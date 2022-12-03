Красивые молодые актеры, которые наступают на пятки известным секс-символам

Индустрия кино и сериалов развивается, и армия актеров постоянно увеличивается. И хотя мы по-прежнему любим Тома Круза, Джонни Деппа, Леонардо Ди Каприо и других красивых актеров, есть немало актеров помоложе, которые уже наступают на пятки. Мы уверены, что у этих красавцев из новых фильмов и сериалов уже есть много поклонников.









1. Итзан Эскамилья. Похоже, Энрике Иглесиасу пора уходить на пенсию. Есть еще одна испанская звезда, в которую влюбляются женщины всего мира. Весь мир заговорил о нем после выхода «Элита», где Итзан сыграл одну из главных ролей.







2. Арон Пайпер. Арон Пайпер — еще один харизматичный парень из Элиты. Его внешний вид доказывает, что особенно привлекательны дети от разных национальностей: Арон наполовину испанец, наполовину немец.







3. Хиро Файнс-Тиффин. Говорят, девушки любят плохих парней. Так выглядел актер в романтическом фильме «После», где он сыграл загадочного Хардина.







4. Джейкоб Элорди. Это парень из сериала «Эйфория» и комедии «Будка поцелуев». Даже если персонажи, которых играет Джейкоб, вспыльчивы, их трудно не любить.







5. Коул Спроус. Многим понравился Коул Спроус в «Ривердейле» , но после его роли в «В метре друг от друга» в него гораздо легче влюбиться, потому что он сыграл романтического персонажа.







6. Луис Хофманн. Парень с волосами цвета медовой пшеницы и грустными глазами — удивительное сочетание. Это то, что мы видели в немецком актере Луисе Хофманне в «Тьме». Кстати, смотрели ли вы недавно вышедший новый сезон?







7. Мена Массуд. Просто глядя на этого канадца египетского происхождения, начинаешь думать о пустыне и волшебных лампах. Итак, мы считаем, что этот кастинг для Аладдина был потрясающим.







8. Энсел Эльгорт. После того, как он появился в фильме «Виноваты звезды» , у Энселя появилось внушительное количество поклонников. Но он хорош не только в роли романтического парня. В прошлом году он сыграл главного героя в «Щегле» и доказал, что хорош в разных ролях.







9. Фионн Уайтхед. Фионн Уайтхед стал известен во всем мире после того, как сыграл главную роль в «Дюнкерке» Кристофера Нолана. Молодой британец чрезвычайно харизматичен, и мы с нетерпением ждем его новых ролей в фильмах и сериалах.







10. Патрик Шварценеггер. Некоторые ребята нового поколения явно хотят быть круче своих отцов, как, например, Патрик Шварценеггер. Этот красивый мужчина с широкой улыбкой появился в Полночное солнце, и все его полюбили.







11. Тимоти Шаламе. Не может быть разговора о молодых актерах, в которых влюблены женщины всего мира, без упоминания Тимоти Шаламе. Недавно он появился в «Маленьких женщинах», и скоро мы увидим его в «Дюне».



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