Самые крутые гаражи в мире

Гараж — это ваше надёжное прибежище. У всех людей разные дома, но почти во всех них есть помещение, которое известно как «мужская пещера», «логово мужчины». Это место, где вы можете уединиться, сделать паузу и просто отдохнуть. Может быть, вы захотите посмотреть матч любимой команды или последний фильм из «Крепкого орешка» или, возможно, повозиться с машиной.



Гараж — это идеальная мужская пещера, потому что в нём есть всё, что нужно мужчине, чтобы расслабиться. Всё, что вам нужно сделать — повесить на стену телевизор, установить минихолодильник и создать рабочее место. После этого у вас появится полнофункциональное мужское логово.



Некоторые в идее создания мужской пещеры идут ещё дальше. Они могут позволить себе потратить на свой гараж кучу денег, превратив его в самую впечатляющую часть дома, которая имеет такие особенности, о которых автолюбители могут только мечтать. Они проектируют гараж так, чтобы в нём поместился и был выставлен напоказ каждый автомобиль, которым они владеют. По существу, они создают собственный автосалон по своему вкусу с личными автомобилями.



Важно сделать гараж комфортным местом, чтобы в нём можно было находиться сколько угодно, однако люди из этого списка потратили миллионы долларов на то, чтобы сделать гараж действительно впечатляющим.

10. Гараж Джея Лено (Jay Leno)

9. Наполовину гараж, наполовину танцевальный зал

8. Гараж в стиле старой автозаправки

7. Гараж на цокольном этаже

6. Ослепительно белый гараж с поворотным кругом

5. Гараж в виде кемпинга

4. Кирпичный гараж

3. Гараж с чёрной плиткой

2. Потайной гараж

1. Бесконечный гараж