10 самых красивых бухт в мире

Под бухтой понимается прибрежная часть моря, частично отгороженная от моря или океана землей или скалами. Как правило, вода в бухте спокойнее, чем в окружающем море и является хорошим местом для стоянки кораблей, которые здесь могут укрыться от непогоды. Если бухты достаточно большие и глубокие, они становятся естественными гаванями, которые часто имеют большое экономическое и стратегическое значение. Многие из крупнейших городов мира расположены на берегах естественных гаваней.
Сегодня мы посмотрим на некоторые из самых красивых бухт в мире.
Залив Фанди
Залив Фанди, расположенный на Атлантическом побережье Канады, славится своим высоким приливом. Благодаря уникальной форме залива, разница в уровне воды между приливом и отливом может достигать 16 метров. Одно из лучших мест, чтобы наблюдать приливы и отливы — на скале Хоупвелл. Основание скалы покрыто водой два раза в день и их можно увидеть с земли во время отлива.
Райская бухта
Райская бухта-одно из всего двух мест в мире, которые используют круизные корабли, чтобы остановиться в Антарктиде. Следовательно, бухта является одной из самых посещаемых мест Антарктиды. Залив находится в окружении покрытых льдом гор и ледяных скал.Тур включает круиз между айсбергами на надувных лодках, посещения чилийской научной станции и фотографирование мест обитания пингвинов.
Залив островов
Залив островов-одна из самых популярных туристических достопримечательностей в Новой Зеландии. Живописный уголок содержит 144 островов, множество уединенных бухт и песчаных пляжей. Этот красивый залив кишит обилием морской жизни, включая китов, пингвинов, дельфинов и большого марлина. Неудивительно, что это популярное место сбора для парусных яхт и международных спортивных рыбаков.
Боко-Которский залив
Боко-Которский залив расположен в юго-западной части Черногории на побережье Адриатического моря. Это один из самых красивых заливов и его часто принимают за фьорд, но на самом деле он является затопленным каньоном. На идиллическом берегу Боко-Которского залива находится множество пляжей, несколько курортов и живописных городов Рисан, Пераст и Котор.
Залив ПхангНга
ПхангНга является одним из самых живописных районов Таиланда. Он состоит из красивых пещер и известняковых островов, некоторые из которых достигают 300 метров в высоту. Самый известный остров в заливе — это известковая скала под названием Ко Пинг Кан (более известная, как остров Джеймса Бонда), который был показан в фильме про Джеймса Бонда “Человек с золотым пистолетом”.
Гавань Виктория
Гавань Виктория является одной из главных туристических достопримечательностей в Гонконге и одной из самых глубоководных портов в мире. С бухты открывается потрясающий вид на небоскребы острова Гонконг с одной стороны, и береговую линию Цим Ша Цуй с другой. Гавань Виктория является одним из самых оживленных портов в мире с сотнями паромов, джонок и катеров, которые шныряют вдоль берега.
Порт-Джексон
Порт-Джексон – это естественная гавань Сиднея, одного из самых лучших и красивых городов не только Австралии, но, наверное и мира.Сотни заливов, бухт, пляжей и водных путей вносят свой вклад в красоту Сиднея. В гавани также располагаются две самые известные достопримечательности Сиднея: Сиднейский оперный театр и мост Харбор-Бридж.
Сан-Франциско
Сан-Франциско расположен на Калифорнийском побережье. Территория вокруг залива, известного как область залива, является вторым по величине конгломератом на американскомзападе по городской плотности с примерно 8 миллионами жителей. Сан-Франциско расположен в центре залива Сан-Хосе и является самым густонаселенным городом. В заливе расположено множество островов, в том маленький остров Алькатрас, который служил тюрьмой вплоть до 1963 года.
Залив Гуанабара
Залив Гуанабара находится в красивой бухте, расположенной на юго-востоке Бразилии. Залив находится в окружении тропических лесов, пляжей, необычной формы скалы, высокими горами Серра-ду-Мергеля и районов Рио-де-Жанейро. Залив был открыт 1 января 1502 года португальским мореплавателем Гаспаром де Лемос, который назвал его Рио-де-Жанейро (январская река) думая, что это была большая река. Название Гуанабара происходит от языка тупи-гуарани.
Бухта Халонг
Халонг расположен в Северном Вьетнаме имеет круглую береговую линию длиной 120 километров и буквально переводится как “Бухта Спускающихся драконов”. Залив является одним из самых популярных туристических мест во Вьетнаме и имеет тысячи островов, которые увенчаны густой растительностью джунглей, образуя захватывающий пейзаж. Некоторые из островов являются полыми, с огромными пещерами, другие острова имеют даже озера.
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