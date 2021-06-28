Дизельный генератор: как выбрать для дома

Собственникам частного жилья часто приходится решать задачи, связанные с автономным электроснабжение своего домовладения. Как правило, для этих целей чаще всего выбираются генераторы электроэнергии, работающие на дизельном топливе, несмотря на то, что стоимость их порою выше, чем у бензиновых аналогов.
Однако, решение приобретения дизельного электрогенератора экономически оправдано, поскольку такое оборудование очень скоро окупает себя в процессе эксплуатации, благодаря относительно невысокой стоимости дизельного топлива.
Какой дизельный генератор выбрать
Автономный или резервный
Дизельный генератор выбирается, в первую очередь, в зависимости от того, как именно он будет использоваться, точнее будет ли он постоянно обеспечивать домохозяйство электрической энергией, или будет эксплуатироваться только в случае отключения централизованного электричества, как резервный источник.
Мощность генератора
Очень важным критерием выбора дизельного генератора является мощность установки, которую можно определить путем сложения мощности всех бытовых и иных электрических приборов, которые будут включаться в сеть одновременно. К полученным данным необходимо добавить «запас», рассчитанный на приобретение новых электрических приборов.Примерно 25-процентного запаса будет вполне достаточно.
Место для установки
Дизельные генераторные установки требуют соответствия особых требований в плане монтажа, как правило, для них необходимо выделить отдельное, отапливаемое и вентилируемое помещение.
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