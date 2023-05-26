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7 знаменитостей, которые сами испортили свою карьеру


7 знаменитостей, которые сами испортили свою карьеру

Слава и богатство - мощные показатели знаменитости, но порой именно они развращают слабых духом людей и приводят к катастрофе в их жизни. Ведь испытание «медными трубами» способны пройти не все, и часто случается, что знаменитость в самом расцвете карьеры вдруг совершает ряд необдуманных поступков, тем самым подписывая приговор своему успеху. Сегодня мы собрали имена некоторых из них в надежде поведать вам истории их жизни.

Бен Джонсон, легкоатлет


Бен Джонсон, легкоатлет

Бен Джонсон, легкоатлет

 




Канадский легкоатлет родом с Ямайки пробился в большой спорт, заявив о себе на Олимпиаде 1984 года. Там он получил свои первые бронзовые медали. И уже через три года смог стать самым быстрым спринтером, пробежав стометровку за рекордные 9,83 секунды. Казалось бы, счастье улыбнулось - следующие Олимпийские игры 1988 года он выигрывает, улучшив собственные достижения. Но тут вмешивается антидопинговая комиссия, которая дисквалифицирует спортсмена за употребление станозолола.

В 1991 году время запрета на участие в соревнованиях закончилось, и Бен Джонсон вновь вернулся в профессиональный спорт. И вновь в его анализах были обнаружены запрещенные вещества, так что запрет на участие в спортивных состязаниях стал уже пожизненным. В 2009 году, пытаясь дать хоть какое-то объяснение своим поступкам, Джонсон заявил, что ему стероиды подмешали в пиво недоброжелатели. Однако известен еще один факт - легкоатлет употребрял фуразобол, который до недавнего времени не был известен антидопинговым службам.

Лэнс Армстронг, велогонщик


Лэнс Армстронг, велогонщик

Лэнс Армстронг, велогонщик

Легенда американского велоспорта, ставший единственным спортсменом, семь раз финишировавшим первым в общем зачете гонки Тур де Франс с 1999 по 2005 год. В 1993 году стал самым молодым (22 года) чемпионом мира в шоссейных велогонках. Однако вскоре запущенная болезнь - врачи диагностировали рак яичек с метастазами - грозила завершением спортивной карьеры. Врачи давали ему 20% шансов выжить. Лэнсу удалось не только справиться с болезнью, но и стать героем, своей тягой к жизни и любовью к спорту помогающим заболевшим несмотря на страшный диагноз поверить в будущее.

Он создал «Фонд Лэнса Армстронга» в помощь больным раком, написал книгу о своей борьбе, родил 5 детей. Однако допинговый скандал 2012 года не только лишил его выгодных контрактов с известными спортивными брендами, пожизненной дисквалификации, но и ему пришлось вернуть олимпийскую медаль 2000 года, а также Орден Почетного Легиона, полученный в свое время из рук президента Франции. Лэнс публично признался, что на протяжении всей карьеры участвовал в допинг-программах. Впрочем, так делали все его знакомые спортсмены.

Джордан Белфорт, финансист


Джордан Белфорт, финансист

Джордан Белфорт, финансист

Талантливый брокер, обладающим чутьем на колебания рынка, сумел с помощью мошеннических схем заработать солидное состояние. Его компания, в которой работало в момент финансового успеха тысячи сотрудников, проводила операции на сумму более миллиарда долларов в год. Деятельностью успешной фирмы заинтересовались правоохранительные органы, в офис которых стали поступать многочисленные жалобы от брокеров. В результате расследования Джордан Белфорт в 1998 году был признан виновным в мошенничестве и отмывании денег.

Он провел 22 месяца в тюрьме и полностью потерял доверие к себе на фондовом рынке. Сейчас бывший финансовый воротила занимается тем, что пишет воспоминания и занимается проведением мотивационных семинаров. В личной жизни у него тоже произошел крах - его вторая жена, модель Надин Кариди, подарившая ему двух детей, развелась с ним, указав причиной многочисленные измены и употребление наркотиков.

В итоге из-за соблазна легкими деньгами, женщинами и наркотическими веществами карьера умного и талантливого мужчины развалилась, и вернуться вновь к дням славы биржевого маклера у Джордана вряд ли удастся. По мотивам его жизни как раз и снят биографический фильм «Волк с Уолл-Стрит».

О.Джей Симпсон, футболист и актер


О.Джей Симпсон, футболист и актер

О.Джей Симпсон, футболист и актер

Джею Симпсону удалось вначале построить успешную спортивную карьеру, а после также резво взбежать за успехом на голливудские холмы. Его имя в 1985 году внесли в Зал Славы профессионального американского футбола. Звезда НФЛ с успехом снимался в рекламе, работал спортивным комментатором на телевидении. Ему удалось сняться в десятке фильмов, самыми известными стала трилогия «Голый пистолет». Однако истинная слава пришла к этому человеку совсем с другой стороны. В 1994 году Симпсона обвинили в двойном убийстве - его жены и ее молодого любовника.

Суд присяжных не посчитал достаточными доказательства вины актера, благодаря чему удалось избежать смертной казни. Однако гражданское судебное разбирательство обязало выплатить штраф Симпсону семьям погибших в размере 33,5 миллиона долларов. В дальнейшем взрывной характер спортсмена и актера сыграл с ним еще одну злую шутку - в 2008 году он ворвался в отель торговца спортивными трофеями и, угрожая пистолетом, отобрал некогда принадлежавшие ему кубки. За это его приговорили к 18 годам тюрьмы. Освободился Симпсон лишь в конце 2017 года.

Мел Гибсон


Мел Гибсон

Мел Гибсон

Ну, уж этого известного актера знают наверняка многие. В начале нулевых на экраны выходили один за другим фильмы с его участием, его считали одним из звезд американских боевиков. Однако Мел Гибсон слишком уж сильно почувствовал свою популярность, спутав свободу мнения с вседозволенностью. Стали появляться его высказывания, в которых он в грубой форме отзывался о сексуальных меньшинствах, проявлял антисемитские взгляды.

Это задело многие влиятельные организации, и ряд крупных кинокомпаний отказались от сотрудничества с ним. Фактически голливудские коллеги и продюсеры объявили бойкот острому на язык Гибсону, который продлился практически десять лет. Его актерская карьера существенно пострадала. Но была и другая сторона медали - Гибсон сумел реализовать себя как режиссер. В 2016 году его картина «По соображениям совести» получила премию Оскар. Голливуд простил Гибсона.

Чарли Шин


Чарли Шин

Чарли Шин

Чарли Шин наиболее известен зрителям по роли Шарлье Харпера в сериале «Два с половиной человека». Эта успешная картина сделала из него суперзвезду, за съемку в одной лишь серии Шин получал рекордные 1,8 миллиона долларов. Однако его карьера стремительно рухнула после того, как самовлюбленный актер позволил себе уничижительные комментарии о создателе фильма. Его со скандалом выгнали из шоу. Дальнейшие интервью звезды были еще более шокирующими - он заявил о своих паранормальных способностях и о том, что в его венах течет «тигриная кровь». Это, а также подробности его личной жизни попали на первые страницы газет. Его обвинили в алкоголизме, наркомании, домашнем насилии. Так это было или иначе, но уже не важно - репутации был нанесен непоправимый вред.

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