Игры животных: зачем им это нужно

Все мы привыкли наблюдать за резвыми играми котят или щенков. Это такая потеха, когда малыш бегает вокруг себя, пытаясь поймать собственный хвост, или увидел «солнечного зайчика» и уверенно прыгнул на стенку. Или привяжешь на веревочку этикетку от уже съеденной конфеты и бегаешь с шуршащей бумажкой по дому, а пушистый друг спрячется по диван, потом как выпрыгнет, как побежит за странным для него предметом.
Весело и для питомца, и для его хозяина. Вообще, считается, что игровое поведение присуще только высокоинтеллектуальным животным: котам, собакам, дельфинам, слонам. Трудно представить, как несколько метровый крокодил будет весело прыгать в реке, а оса в пару сантиметров длинной в воздухе будет делать «мертвую петлю». Ну, не на такие игры способны осы и крокодилы, однако и они играются. Удивлены? Желание порезвиться и пошалить возникает неспроста: оказывается, это один из методов выживания в природе. Так кому и зачем это нужно? Будем разбираться.
Крокодилам на потеху
Что можно сказать об этих хладнокровных рептилиях? «Зубастая машина для охоты», – думают многие. Но зоологи решили присмотреться к этим особям и заметили кое-что интересное. Выяснилось, что австралийским крокодилам очень нравится кататься на волнах, а черные кайманы из Бразилии любят поиграть друг с другом в «догонялки». И это не ухаживания за самками, не охота, а такой себе фитнес, который нужен существам для поддержания своей формы. Те рептилии, которые резвятся, шалят, играют друг с другом выглядят намного здоровыми, еще и живут дольше остальных.
Ролевые игры ос
С приходом весны просыпаются цветы, и когда мы подходим вдохнуть их аромат, замечаем, как внутри уже сидит оса. Проснулись и эти насекомые. Что удивительно, с наступлением теплых деньков осы начинают формировать колонии, где среди множества особей-самок появляются претендентки на «королевский трон».
Чтобы показать свое величие, они приближаются к другим, высоко задирают голову (нужно же казаться выше всех) и постукивают усиками по соплеменникам, будто бы спрашивая: «Где моя пища?». Кстати, происходит это задолго до формирования улей. Даже маленькие осы пытаются строить из себя королеву и с детства играют в ролевые игры. Такое поведение позволяет насекомым-малышам повышать свой статус и отрабатывать силовые приемы, которые пригодятся в более взрослом возрасте.
Черепахи борются со стрессом
О, эти медленные существа, которые, казалось бы, то и делают, что плавают или еле-еле передвигаются по суше. Пока высунут одну лапу из панциря, потом другую, затем остальные, а дальше идет голова. И как они могут играться? Кто быстрее высунет голову? Но черепахи могут тешиться с мячом, палкой и даже тряпочкой. Им это жизненно необходимо. В стрессовых ситуациях они могут царапать самих себя.
Это было доказано на африканской водяной черепахе, которая попала в неволю и от испуга начала раздирать себя когтями. Когда же ей подсунули несколько ярких предметов, она отвлеклась и около 20% своего времени тратила на игры. И даже, если кажется, что животные, насекомые и другие существа ничего не понимают и ничего не умеют, это может только казаться. Они же докажут обратное.
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