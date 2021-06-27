Танго в небе: Как летали на дирижаблях и почему от этого транспорта отказались

Началу двадцатого века дали много выразительных названий, и одно из них — эпоха дирижаблей. С них составляли карты и скидывали бомбы, на них перевозили грузы и летали пассажиры. Правда, для последних это было не дешёвое удовольствие — зато незабываемое. Вам доводилось танцевать танго под звуки рояля на высоте в километр-другой от земли? А кому-то — да.
Небесные корабли
В двадцать первом веке у обывателя очень смутные представления о том, как выглядел полёт на дирижаблей. Ясно, что он двигался плавно и медленно, и, наверное, пассажиры внутри сидели так же, как на самолёте, в креслах, поставленных рядами.
На самом деле, поскольку большую часть объёма дирижабля составляли ёмкости с лёгким газом, его баланс, в отличие от баланса самолёта, было трудно нарушить, и люди в пассажирских и рабочих отсеках дирижабля спокойно перемещались. Что касается скорости, то она была по современным меркам не впечатляющей: например, чтобы долететь из Европы в Америку, требовалось четверо суток. Но альтернативой были только недели на корабле, который к тому же постоянно качало.
Каждый дирижабль обслуживался на земле и в воздухе суммарно сотней-другой людей. Это автоматически делало его дорогим видом транспорта. Люди с толстыми кошельками в то время были несогласны лететь хотя бы только двенадцать часов (чтобы одолеть расстояние в тысячу километров или чуть больше), сидя в тесных креслах. В зависимости от модели дирижабля они или плыли по воздуху на диванчиках, короткая время за игрой в лото, для чего стояли столики, либо курили, читали, обедали, играли в шарады, танцевали и лежали по каютам.
»Отдыхал» и загружался пассажирами дирижабль обычно в ангаре, а причаливал к огромной мачте. На ней располагалась площадка для приёма пассажиров. Когда на мачте видели приближающийся дирижабль, на землю скидывали специальный канат. Такой же канат скидывали с дирижабля, когда он оказывался возле мачты. Люди на земле соединяли канаты и при помощи лебёдки подводили дирижабль носом к стыковочному узлу. Конечно же, пассажирам потом приходилось лезть вниз с довольно приличной высоты.
Американский работник ангара регулирует причаливание немецкого дирижабля, 1936 г.
Воздушный «Титаник»
Самым знаменитым дирижаблем считается построенный в Третьем Рейхе «Гинденбург». Обычно его вспоминают из-за катастрофы: в конце очередного полёта водород в дирижабле взорвался, и судно охватил пламя. Из почти ста человек тридцать пять погибло — двое сгорели, остальные упали на землю с огромной высоты.
Однако с «Титаником» его сравнивают не только поэтому. «Гинденбург» был самым роскошным из дирижаблей. На двух палубах внутри располагалась двухместные и четырёхместные каюты для семидесяти двух человек.
Интерьер каюты на дирижабле, реконструкция.
Пассажир в каюте. За шторкой - маленькая гардеробная, где можно было переодеться и оставить вещи. 1937 г.
Сами каюты, расположенные в середине, вдоль дирижабля, в два ряда, были тесны. Постели располагались в два этажа, с торца каюты находился откидной столик и стул, напротив кроватей в двухместном купе был умывальник. Предполагалось, что в каюте пассажиры будут только спать, а остальное время проводить в общих помещениях.
С одной стороны дирижабля вдоль кают шла столовая. В ней подавали блюда, которые готовили перед тем на хорошо оборудованном камбузе. С другой стороны можно было найти комнату для чтения и салон. В салоне стоял алюминиевый, обтянутый свиной кожей рояль — деревянный был бы тяжеловат. Кроме того, в салоне играли в популярные игры. Отовсюду через большие обзорные окна можно было любоваться пейзажами внизу. Стены же были расписаны рисунками.
Была на дирижабле и курилка, отделанная асбестом, и туалеты, и душ. Правда, напор воды в душе был очень слаб — там, скорее, имело смысл растираться влажным полотенцем, по моде времени.
Столовая с мебелью на алюминиевом каркасе.
Рояль в гостиной. Танго могла танцевать только одна пара. Впрочем, возможно, про танго - просто исторический анекдот.
Читальный зал выглядел вот так.
Курилка.
Гостиная.
Часть столовой использовалась для того, чтобы можно было пройтись и как дополнительный небольшой салон.
Вся это роскошь сгорела за 34 секунды. Одной из причин пожара было то, что у Германии не было своего гелия и дирижабль был заполнен горючим водородом. Любой искры могло хватить для беды. Однако в наше время, анализируя несколько катастроф с дирижаблями, предполагают также, что они всё могли быть подорваны. Развивающаяся пассажирка авиация нуждалась в клиентах, а клиентам не нравилось летать сидя по нескольку часов в одном кресле. Часть авиакомпаний могли решить устранить конкурентов.
Дирижабли по-русски
Российская Империя начала закупать Дирижабли чуть меньше, чем за десять лет до начала Первой мировой войны. Как пассажирский транспорт дирижабли страну не интересовали, закупало их военное ведомство. Надо сказать, что Дирижабли успешно использовались потом в обеих мировых войнах, но для начала военные создали в Санкт-Петербурге большой воздухоплавательный парк — на двадцать суден. Для сравнения, в самой богатой дирижаблями стране, Германии, было восемнадцать воздушных кораблей.
На одних дирижаблях новенький воздушный флот России учился управлять летательными аппаратами, другие сразу приспосабливали к возможным военным действиям — оборудовали пулемётами, местами по бомбы. Пыталось военное ведомство построить и свои дирижабли. Даже успешно, но вспоминают изо всех российских дирижаблей обычно один — «Гигант». Он должен был стать гордостью флота — крупнейшее воздушное судно, построенное Россией. В первый полёт «Гиганта» провожали очень торжественно. Во второй не провожали вообще, потому что ещё во время первого он потерпел крушение.
Российский дирижабль-гигант в ангаре.
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