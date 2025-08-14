Лучший способ заморозки баклажанов на зиму

Самый простой и полезный вариант заготовки «синих» впрок- это их заморозка. Но мало кто знает, что сырые плоды получаются жёсткими и не вкусными. Даже после тепловой обработки они сильно горчат и практически не похожи на те баклажаны, которые мы употребляемый в летний период.

Самый лучший способ – это заготовка предварительно прогретых тёмных и питательных плодов.

Их можно использовать на протяжении всех холодных месяцев. На их основе можно делать салаты, икру, соте, суп-пюре и множество других блюд. Их подготовка не требует особых кулинарных навыков и усилий. Все, что вам потребуется – это подготовить ёмкости или специальные пакеты (с зиппером), спелые «синие» и форму для выпечки.Для заготовки подходят овощи любого сорта, оттенка, формы и размера. Главное правило – использование спелых (но не переспевших) плодов и чистой, сухой тары для заморозки. Также следует помнить: в камеру разрешено отправлять полностью остывшую заготовку. Это позволит избежать порчи электроприбора.— баклажаны.1. Промываем каждый «синий» под струей воды, удаляя пыль и мусор с его поверхности. Протираем сухой салфеткой. Используем для заготовки любое доступное для нас количество плодов. Выкладываем баклажаны на подходящую нам по диаметру форму ( в один ряд). С помощью вилки или острия ножа делаем в каждом «синем» несколько проколов, отправляем овощи в электропечь (140-150 градусов). Ждём 25-40 минут. Период тепловой обработки полностью зависит от текстуры и размера плодов и его необходимо регулировать самостоятельно.2. После того, как плоды станут мягкими и слегка уменьшаться в объёме, извлекаем их из печи.3. Удаляем кожицу у слегка остывших баклажанов.4. Шинкуем каждый плод кубиками или брусочками.5. Выкладываем подготовленную массу в специальную (для заморозки) ёмкость и герметично закупориваем.После полного остывания отправляем печеные баклажаны в камеру морозильника.