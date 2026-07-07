7 вещей, которые делают комнату тесной

Квартиры одинаковой площади могут выглядеть по-разному: у кого-то жилье будет казаться большим и светлым, а у кого-то – темным и тесным. Это лишний раз доказывает, что дело не в квадратных метрах, а в оформлении.
Вещь 1: Контрастный плинтус
Плинтус в цвет пола и дверей смотрится гармонично
Часто дизайнеры делают в квартире контрастный плинтус, чтобы добавить акцент или привлечь внимание к красивому напольному покрытию.
Вещь 2: Ковры с узорами
Замените яркий рисунок ненавязчивым
Яркие, агрессивные узоры, особенно на большом ковре, сильно сужают комнату. Особенно плачевной становится ситуация, если спальня или гостиная изначально небольшие. Это не значит, что нужно использовать только однотонные ковры. Вы можете найти изделие с рисунком, но он должен быть спокойным, лаконичным и ненавязчивым. Хорошо работают геометрические и абстрактные орнаменты, а вот цветочные и анималистичные рисунки зачастую фокусируют внимание и крадут до 10 процентов восприятия пространства.
Вещь 3: Неправильно расположенная мебель
Из-за дивана по комнате неудобно перемещаться.
Перед тем, как расставлять мебель, важно оценить габариты комнаты. Если гостиная большая, от 25 квадратных метров, вы смело можете установить диван посередине, создав «остров».
Вещь 4: Загроможденные открытые полки
Много вещей на открытых полках = бардак
В какой-то момент открытые полки стали настоящим маст-хэвом для интерьера. Их стали вешать в прихожих, ванных, спальнях, гостиный и даже на кухнях, как альтернативу навесным шкафам. Но вскоре тренд показал себя с плохой стороны: если не продумывать содержимое полок и не поддерживать там порядок, они становятся главным источником беспорядка. Визуальный шум всегда делает комнату меньше, сужает восприятие пространства.
Чтобы исправить ошибку, уберите большую часть вещей в тумбы, шкафы и комоды. На видном месте оставьте только декор, который хорошо сочетается между собой и вписывается в интерьер по стилю, фактуре, цветовой гамме. Кстати, декор вполне может быть функциональным: посуда, книги, вазы с сухоцветами и пр.
Вещь 5: Тяжелые шторы
Повесьте легкие, полупрозрачные шторы
Сложные шторы со складками и ламбрекенами были обязательной составляющей интерьеров 2000-х. В комплексе с многоуровневыми потолками, мебельными стенками и массивными угловыми диванами они захламляли комнаты – неудивительно, что и без того крохотные хрущевки уменьшались в несколько раз. Советуем не повторять эти ошибки и более конструктивно подходить к выбору штор.
Для начала запомните, что окно – это главный источник света и визуального простора, поэтому закрывать его плотными гардинами с многослойными драпировками не нужно. Отдайте предпочтение полупрозрачным занавескам или легким минималистичным шторам (для спальни подбирайте плотные, но днем держите их открытыми). А чтобы визуально вытянуть комнату, вешайте занавески прямо под потолок. Пусть они немного ниспадают на пол – это добавит стиля и элегантности в интерьер.
Вещь 6: Контрастные двери
Двери в тон стен увеличивают комнату, контрастные – уменьшают
Влияют на пространство точно так же, как и контрастные плинтусы. Но если плинтусы дробят пол, то двери – стены. Как только вы установите темное полотно на светлом фоне, в стенах сразу появятся «провалы». При таком подходе создать цельный и гармоничный интерьер не получится – каждая вещь будет восприниматься как отдельный объект. Чтобы избежать таких последствий, подбирайте двери и наличники в цвет стен или на пару тонов светлее. Тогда композиция будет единой.
Вещь 7: Загроможденные горизонтальные поверхности
Освободите рабочий стол
Бардак – главный враг светлой, уютной и просторной квартиры. Вам кажется, что вещи, которые валяются на столах, тумбах, подоконниках никак не влияют на интерьер, но на самом деле они вносят хаос. в каждой комнате важно поддерживать порядок и внимательно оценивать состояние каждой горизонтальной поверхности. Старайтесь, чтобы 70% площади было свободно и только 30% занято. Это базовое правило, которое работает лучше дорогого ремонта.
Чтобы визуально увеличить площадь квартиры, добавьте в интерьер зеркала – они отражают свет и, тем самым, расширяют пространство. Отлично работают глянцевые поверхности, но здесь важно не переборщить. Высокие пропорции в декоре визуально вытягивают комнату вверх, а минимум вещей на открытых горизонтальных поверхностях освобождают восприятие.
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