обернется настоящими муками ада. Но не все так плохо — есть несколько работающих способов справиться с этой напастью раз и навсегда. Но сначала, давайте разберемся, почему это происходит.
Откуда берется укачивание
Все это происходит потому, что вестибулярный аппарат, сообщающий о положении тела в пространстве, запутывает наш мозг, воспринимающий визуальные сигналы, и они начинают работать не синхронно, а каждый сам по себе.
Именно это противоречие и вызывает ощущения укачивания, включая все производные печальные для нас последствия. К счастью, с ним вполне можно бороться — в свое время, с недугом успешно сражались и победили его такие великие люди, как Юлий Цезарь, Чарльз Дарвин и даже адмирал Нельсон. Мы точно не знаем, какими средствами пользовались они, зато прекрасно понимаем, что может помочь именно вам.
Поведение
Достаточно сделать всего несколько довольно простых движений, чтобы тошнотворное головокружение уменьшилось в несколько раз. Во-первых, прижмите голову к спинке сиденья так, чтобы она двигалась как можно меньше. Во-вторых, сосредотачивайтесь на собственном дыхании — считайте количество вдохов и постарайтесь больше не думать ни о чем.
Музыка
Как ни странно, от морской болезни помогает и любимая музыка. Дело в том, что мозг слишком занят получением удовольствия от прослушивания — ресурсов на неприятные ощущения уже не остается. Так что, отправляясь в плавание или путешествие на машине, не забудьте прихватить с собой плеер.
Адаптация
Наш организм умеет приспосабливаться к любым условиям. Даже если вам кажется, что морская болезнь будет преследовать вечно — не расстраивайтесь. Это не так. Чем больше поездок на «неприятном» виде транспорта вы совершите, тем скорее вестибулярный аппарат придет в норму и адаптируется к новым условиям. В мире существует всего 5% людей, которые не могут привыкнуть переносить качку: ваши шансы стать морским волком очень велики.
Антигистамины
Группа антигистаминных препаратов активно применяется для лечения морской болезни. Они подавляют тошноту и значительно увеличивают скорость адаптации организма к новым условиям.
Плацебо
Большой популярностью пользуются так называемые гомеопатические средства. Работают они только благодаря эффекту плацебо, так как не содержат никакого действующего вещества. Собираетесь в далекое плавание? Почитайте несколько восторженных отзывов о подобных препаратах, примите его и наслаждайтесь волшебной способностью мозга превратить желаемое в действительное.
Акупунктурный браслет
Эти загадочные, но действенные приборы появились в Китае — на родине акупунктурной медицины. Они действительно помогают, но результата не стоит ждать немедленно. До начала действия браслета может пройти минут сорок — что ж, остается только сцепить зубы покрепче и пытаться смотреть в одну точку.
Пластырь
Гелевые пластыри также вполне могут сыграть позитивную роль. Гель, который содержится в пластыре, состоит, обычно, из различных экстрактов имбиря и мяты. Эти вещества весьма благотворно действуют на нервную систему, оказывая успокаивающее воздействие в целом.
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