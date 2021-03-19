Ретро-жизнь лилипутов

Лилипуты поют и танцуют на Международной выставке гостиничного бизнеса, Гаага, Нидерланды 1911 год.







Представление «Театра лилипутов». Берлин, 1926 год









Труппа «Театра лилипутов» в луна-парке Берлина, 1926 год.







Один из членов труппы «Театра лилипутов». Берлина, 1926 год







Сценка «Парикмахерская» из репертуара «Театра лилипутов». Лилипут в костюме 18 века. Берлина, 1926 год







Женщина, демонстрирующая чемодан со спящим карликом. «Театр лилипутов». Берлин, 1926 год







Альфред Бейчлер, знаменитый оформитель кабаре из Берлина создал дом, приспособленный к его размерам. На фотографии Альфред и его жена в гостиной. Берлин, Германия 1929 года







Альфред и его жена на кухне. Берлин, Германия 1929







Альфред Бейчлер и его жена празднуют свою 25-ти летнюю годовщину свадьбы. Берлин, Германия 1932 год.







Брак между Бэрримором Харрингтоном и Руби Лэндрис, двумя членами крупнейшей в мире труппы лилипутов. Нью-Йорк, США 1931 год. На фото: свадебная церемония в Мюзик-холе Нью-Йорка







Группа лилипуты во время выборов. Берлин, Германия 1932 год.







Боксера Примо Карнера посетила группа лилипутов. Рим, 1933 год.







Футбольная команда лилипутов в Вене, Австрия, 1934 год







Цирк «Деревня лилипутов» в Брюсселе, Бельгия, 1935 год. На фото: ежедневные упражнения под руководством Азиса Солимана.

Лилипут из «деревни лилипутов» ухаживает за своими цветами. Брюссель, Бельгия , 1935 годЛилипутка красится перед зеркалом, женщина остается женщиной. «Деревня лилипутов». Брюссель, Бельгия , 1935 годГолландский импресарио Сакс со своим любимым лилипутом. «Деревня лилипутов». Брюссель, Бельгия, 1935 год.Йос ван ден Берг, голландский живописец лилипут, нарисовал натюрморт, который был куплен журналом «Life». Нидерланды, 1938 год.Господин Чарли Локхарт, государственный казначей в Остине, штат Техас, Соединенные Штаты Америки 1940. на фото: Чарли Локхарт за столом, подписывает документы , принесенные его секретарем.Чарли Локхарт за столом. Остин. 1940 год.Чарли Локхарт открывает каждый день банковский сейф под защитой пятерых вооруженных полицейских. Остин. 1940 год.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)