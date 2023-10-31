Что скрывают внутри себя убежища президентов

Сегодня мир потерял значительную долю своей стабильности, его всё чаще сотрясают войны и сокрушительные природные катаклизмы. Многие озаботились созданием личного убежища. Конечно, такие сооружения — это не ново. Они начали строиться ещё со второй половины 20 века, когда советский лидер Никита Хрущёв насмешливо похвастался американской прессе эффективностью ракет большой дальности своей страны. После этого впервые в истории появился такой термин, как ядерный бункер. Как выглядят внутри секретные убежища президентов — далее в обзоре.
Угроза ядерной войны
Бункер под кодовым названием Detachment Hotel.
Никита Хрущёв адресовал свои шутливо-хвастливые замечания администрации президента Дуайта Д. Эйзенхауэра. Вопрос с убежищами сочли серьёзным уже тогда, а реализация этих масштабных проектов началась уже при свежеизбранном на тот момент президенте Джоне Ф. Кеннеди. Немедленно был собран Комитет гражданской обороны Конференции губернаторов, на котором была принята национальная программа защиты от радиоактивных осадков. Проект был профинансирован на космическую по тем временам сумму в размере 207 миллионов долларов.
Бомбоубежище было предназначено для укрытия на случай ядерного удара.
В рамках этой государственной программы были обследованы все образовательные учреждения и общественные здания. Там где было подходящее подвальное помещение, оно было переоборудовано и перестроено под бункер. Там, где подходящих помещений не оказалось — их достроили и снабдили всеми необходимыми припасами.
В убежище стоит копия стола, за которым некогда работал президент Кеннеди, двухъярусные кровати, шкафы с противогазами и средствами первой помощи.
Помимо сооружения убежищ, государство инициировало учебные программы на случай ядерной атаки. Учащихся школ и всех служащих обязали участвовать в специальных учениях. Даже некоторые граждане в то время построили для себя частные бункеры, следуя всем инструкциям, которые распространяли власти. Возведение этих укрытий всячески поощрялось, но не субсидировалось. Правда, президент Кеннеди обязал банки кредитовать подобные расходы населения.
Внутри секретного бункера бывшего президента США Джона Кеннеди.
Президентское убежище
Для президентов сооружали бункера обычно там, где они трудились и в местах, где чаще всего отдыхали. Эти точки могли стать потенциальной целью ядерной атаки. В частности, у президента Кеннеди одно такое убежище было в Белом доме. Второе решили построить близ деревушки Хайаннис-Порт, штат Массачусетс. Для строительства выбрали соседний Нантакет — остров в 50 километрах от берега. Ещё одно укрытие было оборудовано на Арахисовом острове, недалеко от загородного дома Кеннеди в Палм-Бич, Флорида. Оттуда президент мог продолжать управлять тем, что осталось от страны, где бы он ни находился во время ракетного удара.
Вход в бункер Кеннеди в Палм-Бич, который сейчас закрыт для публики.
Сегодня оба эти некогда секретных приюта находятся в аварийном состоянии. Правительство США предпринимает усилия по сохранению их истории. Им придают статус национальных исторических памятников и превращают в музеи.
Бункер Судного дня Джона Кеннеди
Дверь противорадиационного убежища на Нантакете.
В начале 1960-х годов военно-морская база Тома Неверса в Нантакете была сверхсекретным пунктом наблюдения за подводными лодками. В то время на острове проживало около 3500 жителей, а пространство вокруг военной базы ещё не было освоено. Благодаря своему расположению к востоку от континентальной части США, Нантакет имел уникальное положение для наблюдения за кораблями и подводными лодками, проходящими через Атлантику. Удаление от жилой части было достаточным, чтобы было легко хранить строительство бункера здесь в секрете.
План действий в случае ядерной угрозы был таков: Кеннеди, вся его семья и двадцать членов его кабинета будут доставлены на подводной лодке или вертолёте в бункер. Там они должны переждать первые 30 дней после нападения. Бункеру не страшны никакие удары. Несколько слоёв оцинкованной стали глубоко под землёй надёжно ограждали беглецов.
Где убежища других президентов?
Подобные бункера — это сверхсекретная информация. Никто не знает, где эти сооружения находятся. В нынешних реалиях многих интересует, а где же будут скрываться в случае ядерной войны президенты России и Украины?
Где спрячутся президенты в случае ядерного удара?
По поводу президента России предполагается, что одно из убежищ находится под Кремлём, другое недалеко от МГУ Ломоносова. В своём недавнем докладе разведывательная служба Минобороны США утверждает, что существуют два других оборонительных подземных сооружения, которые находятся в 60 километрах южнее Москвы. Как пишут в американских СМИ, ещё один такой объект якобы находится на Урале под легендарной горой Ямантау. О том, что там некий сверхсекретный подземный бункер, слухи давно ходят.
Гора Ямантау.
Что касается президента Украины, то тут тоже есть множество предположений. Многие журналисты проводили расследование этого вопроса. Они говорят, что под зданием Верховной Рады Украины существует целая сеть подземных катакомб, где есть оборудованные бункера на случай ядерного удара. Внизу есть целый город, где множество ходов соединяет Верховную Раду, Кабмин, Нацбанк и Офис президента. Эти тайные сооружения были возведены ещё в 30-х годах прошлого века и продолжают функционировать по сей день. Журналисты говорят, что эти подземелья способны уберечь властную верхушку не только от гнева народа, но и ядерного удара любой мощи.
Здание Верховной Рады Украины.
Пока открытая информация есть лишь по американским убежищам прошлого века, но скорее всего, главный принцип их друг от друга не отличается. С некоторой лишь поправкой, приспосабливающей убежище под совеременные реалии.
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