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Новый ракурс, или 17 забавных фотографий из серии «Показалось»


Фантастические фотографии, где все решает ракурс.

Фантастические фотографии, где все решает ракурс.

Воображение у человека настолько развито, что ракурс того или иного предмета может оказаться решающим в восприятии окружающего мира. Мы собрали 17 забавных фото, которые обязательно поднимут настроение любому в этот вечер.

1. Сотни птиц стали одним большим ежом


Сотни птиц превратились в ежика.

Сотни птиц превратились в ежика.

 

2. 360 градусов фруктов


Панорамная витрина фруктов.

Панорамная витрина фруктов.

 

3. Лауреат премии на самое оригинальное фото с Пизанской башней, по версии Novate.ru


Новый ракурс, или 17 забавных фотографий из серии «Показалось»

«У хозяина есть и я тоже хочу!»

 

4. Жестокая оптическая иллюзия


Эти коварные отражения!

Эти коварные отражения!

 

5. «Ух ты, чудище двухголовое!»


Момент, когда пути пересеклись...

Момент, когда пути пересеклись...

 

6. «Однако, я выгляжу солидно!»


Просто тень, не более.

Просто тень, не более.

 

7. Редакция Novate.ru уверяет, мужчина в красной майке с декольте никогда не останется без внимания!


 
А еще пять минут назад был обычным парнем!

А еще пять минут назад был обычным парнем!

 

8. «Никак не могу определить, прилично это или нет...»


Что вытворяет эта девчонка.

Что вытворяет эта девчонка.

 

9. «Был обычным оленем, а потом распушил хвост!»


Всем оленям, олень.

Всем оленям, олень.

 

10. Статуям тоже надо развлекаться!


Один день из жизни статуи.

Один день из жизни статуи.

 

11. Где-то в параллельной вселенной огромные коты заводят маленьких людей


Забавная перспектива.

Забавная перспектива.

 

12. «А кто в детстве не любил запускать самолетики!
»


Запускать самолетики по-взрослому.

Запускать самолетики по-взрослому.

 

13. «Кажется, я съел что-то не то!»


Журавль с двигателем.

Журавль с двигателем.

 

14. Как говорится, в тихом омуте черти водятся...


Ну вы, девчонки, даете!

Ну вы, девчонки, даете!

 

15. «Родила царица в ночь не то сына, не то дочь, не мышонка, не лягушку, а неведому зверюшку...»


Новый ракурс, или 17 забавных фотографий из серии «Показалось»

«Боюсь, муж не поймет!»

 

16. Только два вопроса: где его лапы и куда он летит?


Реактивный кот.

Реактивный кот.

 

17. Ангелы среди нас...


Ангел в человеческом обличье.

Ангел в человеческом обличье.

 

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Новый ракурс, или 17 забавных фотографий из серии «Показалось»

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Новый ракурс, или 17 забавных фотографий из серии «Показалось»Подписаться на мой Instagram
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