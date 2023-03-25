Как харизматичный аферист в 19 веке обобрал полмира и избежал наказания

Бригадный генерал Венесуэльской армии по имени Грегор МакГрегор смело может претендовать на лавры Остапа Бендера. Этот харизматичный аферист придумал сенсационную на то время схему отъёма денег у доверчивых богатеев. Заманивая «инвесторов» сказками о новоявленном Эдеме, мошеннику удалось сколотить сказочное состояние. Он обобрал полмира и при этом избежал справедливого возмездия за свои преступления. Как ему это удалось, прочтите далее.
Не сын банкира, но принц
Грегор МакГрегор завил, что является не просто сыном шотландского банкира, а ни много ни мало касиком некой страны Пояис. На берегах Чёрной реки в Гондурасе раскинулись сказочно плодородные земли, дающие три урожая в год. Обильные чистые реки там просто кишат рыбой, а леса всевозможной дичью. Множество деревьев сгибаются под тяжестью разнообразнейших маняще сочных плодов. Золотые самородки валяются прямо под ногами... Эта прекрасная страна только и ждёт, чтобы отважные смельчаки явились туда и взяли всё это.
Грегор МакГрегор, картина Джорджа Ватсона, 1804 год. / Фото Национальных галерей Шотландии / Getty Images
Нарисованная аферистом картина напоминала то ли мифическое Эльдорадо, то ли потерянный Эдем. Она настолько выгодно отличалась от скучной, дождливой, сумеречной Шотландии с её каменистыми мрачными пейзажами. То, что предлагал находчивый мошенник доверчивым гражданам можно назвать весьма претенциозным «инфраструктурным проектом».
МакГрегор подготовил красочное рекламное руководство. Акции предприятия раскупались похлеще горячих пирожков. Состояние изобретательного шотландца достигло за короткие сроки просто неприличных размеров. По нынешним меркам он в одночасье стал миллиардером. От желающих отправиться в страну, где «русла рек выстилались золотыми самородками» просто не было отбоя.
Банк Пояиса, «доллар», напечатанный в Шотландии. / Фото: Национальный музей американской истории, Wikimedia Commons
Обещания vs реальность
У Шотландии никогда не было собственных колоний. Пояис в этом свете был для амбициозных шотландских горцев невероятно лакомым куском колониального пирога. Который, к тому же, просто сам плыл в руки. Разве можно было не соблазниться столь заманчивыми перспективами?
Грегор МакГрегор со своей задачей справился на отлично. Он настолько мастерски разрекламировал свой товар, что ему поверило огромное количество людей. Легковерные граждане, заглотившие наживку, массово грузились на корабли и отплывали в сказочную страну. Страну, которая должна была им дать не менее сказочные богатства. Все мечты разбивались о жестокую реальность у берегов пленительного Пояиса. На месте всех ждала не прекрасная утопия, а лишь угрызения совести.
Пейзажи выдуманной страны завораживали доверчивых шотландцев.../ Фото: из книги Томаса Стрейнджуэйза, Wikimedia Commons
Время шло, «колонисты» продолжали прибывать в обещанный «рай». Выйдя на берег они находили лишь бескрайние джунгли, нищих местных жителей, а также измученных и оголодавших пассажиров предыдущих рейсов.
Как удавалось обманывать людей столько лет?
Талантливый аферист весьма расчётливо подошёл к реализации своего плана. С одной стороны, МакГрегор рисовал для людей манящие восхитительные идиллические образы. С другой, он убеждал их, что только их лень мешает им совершить этот простой шаг на пути к богатству и благополучию. Знакомая схема, не правда ли? Беспроигрышная во все времена.
Эта тактика знакома современным психологам. У неё даже есть свои названия. Первая, так называемая альфа-тактика, ставит своей целью продемонстрировать повышенную привлекательность чего-либо. Вторая, омега-тактика, направлена на приуменьшение возможных препятствий на пути к желаемой цели. Вам рассказывают невероятно привлекательную историю и убеждают, что вы для реализации этой прекрасной идеи идеальная кандидатура.
