Что приготовить из рыбы: 5 простых, но очень вкусных блюд

Огромное разнообразие рыбы и морепродуктов в мире говорит о том, что существует невероятное количество блюд на их основе. Многие из них, как правило, готовятся гораздо быстрее, чем мясные. Однако часто бытует мнение, что получаются они не такими вкусными, как того бы хотелось. Тем не менее, в нашей подборке собраны одни из самых популярных и доступных рыбных блюд, после которых точно захочется добавки.
1. Салат с добавлением тунца
Салат с тунцом. \ Фото: hips.hearstapps.com.
Главное преимущество этого салата заключается в том, что его можно подавать как самостоятельно блюдо, так и в качестве гарнира к картофелю, рису, макаронным изделиям. А некоторые хозяйки и вовсе используют его как намазку для тостов, брускетт или бутербродов на свежем хлебе.
Ингредиенты:
• Консервированный тунец в собственном соку – 1 банка;
• Яйца – 4 шт;
• Лук фиолетовый или белый небольшого размера – 1 шт;
• Сельдерей свежий – несколько веточек для подачи;
• Майонез – для заправки;
• Соль – по вкусу;
• Перец душистый – по вкусу.
Салат с добавлением тунца. \ Фото: cravinghomecooked.com.
Способ приготовления:
• Яйца отварить вкрутую;
• Остудить;
• Очистить;
• Натереть на крупной тёрке;
• Выложить в миску;
• Тунец также можно натереть на крупной тёрке (или же мелко нарезать, или размять вилкой);
• Смешать с яйцами;
• Лук очистить;
• Нарезать мелким кубиком или тонкими полукольцами;
• Соединить с остальными ингредиентами;
• Заправить майонезом;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Перемешать;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанным сельдереем.
2. Сливочный суп
Финский рыбный суп. \ Фото: acupofcream.com.
Уж поверьте, этот финский суп с рыбкой, известный на родине как Калакейтто, стоит того, чтобы потратить на его приготовление час времени.
Ингредиенты:
• Сёмга филе – 0,3 кг;
• Картошка среднего размера – 4 шт;
• Морковка среднего размера – 1 шт;
• Лук белый среднего размера – 2 шт;
• Сливки средней жирности – 0,5 стакана;
• Масло подсолнечное – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Петрушка свежая – несколько веточек;
• Укроп свежий – несколько веточек.
Сливочный рыбный суп. \ Фото: baconismagic.ca.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Выложить в кастрюлю;
• Залить водой;
• Довести до кипения;
• После уменьшить огонь и варить под крышкой;
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на мелкой тёрке;
• Лук очистить;
• Нарезать мелким кубиком;
• Смешать с морковкой;
• Обжарить на подсолнечном масле до лёгкого золотистого цвета;
• После выложить в кастрюлю к картошке;
• Рыбное филе нарезать небольшим кубиком;
• Добавить в кастрюлю к остальным ингредиентам;
• Посолить и поперчить;
• Готовить на среднем огне пятнадцать-двадцать минут;
• Затем влить сливки;
• Добавить измельчённый укроп и петрушку;
• Готовить около пяти-семи минут;
• Дать супу настояться;
• Разлить по тарелкам и подать к столу.
3. Спагетти с морепродуктами
Спагетти с морепродуктами. \ Фото: gatherednutrition.com.
Пожалуй, паста – второе по полярности блюдо, которое с удовольствием едят во всём мире. И совсем неудивительно, ведь существует множество всевозможных рецептов приготовления на любой вкус от классики до высокой и оригинальной кухни.
Ингредиенты:
• Спагетти – 1 пачка (250-300 г);
• Филе сёмги – 0,2 кг;
• Креветки очищенные – 0,2 кг;
• Сливки жирные – 1 стакан;
• Масло оливковое – опционально;
• Масло сливочное – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Чеснок – 2-3 зубка.
Паста с креветками. \ Фото: realfood.tesco.com.
Способ приготовления:
• Спагетти отварить в слегка подсоленной воде до полуготовности;
• Откинуть на дуршлаг;
• Чеснок очистить;
• Размять зубки ножом;
• Выложить в глубокую сковороду с толстым дном;
• Добавить оливковое масло;
• Разогреть;
• Готовить две-три минуты на среднем огне или до тех пор, пока не появится ярковыраженный чесночный аромат;
• Рыбное филе нарезать небольшим кубиком;
• Выложить в сковороду;
• Готовить пять-семь минут, время от времени помешивая;
• Затем добавить креветки;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Удалить чесночные зубчики;
• Готовить морепродукты на среднем огне около шести минут;
• После добавить спагетти;
• Залить сливками;
• Тушить без крышки не более пятнадцати минут;
• Готовую пасту порционно разложить по тарелкам и подать к столу;
• При желании можно посыпать свежей зеленью.
4. Сэндвич
Сэндвич с тунцом. \ Фото: seriouseats.com.
Необязательно выдумывать что-то из ряда вон выходящее, чтобы порадовать себя и свою семью чем-то вкусным и сытным. Просто приготовьте сэндвич с тунцом, дополненный свежими овощами.
Ингредиенты:
• Хлеб тостерный – 4-6 ломтиков;
• Тунец в собственном соку – 1 банка;
• Сельдерей свежий – несколько веточек;
• Томаты черри или коктейльные – 4-6 шт;
• Листья салата – для подачи;
• Майонез – опционально.
Сэндвич с рыбой. \ Фото: i.ytimg.com.
Способ приготовления:
• Томаты вымыть;
• Просушить;
• Нарезать кружочками средней толщины;
• Листья салата вымыть под холодной проточной водой;
• Откинуть на дуршлаг;
• Рыбную консерву открыть;
• Слить лишнюю жидкость;
• Мякоть размять вилкой;
• Заправить небольшим количеством майонеза;
• Слегка перемешать;
• Хлеб подсушить с двух сторон на сухой сковородке;
• Выложить на тарелку;
• Сверху на два-три ломтика выложить по салатному листу;
• Затем положить рыбную намазку и помидорные кружки;
• Посыпать листочками сельдерея;
• Накрыть кусочками хлеба и подать сэндвичи к столу.
5. Запеканка
Рыбная запеканка. \ фото: www.vvsupremo.com.
Рыбная запеканка запросто может посоревноваться за ветвь первенства с мясной. Блюдо получается очень вкусным и сытным. А главное преимущество в том, что не имеет никакого значения – ешь ты его в холодном, или горячем виде.
Ингредиенты:
• Фарш рыбный – 0,5 кг;
• Креветки очищенные – 200-250 г;
• Сливки средней жирности – 0,5 стакана;
• Яйца – 3 шт;
• Лук белый или фиолетовый среднего размера – 1 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое или подсолнечное – опционально;
• Зелень свежая – для подачи.
Запеканка из рыбы. \ Фото: tmbidigitalassetsazure.blob.core.windows.net.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Натереть на крупной тёрке или мелко нарезать;
• Обжарить пять-семь минут на небольшом количестве подсолнечного или оливкового масла;
• Затем добавить рыбный фарш;
• Приправить солью и перцем;
• Перемешать;
• Готовить примерно десять-двенадцать минут;
• После добавить креветки;
• Залить сливками;
• Довести до кипения и сразу выключить;
• Форму для запекания смазать маслом;
• Выложить рыбную начинку;
• Залить взбитыми с солью и смесью перцев яйцами;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на тридцать-сорок минут;
• Перед подачей посыпать свежей зеленью.
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