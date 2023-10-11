10 самых красивых бухт в мире

Под бухтой понимается прибрежная часть моря, частично отгороженная от моря или океана землей или скалами. Как правило, вода в бухте спокойнее, чем в окружающем море и является хорошим местом для стоянки кораблей, которые здесь могут укрыться от непогоды. Если бухты достаточно большие и глубокие, они становятся естественными гаванями, которые часто имеют большое экономическое и стратегическое значение. Многие из крупнейших городов мира расположены на берегах естественных гаваней.



Сегодня мы посмотрим на некоторые из самых красивых бухт в мире.



Залив Фанди

Райская бухта

Залив островов

Боко-Которский залив

Залив ПхангНга

Гавань Виктория

Порт-Джексон

Сан-Франциско

Залив Гуанабара

Бухта Халонг