Всё представляется так, будто бы исполнить всё это элементарно. Ничего особого не требуется, вы ничего не теряете. Трудно не согласиться. Гениальная комбинация МакГрегора совмещала две эти тактики и стала таким образом просто гремучей смесью. Она давала свои плоды. Помогало то, что нельзя было свериться с Google Maps. Людям приходилось полагаться на то, что им говорили. Закрыть глаза на здравый смысл и отправиться туда, где золото валяется под ногами. За акциями выстраивались очереди.
Грегор МакГрегор, герой Шотландии и принц Пояиса
Что же делало самого афериста столь убедительным и харизматичным? Это был статный, красивый и обаятельный молодой человек. Лощёный аристократ, герой войны, много послуживший для Короны. Как же такому красавцу с безупречной родословной не поверить? Он умело играл на своей идентичности, обдирая своих соотечественников и других людей.
МакГрегор умело использовал весь арсенал психологических манипулятивных приёмов. Он убеждал шотландцев, что награды достойны только самые смелые и выносливые. Кто как не они? Нужно поторопиться, чтобы получить желаемое. Тем, кто сомневался, мошенник советовал прочесть о Пояисе книгу, написанную неким Томасом Стрейнджуэйзом. Под этим псевдонимом скрывался сам МакГрегор. Рекламные буклеты пестрили броскими лозунгами не упустить уникальные возможности.
В 1811 году Грегор МакГрегор был женат на дочери состоятельного адмирала и жил в Лондоне. Именовал он себя сэр, только вот дворянский титул не был настоящим. Время, проведённое в Англии ознаменовалось для МакГрегора трагическим событием — там скончалась его супруга, Мария Баутер. Это и побудило афериста отправиться в тёплые края, где ему пришла в голову идея гениальной аферы.
Мария Баутер. / Фото:commons.wikimedia.org
Тёмная сторона рая
История МакГрегора - это тщательно продуманная мошенническая схема. Ему очень долго удавалось уклоняться от правосудия. Даже когда он однажды предстал перед судом, то отделался, так сказать, лёгким испугом. Сказка о Пояисе приносила свои обильные плоды мошеннику в период с 1821 по 1837 год.
Сэр Грегор МакГрегор. / Фото: allthatsinteresting.com
Менее красочно то, что те, кого он обманул, в большинстве своём умерли. Они заплатили весьма дорогую цену за плод богатой фантазии МакГрегора. Он заманивал своих инвесторов и поселенцев в пустынную часть Гондураса. Там практически невозможно было выжить. Доверчивые шотландцы массово погибали там. Выжила лишь треть. Спасли незадачливых колонистов моряки, которые проплывали мимо.
Когда выжившие, обманутые шотландцем, оказались на родине, МакГрегора начали преследовать. Ему пришлось бежать во Францию. Испытывал ли он угрызения совести? Вряд ли. Здесь он принялся за старое, начав на месте новую рекламную кампанию Пояиса. Довольно быстро была собрана группа желающих отправиться за океан. Французы относились к документам более тщательно. Когда они столкнулись с таким огромным количеством заявок на отбытие в страну, о которой ранее никто и не слыхивал, немедленно было начато расследование.
Книга о прекрасной стране Пояис. / Фото: amazon.com
Сказке конец?
В результате проведённых следственных действий властями Франции, Макгрегор оказался в тюрьме. Пробыл он там недолго, а выйдя уехал в Эдинбург. Оттуда ему пришлось вновь бежать, чтобы не быть настигнутым гневом первых владельцев облигаций Пояиса.
«Величие Пояиса в квадрате, или касик ожидает залога», Уильям Хит, 1827 год. / Фото: smart-lab.ru
МакГрегор скончался в 1845 году в Каракасе. Чудесный край, который он назвал Пояис, и в наши дни остаётся бесплодной пустыней. Эта земля служит настоящим памятником мошенническому дару его самозванного шотландского «принца». Это ключевой случай в истории. Грегор МакГрегор, возможно, величайший аферист в истории человечества.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии