Новый ракурс, или 17 забавных фотографий из серии «Показалось»

Фантастические фотографии, где все решает ракурс.
Воображение у человека настолько развито, что ракурс того или иного предмета может оказаться решающим в восприятии окружающего мира. Мы собрали 17 забавных фото, которые обязательно поднимут настроение любому в этот вечер.
1. Сотни птиц стали одним большим ежом
Сотни птиц превратились в ежика.
2. 360 градусов фруктов
Панорамная витрина фруктов.
3. Лауреат премии на самое оригинальное фото с Пизанской башней, по версии Novate.ru
«У хозяина есть и я тоже хочу!»
4. Жестокая оптическая иллюзия
Эти коварные отражения!
5. «Ух ты, чудище двухголовое!»
Момент, когда пути пересеклись...
6. «Однако, я выгляжу солидно!»
Просто тень, не более.
7. Редакция Novate.ru уверяет, мужчина в красной майке с декольте никогда не останется без внимания!
А еще пять минут назад был обычным парнем!
8. «Никак не могу определить, прилично это или нет...»
Что вытворяет эта девчонка.
9. «Был обычным оленем, а потом распушил хвост!»
Всем оленям, олень.
10. Статуям тоже надо развлекаться!
Один день из жизни статуи.
11. Где-то в параллельной вселенной огромные коты заводят маленьких людей
Забавная перспектива.
12. «А кто в детстве не любил запускать самолетики!»
Запускать самолетики по-взрослому.
13. «Кажется, я съел что-то не то!»
Журавль с двигателем.
14. Как говорится, в тихом омуте черти водятся...
Ну вы, девчонки, даете!
15. «Родила царица в ночь не то сына, не то дочь, не мышонка, не лягушку, а неведому зверюшку...»
«Боюсь, муж не поймет!»
16. Только два вопроса: где его лапы и куда он летит?
Реактивный кот.
17. Ангелы среди нас...
Ангел в человеческом обличье.
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