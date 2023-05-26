7 знаменитостей, которые сами испортили свою карьеру

Слава и богатство - мощные показатели знаменитости, но порой именно они развращают слабых духом людей и приводят к катастрофе в их жизни. Ведь испытание «медными трубами» способны пройти не все, и часто случается, что знаменитость в самом расцвете карьеры вдруг совершает ряд необдуманных поступков, тем самым подписывая приговор своему успеху. Сегодня мы собрали имена некоторых из них в надежде поведать вам истории их жизни.
Бен Джонсон, легкоатлет
Бен Джонсон, легкоатлет
Канадский легкоатлет родом с Ямайки пробился в большой спорт, заявив о себе на Олимпиаде 1984 года. Там он получил свои первые бронзовые медали. И уже через три года смог стать самым быстрым спринтером, пробежав стометровку за рекордные 9,83 секунды. Казалось бы, счастье улыбнулось - следующие Олимпийские игры 1988 года он выигрывает, улучшив собственные достижения. Но тут вмешивается антидопинговая комиссия, которая дисквалифицирует спортсмена за употребление станозолола.
В 1991 году время запрета на участие в соревнованиях закончилось, и Бен Джонсон вновь вернулся в профессиональный спорт. И вновь в его анализах были обнаружены запрещенные вещества, так что запрет на участие в спортивных состязаниях стал уже пожизненным. В 2009 году, пытаясь дать хоть какое-то объяснение своим поступкам, Джонсон заявил, что ему стероиды подмешали в пиво недоброжелатели. Однако известен еще один факт - легкоатлет употребрял фуразобол, который до недавнего времени не был известен антидопинговым службам.
Лэнс Армстронг, велогонщик
Лэнс Армстронг, велогонщик
Легенда американского велоспорта, ставший единственным спортсменом, семь раз финишировавшим первым в общем зачете гонки Тур де Франс с 1999 по 2005 год. В 1993 году стал самым молодым (22 года) чемпионом мира в шоссейных велогонках. Однако вскоре запущенная болезнь - врачи диагностировали рак яичек с метастазами - грозила завершением спортивной карьеры. Врачи давали ему 20% шансов выжить. Лэнсу удалось не только справиться с болезнью, но и стать героем, своей тягой к жизни и любовью к спорту помогающим заболевшим несмотря на страшный диагноз поверить в будущее.
Он создал «Фонд Лэнса Армстронга» в помощь больным раком, написал книгу о своей борьбе, родил 5 детей. Однако допинговый скандал 2012 года не только лишил его выгодных контрактов с известными спортивными брендами, пожизненной дисквалификации, но и ему пришлось вернуть олимпийскую медаль 2000 года, а также Орден Почетного Легиона, полученный в свое время из рук президента Франции. Лэнс публично признался, что на протяжении всей карьеры участвовал в допинг-программах. Впрочем, так делали все его знакомые спортсмены.
Джордан Белфорт, финансист
Джордан Белфорт, финансист
Талантливый брокер, обладающим чутьем на колебания рынка, сумел с помощью мошеннических схем заработать солидное состояние. Его компания, в которой работало в момент финансового успеха тысячи сотрудников, проводила операции на сумму более миллиарда долларов в год. Деятельностью успешной фирмы заинтересовались правоохранительные органы, в офис которых стали поступать многочисленные жалобы от брокеров. В результате расследования Джордан Белфорт в 1998 году был признан виновным в мошенничестве и отмывании денег.
Он провел 22 месяца в тюрьме и полностью потерял доверие к себе на фондовом рынке. Сейчас бывший финансовый воротила занимается тем, что пишет воспоминания и занимается проведением мотивационных семинаров. В личной жизни у него тоже произошел крах - его вторая жена, модель Надин Кариди, подарившая ему двух детей, развелась с ним, указав причиной многочисленные измены и употребление наркотиков.
В итоге из-за соблазна легкими деньгами, женщинами и наркотическими веществами карьера умного и талантливого мужчины развалилась, и вернуться вновь к дням славы биржевого маклера у Джордана вряд ли удастся. По мотивам его жизни как раз и снят биографический фильм «Волк с Уолл-Стрит».
О.Джей Симпсон, футболист и актер
О.Джей Симпсон, футболист и актер
Джею Симпсону удалось вначале построить успешную спортивную карьеру, а после также резво взбежать за успехом на голливудские холмы. Его имя в 1985 году внесли в Зал Славы профессионального американского футбола. Звезда НФЛ с успехом снимался в рекламе, работал спортивным комментатором на телевидении. Ему удалось сняться в десятке фильмов, самыми известными стала трилогия «Голый пистолет». Однако истинная слава пришла к этому человеку совсем с другой стороны. В 1994 году Симпсона обвинили в двойном убийстве - его жены и ее молодого любовника.
Суд присяжных не посчитал достаточными доказательства вины актера, благодаря чему удалось избежать смертной казни. Однако гражданское судебное разбирательство обязало выплатить штраф Симпсону семьям погибших в размере 33,5 миллиона долларов. В дальнейшем взрывной характер спортсмена и актера сыграл с ним еще одну злую шутку - в 2008 году он ворвался в отель торговца спортивными трофеями и, угрожая пистолетом, отобрал некогда принадлежавшие ему кубки. За это его приговорили к 18 годам тюрьмы. Освободился Симпсон лишь в конце 2017 года.
Мел Гибсон
Мел Гибсон
Ну, уж этого известного актера знают наверняка многие. В начале нулевых на экраны выходили один за другим фильмы с его участием, его считали одним из звезд американских боевиков. Однако Мел Гибсон слишком уж сильно почувствовал свою популярность, спутав свободу мнения с вседозволенностью. Стали появляться его высказывания, в которых он в грубой форме отзывался о сексуальных меньшинствах, проявлял антисемитские взгляды.
Это задело многие влиятельные организации, и ряд крупных кинокомпаний отказались от сотрудничества с ним. Фактически голливудские коллеги и продюсеры объявили бойкот острому на язык Гибсону, который продлился практически десять лет. Его актерская карьера существенно пострадала. Но была и другая сторона медали - Гибсон сумел реализовать себя как режиссер. В 2016 году его картина «По соображениям совести» получила премию Оскар. Голливуд простил Гибсона.
Чарли Шин
Чарли Шин
Чарли Шин наиболее известен зрителям по роли Шарлье Харпера в сериале «Два с половиной человека». Эта успешная картина сделала из него суперзвезду, за съемку в одной лишь серии Шин получал рекордные 1,8 миллиона долларов. Однако его карьера стремительно рухнула после того, как самовлюбленный актер позволил себе уничижительные комментарии о создателе фильма. Его со скандалом выгнали из шоу. Дальнейшие интервью звезды были еще более шокирующими - он заявил о своих паранормальных способностях и о том, что в его венах течет «тигриная кровь». Это, а также подробности его личной жизни попали на первые страницы газет. Его обвинили в алкоголизме, наркомании, домашнем насилии. Так это было или иначе, но уже не важно - репутации был нанесен непоправимый вред.
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