Несколько лет назад ангар был полностью заброшен, а теперь туда стекаются тысячи людей

Обычный ангар, в котором находятся тропики.
В современном техномире людей сложно удивить. Высокие небоскребы до самых облаков, рестораны в морских глубинах и прочие казавшиеся ещё вчера фантастическими штуки — все это уже не воспринимается за что-то сверхъестественное. Но все же есть на земле удивительные места и заведения, которыми можно восхититься. Например, тропический островок с самом сердце Германии. Немцы имеют возможность, не выезжая за пределы собственной страны даже зимой оказаться на тропическом острове с белыми песчаными пляжами и морской водой — чем не чудеса?
Это не пляж, это тропики в ангаре.
Рай на земле расположился в немецком городе Бранденбург. Здесь вам и белый песок, и самая настоящая морская вода, и даже пальмы растут. Тут круглый год жарко и солнечно, но самое забавное в том, что все это расположено в самом обычном и с виду неприметном ангаре. Ранее здание было во владении Cargolifter AG и здесь проводили ремонт дирижаблей. Но после банкротства фирмы, опустевший ангар купила малазийская компания Tanjong и создала на площади 75 600 м2 уникальный в своем роде тропический парк для отдыха с обособленным микроклиматом.
Тропический климат посреди Европы.
Здесь нет привычных бассейнов — каждый оборудован под природный водоем с водопадами, а на берегах растут настоящие пальмы. Когда солнце заходит за горизонт, воду в бассейнах подсвечивают голубоватым светом, что создает эффект ночного водоема с лунным сиянием.
Бассейны в стиле настоящих водоёмов.
Но на этом необычности парка не заканчиваются. Кроме флоры, в ангаре обитает множество тропических птиц. Это не только миниатюрные особи, но и даже самые настоящие фламинго! На территории парка расположен террариум, где посетители могут полюбоваться на насекомых, которые обитают в тропической полосе.
Живая природа.
Для удобства отдыхающих в ангаре построены бары-хижины в стиле все тех же тропиков, а для юных посетителей предусмотрено несколько специальных зон отдыха и игровые площадки. Здесь каждый найдет для себя отдых по вкусу, от мала до велика. Нравится отдых «дикарями»? Без проблем — специально для этого в «глухой» области обустроен городок с палатками. На острове располагается комфортабельный отель, так что любой желающий может остаться здесь на сколько хочет.
Бунгало на природе.
Палатки для любителей отдыха дикарями.
Вся эта прелесть так и зовется — «Тропические острова». Одновременно в ангаре могут с комфортом отдыхать до 6 000 человек. Вне зависимости от внешних погодных условий, здесь сохраняется постоянная погода +26°С. Так что если вдруг зима достала, а поездка в жаркие страны не по карману — добро пожаловать на Бранденбургские «Тропические острова».
Тропический пляж в центре Европы.
Круглый год плюс 26 градусов.
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