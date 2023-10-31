Что скрывают внутри себя убежища президентов

Угроза ядерной войны

Бункер под кодовым названием Detachment Hotel.

Бомбоубежище было предназначено для укрытия на случай ядерного удара.

В убежище стоит копия стола, за которым некогда работал президент Кеннеди, двухъярусные кровати, шкафы с противогазами и средствами первой помощи.

Внутри секретного бункера бывшего президента США Джона Кеннеди.

Президентское убежище

Вход в бункер Кеннеди в Палм-Бич, который сейчас закрыт для публики.

Бункер Судного дня Джона Кеннеди

Дверь противорадиационного убежища на Нантакете.

Где убежища других президентов?

Где спрячутся президенты в случае ядерного удара?

Гора Ямантау.

Здание Верховной Рады Украины.