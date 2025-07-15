Колумбия известна своими живописными деревнями, но вряд ли найдется хоть один населенный пункт более колоритный и яркий, нежели маленький городок Гуатапе, расположенный в живописной горной местности. Жители не просто с особым трепетом разукрашивают свои дома, на их стенах можно изучать историю долины и самого города, зашифрованную в стилизованных рисунках и замысловатых знаках.
1. Где находится самый колоритный городок Южной Америки
Guatape разноцветный колумбийский городок, превратившийся в туристическую мекку (Колумбия). | Фото: weseektravel.com.
Колумбия восхитительная страна, где сама природа сделала все, чтобы человек мог наслаждаться окружающей красотой, мягким климатом, получая все выгоды жизни от всего вышеперечисленного и полезных ископаемых (в горах имеется золото, другие драгметаллы и не только), спрятанных в недрах земли. Да и сами люди неплохо постарались, обустраивая свои города так, что они становятся чуть ли не главной достопримечательностью страны.
Гуатапе расположен на высоте около 2 тыс. метров в окружении искусственного водохранилища и роскошной природы (Колумбия). | Фото: weseektravel.com.
У въезда в город даже буквы с его названием настраивают на волну позитива и обещают немало интересных событий (Guatape, Колумбия). | Фото: brookebeyond.com.
Чего только стоит небольшой городок Гуатапе (исп. Guatape), расположенный в департаменте Антиокия, на северо-западе Колумбии, там, где возвышается Центральная Кордильера Колумбийских Анд.
2. Как небольшой городок превратился в самый красочный и яркий населенный пункт Колумбии и не только
В небольшом колумбийском городке все сделано для того, чтобы каждый путешествующий получил массу удовольствия лишь от прогулок по колоритным улочкам и площадям (Guatape, Колумбия). | Фото: weseektravel.com.
Еще большего разнообразия доставляют зелень и множество живых цветов (Guatape, Колумбия). | Фото: brookebeyond.com.
Наиболее заметной особенностью Гуатапе является невероятная красочность всех строений, включая общественные пространства, административные учреждения, учебные заведения и жилые дома. Главной изюминкой всех архитектурных объектов является не столько разноцветье и оригинальное оформление фасадов, невероятная коллекция красочных барельефных картин в стиле фресок, вылепленных непосредственно на гипсовых стенах, которые называются zokalos.
История города изображена на ярких фресках, которые украшают все без исключения дома и даже общественные/административные здания (Guatape, Колумбия). Фото: internationalliving.com.
Исторические улицы – самые красивые пешеходные зоны Гуатапе ( Колумбия). | Фото: destinationlesstravel.com.
Вот, где красота, которую можно изучать не один день! Абсолютно потрясающая история в картинках, повествующая не только о важных событиях города, но и дающая информацию о том, кто живет в каждом из домов, чем занимается. Они также наглядно демонстрируют, что в том или ином магазине можно приобрести или, в каком кафе, готовят лучший в мире кофе.
Никто точно не знает, когда местные жители начали украшать дома, но в последние годы все это делается для привлечения туристов (Guatape, Колумбия). | Фото: brookebeyond.com.
Барельефные рисунки в стиле фресок расскажут много о хозяине или владельце лавки (Guatape, Колумбия).
По сведениям редакции Novate.ru, даже сами жители точно не знают, когда появилась традиция окрашивать дома в яркие цвета, создающие неповторимые орнаменты, но мода на создание лепных историй семейств и рекламных «баннеров» на торговых заведениях или точках общественного питания появилась более 150 лет назад.
В исторической части городка дома и улицы особенно колоритные (Guatape, Колумбия). | Фото: internationalliving.com.
Лавку с галантерейным товаром или булочную можно узнать по рисункам, украшающим цоколь здания (Guatape, Колумбия). | Фото: destinationlesstravel.com.
Сохранилось немало старинных фасадных панно zokalos, но все большая часть была добавлена не так и давно, поскольку местные жители всеми способами пытаются завлечь туристов, а последние считают Гуатапе конечным пунктом маршрута, где можно передохнуть после экстремальных развлечений, перенасыщенных экскурсиями по региону. Особенно популярен городок у путешествующих, предпочитающих спокойный отдых вдали от толп, жаждущих умопомрачительных приключений.
На пешеходных улицах и городских площадях можно увидеть еще и скульптуры (Guatape, Колумбия).
Несмотря на то, что в самом Гуатапе совсем нет монументальных или исторических достопримечательностей с мировой славой, но в этом кроится вся красота этого города. Аутентичность и колорит творческих изысканий каждой семьи и владельцев того или иного бизнеса с собственным помещением доступны для каждого гостя города. Отдыхающие могут легко развлекаться часами, просто бродя вверх и вниз по тихим мощеным улочкам, любуясь красивыми цветами и произведениями искусства на каждом отдельном здании.
На центральной площади городка имеется католическая церковь, куда вход открыт и туристам (Guatape, Колумбия).
