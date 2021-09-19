Новый ракурс, или 17 забавных фотографий из серии «Показалось»

Фантастические фотографии, где все решает ракурс.

1. Сотни птиц стали одним большим ежом

Сотни птиц превратились в ежика.

2. 360 градусов фруктов

Панорамная витрина фруктов.

3. Лауреат премии на самое оригинальное фото с Пизанской башней, по версии Novate.ru

«У хозяина есть и я тоже хочу!»

4. Жестокая оптическая иллюзия

Эти коварные отражения!

5. «Ух ты, чудище двухголовое!»

Момент, когда пути пересеклись...

6. «Однако, я выгляжу солидно!»

Просто тень, не более.

7. Редакция Novate.ru уверяет, мужчина в красной майке с декольте никогда не останется без внимания!

А еще пять минут назад был обычным парнем!

8. «Никак не могу определить, прилично это или нет...»

Что вытворяет эта девчонка.

9. «Был обычным оленем, а потом распушил хвост!»

Всем оленям, олень.

10. Статуям тоже надо развлекаться!

Один день из жизни статуи.

11. Где-то в параллельной вселенной огромные коты заводят маленьких людей

Забавная перспектива.

12. «А кто в детстве не любил запускать самолетики! »

Запускать самолетики по-взрослому.

13. «Кажется, я съел что-то не то!»

Журавль с двигателем.

14. Как говорится, в тихом омуте черти водятся...

Ну вы, девчонки, даете!

15. «Родила царица в ночь не то сына, не то дочь, не мышонка, не лягушку, а неведому зверюшку...»

«Боюсь, муж не поймет!»

16. Только два вопроса: где его лапы и куда он летит?

Реактивный кот.

17. Ангелы среди нас...

Ангел в человеческом обличье