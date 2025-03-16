Что известно про статую Зевса в Олимпии: Потерянное чудо, окутанное мифами и легендами

Одно из Семи чудес света

Слева направо: Александр и Буцефал, Доменико Мария Канути, XVII век. \ Бюст Александра Македонского, приписываемый Леохаресу, после 338 года до н.э., Музей Акрополя.

Статуя Зевса. \ Фото: thoughtco.com.

Фидий

Слева направо: Портрет Фидия. \ Статуя Фидия - божественный скульптор.

Фидий, показывающий фриз Парфенона своим друзьям, сэр Лоуренс Альма-Тадема, 1868 год. \ Фото: antiguorincon.com.

Фидий изображен в центре зрительного зала, точная копия картины художника Шарля Беранже, Художественный музей Уолтерса. \ Фото: pinterest.com.

Слева направо: Афина Варвакион, статуя Афины Парфенос римской эпохи, считается наиболее точной копией хризелефантовой статуи, сделанной Фидием и его помощниками. \ Копия работы Фидия или одного из его учеников: голова Афины.

Статуя Зевса

Статуя Юпитера в Олимпии (воображаемая реконструкция), 1572 год. \ Фото: commons.wikimedia.org.

«Бог восседает на троне, и он создан из слоновой кости и золота. На его голове лежит венок, представляющий собой копию ветвей оливы. В правой руке он держит Победу, также созданную из драгоценных материалов, как и сама статуя. А в левой руке бог держит скипетр, украшенный орлом. Сандалии Зевса выполнены из золота, как и его одеяние, расшитое фигурками животных и цветами прекрасных лилий».

«...Трон украшен золотом и драгоценными камнями, не говоря уже о чёрном дереве и слоновой кости. На нём нарисованы фигуры и кованые изображения. Есть четыре Победы, представленные в виде танцующих женщин, по одной у каждого подножия трона и две другие у основания каждой ноги...»

Слева направо: Статуя Зевса в храме Олимпии, Альфред-Шарль Конрад, 1913-1914 годы. \ Статуя Зевса в Олимпии, античное искусство, Антуан-Хризостом Кватремер де Куинси, 1815 год.

Монета из района Элис на юге Греции, изображающая статую олимпийского Зевса. \ Фото: free-images.com.

«Сказал он и двинул своими тёмными бровями. Взмахнул на своей бессмертной голове локонами, и весь Олимп задрожал от его кивка».

Мастерская Фидия в Олимпии, снимок 2005 года. \ Фото: whynow.co.uk.

Олимпия. \ Фото: neoskosmos.com.

Божественное творение Фидия. \ Фото: dicebreaker.com.

«Нет, сам бог, согласно легенде, был свидетелем художественного мастерства Фидия. Ибо, когда изображение было совершенно закончено, Фидий взмолился богу, чтобы тот знамением показал, по душе ли ему эта работа. Тотчас же, гласит легенда, молния ударила в ту часть пола, где до наших дней стоял бронзовый кувшин, прикрывавший это место».

Луций Эмилий Павел Македонский. \ Фото: wikipedia.org.

Слева направо: Гай Юлий Цезарь Август Германик, мраморный бюст Калигулы, I век. \ Германик, Бюст из Кордовы, Испания.

«...строительные леса рухнули, и рабочие бросились наутёк; и сразу же появился человек по имени Кассий, который заявил, что во сне ему было велено принести быка в жертву Юпитеру».

«...корабль, построенный для того, чтобы доставить статую, был разрушен ударами молнии, и громкий смех раздавался каждый раз, когда кто-нибудь приближался, как будто хотел взяться за пьедестал; соответственно, после угроз в адрес статуи он установил новую статую самого себя».

Римский сидящий Зевс, мрамор и бронза (отреставрированный), по образцу, созданному Фидием.

Заключение

Статуя Юпитера из серии Семь чудес света, Антонио Темпеста, 1608 год. \ Фото: 1stdibs.com.

Статуя олимпийского Зевса, Сальвадор Дали, 1954 год. \ Фото: twitter.com.