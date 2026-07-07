7 вещей, которые делают комнату тесной

Квартиры одинаковой площади могут выглядеть по-разному: у кого-то жилье будет казаться большим и светлым, а у кого-то – темным и тесным. Это лишний раз доказывает, что дело не в квадратных метрах, а в оформлении.



Вещь 1: Контрастный плинтус

Вещь 2: Ковры с узорами

Вещь 3: Неправильно расположенная мебель

Вещь 4: Загроможденные открытые полки

Вещь 5: Тяжелые шторы

Вещь 6: Контрастные двери

Вещь 7: Загроможденные горизонтальные поверхности

Плинтус в цвет пола и дверей смотрится гармоничноЧасто дизайнеры делают в квартире контрастный плинтус, чтобы добавить акцент или привлечь внимание к красивому напольному покрытию.Но мы советуем не повторять этот прием, чтобы не сослужить себе плохую службу. Темный плинтус на светлом полу или светлый на темном создает горизонтальную полосу. В отличие от вертикальной, она дробит пространство, из-за чего комната кажется меньше. Можно вообще отказаться от классического плинтуса, установив скрытый с подсветкой. Если же такое решение кажется слишком вычурным, остановитесь на традиционном варианте – плинтусе в цвет пола.Замените яркий рисунок ненавязчивымЯркие, агрессивные узоры, особенно на большом ковре, сильно сужают комнату. Особенно плачевной становится ситуация, если спальня или гостиная изначально небольшие. Это не значит, что нужно использовать только однотонные ковры. Вы можете найти изделие с рисунком, но он должен быть спокойным, лаконичным и ненавязчивым. Хорошо работают геометрические и абстрактные орнаменты, а вот цветочные и анималистичные рисунки зачастую фокусируют внимание и крадут до 10 процентов восприятия пространства.Из-за дивана по комнате неудобно перемещаться.Перед тем, как расставлять мебель, важно оценить габариты комнаты. Если гостиная большая, от 25 квадратных метров, вы смело можете установить диван посередине, создав «остров».Но если помещение маленькое, подобное расположение создаст кучу неудобств. Во-первых, у вас останется мало места для маневров, так как зона хождения сузится в два раза. А во-вторых, гостиная визуально будет казаться меньше. Оптимальный вариант – отодвинуть мебель к стене, но не вплотную – оставьте немного свободного пространства. Так вы наполните помещение воздухом, сделаете его немного легче. Также дизайнеры рекомендуют оставлять свободным угол – туда можно поставить торшер, приставной журнальный столик или большое кашпо с комнатным цветком – такие детали делают помещение гораздо уютнее.Много вещей на открытых полках = бардакВ какой-то момент открытые полки стали настоящим маст-хэвом для интерьера. Их стали вешать в прихожих, ванных, спальнях, гостиный и даже на кухнях, как альтернативу навесным шкафам. Но вскоре тренд показал себя с плохой стороны: если не продумывать содержимое полок и не поддерживать там порядок, они становятся главным источником беспорядка. Визуальный шум всегда делает комнату меньше, сужает восприятие пространства.Чтобы исправить ошибку, уберите большую часть вещей в тумбы, шкафы и комоды. На видном месте оставьте только декор, который хорошо сочетается между собой и вписывается в интерьер по стилю, фактуре, цветовой гамме. Кстати, декор вполне может быть функциональным: посуда, книги, вазы с сухоцветами и пр.Повесьте легкие, полупрозрачные шторыСложные шторы со складками и ламбрекенами были обязательной составляющей интерьеров 2000-х. В комплексе с многоуровневыми потолками, мебельными стенками и массивными угловыми диванами они захламляли комнаты – неудивительно, что и без того крохотные хрущевки уменьшались в несколько раз. Советуем не повторять эти ошибки и более конструктивно подходить к выбору штор.Для начала запомните, что окно – это главный источник света и визуального простора, поэтому закрывать его плотными гардинами с многослойными драпировками не нужно. Отдайте предпочтение полупрозрачным занавескам или легким минималистичным шторам (для спальни подбирайте плотные, но днем держите их открытыми). А чтобы визуально вытянуть комнату, вешайте занавески прямо под потолок. Пусть они немного ниспадают на пол – это добавит стиля и элегантности в интерьер.Двери в тон стен увеличивают комнату, контрастные – уменьшаютВлияют на пространство точно так же, как и контрастные плинтусы. Но если плинтусы дробят пол, то двери – стены. Как только вы установите темное полотно на светлом фоне, в стенах сразу появятся «провалы». При таком подходе создать цельный и гармоничный интерьер не получится – каждая вещь будет восприниматься как отдельный объект. Чтобы избежать таких последствий, подбирайте двери и наличники в цвет стен или на пару тонов светлее. Тогда композиция будет единой.Освободите рабочий столБардак – главный враг светлой, уютной и просторной квартиры. Вам кажется, что вещи, которые валяются на столах, тумбах, подоконниках никак не влияют на интерьер, но на самом деле они вносят хаос. в каждой комнате важно поддерживать порядок и внимательно оценивать состояние каждой горизонтальной поверхности. Старайтесь, чтобы 70% площади было свободно и только 30% занято. Это базовое правило, которое работает лучше дорогого ремонта.Чтобы визуально увеличить площадь квартиры, добавьте в интерьер зеркала – они отражают свет и, тем самым, расширяют пространство. Отлично работают глянцевые поверхности, но здесь важно не переборщить. Высокие пропорции в декоре визуально вытягивают комнату вверх, а минимум вещей на открытых горизонтальных поверхностях освобождают восприятие.