Не менее яркими оказались и новостройки с общественными местами (Guatape, Колумбия).
Также в солнечный и жизнеутверждающий городок отправляются те, у кого отпуск попал на сезон дождей (сентябрь-ноябрь). Это период, совсем неподходящий для посещения природных достопримечательностей. А вот в Гуатапе с населением чуть более 5 тыс. человек, нет суеты большого города, при этом дружелюбные жители создали настолько положительную энергетику, что каждый прибывший наверняка получит максимальную «перезарядку» даже в плохую погоду. Не поубавится радости от созерцания радужной красоты, ведь бродить по тихим улочкам, изучая колоритные фасады, можно в любую погоду.
3. Священная природная достопримечательность местности
Веселенькие моторикши мигом домчат всех желающих до природной достопримечательности Эль-Пеньон-де-Гуатапе (Колумбия).
Стоит отметить, что Гуатапе находится недалеко от самой удивительной достопримечательности региона, куда устремляются толпы туристов, мечтающих пощекотать себе нервы во время подъема на вершину гигантского валуна Пьедра-дель-Пеньоль (исп. El Peñón de Guatapé), одиноко стоящего в окружении пышной растительности на берегу водохранилища.
Одинокая скала, возвышающаяся над искусственным водоемом – главная природная достопримечательность региона (Эль-Пеньон-де-Гуатапе Колумбия). | Фото: brookebeyond.com.
Необычную форму одинокой скалы Эль-Пеньон-де-Гуатапе можно увидеть лишь с высоты (Колумбия). | Фото: internationalliving.com.
Примечательно: Эта одинокая скала с официальным названием Эль-Пеньон-де-Гуатапе является гранитным остатком породы, который более активно сопротивлялся выветриванию и эрозии, чем окружающие образования. Гигантский валун, высотой 220 метров (2/3 которого спрятано в земле) и весом, предположительно 10 млн тонн, появился на этой земле более 65 миллионов лет назад. За этот период он «немного» уменьшился в размерах, но все же так и остается самым впечатляющим объектом Антиокии.
Во времена мезоамериканского периода скала Эль-Пеньон-де-Гуатапе считалась священной, индейцы и помыслить не могли, чтобы на нее взобраться (Колумбия). | Фото: destinationlesstravel.com.
Издревле этот валун вызывал благоговение у коренных жителей, которые не просто поклонялись ему, они проводили ритуалы с жертвоприношениями, ведь считали Пьедра-дель-Пеньоль главной святыней. Кстати сказать, туристам с охотой рассказывают местную легенду, объясняющую появление одинокой скалы. По одной из версий, в те времена, когда на земле хозяйничали боги, духи и демоны, здесь обитало племя тахамис, занимавшееся рыболовством. Своей главной покровительницей и божеством они считали священную рыбу Батолито, обитающую в водах горного озера.
Форма скалы отчетливо напоминает очертание гигантской рыбы, которая, по преданию, на спине удержала небо (Эль-Пеньон-де-Гуатапе, Колумбия). | Фото: destinationlesstravel.com.
Но это очень не понравилось другим богам и демонам, которые насылали напасти на поселение, а потом и вовсе решили «уронить» на непокорных людей небо. В тот момент, когда небеса стремительно приближались к земле, из воды выпрыгнула священная рыба Батолито, и своей гигантской спиной смогла остановить падение, удерживая небо. Падение удалось предотвратить, но рыба потеряла так много сил, что превратилась в камень и рухнула на землю прямо на берегу своего озера. С тех пор благодарные люди приносили щедрые дары окаменевшему божеству и даже не пытались подняться на ее вершину. Стоит также упомянуть, что в 1940-х годах правительство страны признало скалу Эль-Пеньон-де-Гуатапе национальным памятником.
На вершину Эль-Пеньон-де-Гуатапе можно попасть лишь по этой жуткой лестнице (Колумбия).
Все, кто преодолеет 740 крутых ступенек, будет вознагражден захватывающими видами и вкусными блюдами, которые подают в ресторане на самой вершине скалы (Эль-Пеньон-де-Гуатапе, Колумбия).
В целях привлечения туристов усилиями местных властей и энтузиастов, в районе расщелины была построена лестница, по которой могут подняться те, кто не боится высоты и без значительных ограничений по здоровью, ведь придется преодолеть 740 крутых ступеней. Зато те, кто решится на сложный подъем, будет сполна вознагражден как красотой открывающихся видов на огромный водоем и крошечные острова, поднимающиеся над его водами, так и возможностью отведать лучшие местные блюда на самом плато, где обустроена смотровая площадка и небольшой ресторанчик с умопомрачительной панорамой. При этом даже те, кто преодолеют только лишь полпути также останутся не в накладе. Помимо захватывающего обзора они смогут заглянуть в сувенирные лавки, где продаются традиционные изделия ручной работы, а также отведать местные вкусности.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии