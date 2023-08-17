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Самое большое в мире поселение на воде

В русле реки Бруней находится поселение, состоящее из четырех десятков деревень, которые расположены в буквальном смысле на воде. Называется оно Кампонг Айер и его история длится уже свыше 1300 лет.

Самое большое в мире поселение на воде

Здесь живет около 30 тысяч человек, что составляет свыше 10% общей численности жителей всей страны. Школы, полицейские участки, пожарные станции, больницы, рынки и дома расположены на сваях.

Все сооружения соединяет более 36 километров мостиков. Примечательно, что на сваях строят и современные здания из бетона. Изначально Кампонг Айер размещался немного ниже по течению реки Бруней, ближе к ее устью. Со временем, поселение постепенно «переехало» вверх по реке. Кампонг Айер признан национальным достоянием и государство прилагает немало усилий для сохранения подобного образа жизни.
Самое большое в мире поселение на воде

Самое большое в мире поселение на воде

Самое большое в мире поселение на воде

Самое большое в мире поселение на воде

Самое большое в мире поселение на воде

Самое большое в мире поселение на воде

Самое большое в мире поселение на воде

Самое большое в мире поселение на воде

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