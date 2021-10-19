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10 самых абсурдных американских законов о сексе

Большая часть самых абсурдных законов, которые касаются секса, принята и действует в США. Отчасти это обусловлено тем, что Америка считается пуританской страной и христианство имеет достаточно большое влияние на общественную жизнь американцев. Но встречаются абсурдные законы о сексе и в других странах, поражающих своим нелепым отношением к интимной сфере жизни людей. Представляем вашему вниманию подборку самых нелепых законов США, которые пытаются регулировать интимные отношения между полами.

10 самых абсурдных американских законов о сексе

10 самых абсурдных американских законов о сексе

Штат Юта запрещает заниматься сексом с мужчиной в то время, когда его везут в реанимацию.

10 самых абсурдных американских законов о сексе

Единственная позиция, разрешенная официально в штате Вашингтон, — миссионерская.

10 самых абсурдных американских законов о сексе

Также в Вашингтоне официально запрещено заниматься сексом с девственницей.

10 самых абсурдных американских законов о сексе

В Орегоне не разрешается ругаться матом во время занятий любовью с женой.

10 самых абсурдных американских законов о сексе

Американский штат Вайоминг запретил заниматься сексом при входе в магазин.

10 самых абсурдных американских законов о сексе

В то же время довольно справедливый закон Миннесоты запрещает мужу заниматься сексом с женой, если от него неприятно пахнет.

10 самых абсурдных американских законов о сексе

Если вы когда-нибудь приедете в штат Монтана, то должны знать, что там нельзя заниматься сексом перед домом после захода солнца. Там это противозаконно.

10 самых абсурдных американских законов о сексе

Если же вы планируете приехать в Небраску, необходимо запомнить, что в этом штате в отеле сексом можно заниматься только в чистой ночной рубашке.

При этом главная загадка Небраски — это показатель рождаемости. По сути, он должен быть фактически нулевым, ведь секс без презерватива в этом штате вне закона.

10 самых абсурдных американских законов о сексе

В Пенсильвании противозаконно заниматься сексом с водителем грузовика в его машине.

10 самых абсурдных американских законов о сексе

Во Флориде во время секса партнерам запрещено целовать грудь женщины.

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