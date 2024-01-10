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Несколько лет назад ангар был полностью заброшен, а теперь туда стекаются тысячи людей


Обычный ангар, в котором находятся тропики.

Обычный ангар, в котором находятся тропики.

В современном техномире людей сложно удивить. Высокие небоскребы до самых облаков, рестораны в морских глубинах и прочие казавшиеся ещё вчера фантастическими штуки — все это уже не воспринимается за что-то сверхъестественное. Но все же есть на земле удивительные места и заведения, которыми можно восхититься. Например, тропический островок с самом сердце Германии. Немцы имеют возможность, не выезжая за пределы собственной страны даже зимой оказаться на тропическом острове с белыми песчаными пляжами и морской водой — чем не чудеса?

Это не пляж, это тропики в ангаре.

Это не пляж, это тропики в ангаре.

 

Рай на земле расположился в немецком городе Бранденбург. Здесь вам и белый песок, и самая настоящая морская вода, и даже пальмы растут. Тут круглый год жарко и солнечно, но самое забавное в том, что все это расположено в самом обычном и с виду неприметном ангаре. Ранее здание было во владении Cargolifter AG и здесь проводили ремонт дирижаблей. Но после банкротства фирмы, опустевший ангар купила малазийская компания Tanjong и создала на площади 75 600 м2 уникальный в своем роде тропический парк для отдыха с обособленным микроклиматом.
Тропический климат посреди Европы.

Тропический климат посреди Европы.

 

Здесь нет привычных бассейнов — каждый оборудован под природный водоем с водопадами, а на берегах растут настоящие пальмы. Когда солнце заходит за горизонт, воду в бассейнах подсвечивают голубоватым светом, что создает эффект ночного водоема с лунным сиянием.



Бассейны в стиле настоящих водоёмов.

Бассейны в стиле настоящих водоёмов.

 

Но на этом необычности парка не заканчиваются. Кроме флоры, в ангаре обитает множество тропических птиц. Это не только миниатюрные особи, но и даже самые настоящие фламинго! На территории парка расположен террариум, где посетители могут полюбоваться на насекомых, которые обитают в тропической полосе.
Живая природа.

Живая природа.

 

Для удобства отдыхающих в ангаре построены бары-хижины в стиле все тех же тропиков, а для юных посетителей предусмотрено несколько специальных зон отдыха и игровые площадки. Здесь каждый найдет для себя отдых по вкусу, от мала до велика. Нравится отдых «дикарями»? Без проблем — специально для этого в «глухой» области обустроен городок с палатками. На острове располагается комфортабельный отель, так что любой желающий может остаться здесь на сколько хочет.
Бунгало на природе.

Бунгало на природе.

 
Палатки для любителей отдыха дикарями.

Палатки для любителей отдыха дикарями.

 

Вся эта прелесть так и зовется — «Тропические острова». Одновременно в ангаре могут с комфортом отдыхать до 6 000 человек. Вне зависимости от внешних погодных условий, здесь сохраняется постоянная погода +26°С. Так что если вдруг зима достала, а поездка в жаркие страны не по карману — добро пожаловать на Бранденбургские «Тропические острова».
Тропический пляж в центре Европы.

Тропический пляж в центре Европы.

 
Круглый год плюс 26 градусов.

Круглый год плюс 26 градусов.

 

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