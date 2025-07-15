1. Где находится самый колоритный городок Южной Америки

Guatape разноцветный колумбийский городок, превратившийся в туристическую мекку (Колумбия). | Фото: weseektravel.com.

Гуатапе расположен на высоте около 2 тыс. метров в окружении искусственного водохранилища и роскошной природы (Колумбия). | Фото: weseektravel.com.

У въезда в город даже буквы с его названием настраивают на волну позитива и обещают немало интересных событий (Guatape, Колумбия). | Фото: brookebeyond.com.

2. Как небольшой городок превратился в самый красочный и яркий населенный пункт Колумбии и не только

В небольшом колумбийском городке все сделано для того, чтобы каждый путешествующий получил массу удовольствия лишь от прогулок по колоритным улочкам и площадям (Guatape, Колумбия). | Фото: weseektravel.com.

Еще большего разнообразия доставляют зелень и множество живых цветов (Guatape, Колумбия). | Фото: brookebeyond.com.

История города изображена на ярких фресках, которые украшают все без исключения дома и даже общественные/административные здания (Guatape, Колумбия). Фото: internationalliving.com.

Исторические улицы – самые красивые пешеходные зоны Гуатапе ( Колумбия). | Фото: destinationlesstravel.com.

Никто точно не знает, когда местные жители начали украшать дома, но в последние годы все это делается для привлечения туристов (Guatape, Колумбия). | Фото: brookebeyond.com.

Барельефные рисунки в стиле фресок расскажут много о хозяине или владельце лавки (Guatape, Колумбия).

В исторической части городка дома и улицы особенно колоритные (Guatape, Колумбия). | Фото: internationalliving.com.

Лавку с галантерейным товаром или булочную можно узнать по рисункам, украшающим цоколь здания (Guatape, Колумбия). | Фото: destinationlesstravel.com.

На пешеходных улицах и городских площадях можно увидеть еще и скульптуры (Guatape, Колумбия).

На центральной площади городка имеется католическая церковь, куда вход открыт и туристам (Guatape, Колумбия).

Не менее яркими оказались и новостройки с общественными местами (Guatape, Колумбия).

3. Священная природная достопримечательность местности

Веселенькие моторикши мигом домчат всех желающих до природной достопримечательности Эль-Пеньон-де-Гуатапе (Колумбия).

Одинокая скала, возвышающаяся над искусственным водоемом – главная природная достопримечательность региона (Эль-Пеньон-де-Гуатапе Колумбия). | Фото: brookebeyond.com.

Необычную форму одинокой скалы Эль-Пеньон-де-Гуатапе можно увидеть лишь с высоты (Колумбия). | Фото: internationalliving.com.

Во времена мезоамериканского периода скала Эль-Пеньон-де-Гуатапе считалась священной, индейцы и помыслить не могли, чтобы на нее взобраться (Колумбия). | Фото: destinationlesstravel.com.

Форма скалы отчетливо напоминает очертание гигантской рыбы, которая, по преданию, на спине удержала небо (Эль-Пеньон-де-Гуатапе, Колумбия). | Фото: destinationlesstravel.com.

На вершину Эль-Пеньон-де-Гуатапе можно попасть лишь по этой жуткой лестнице (Колумбия).

Все, кто преодолеет 740 крутых ступенек, будет вознагражден захватывающими видами и вкусными блюдами, которые подают в ресторане на самой вершине скалы (Эль-Пеньон-де-Гуатапе, Колумбия).