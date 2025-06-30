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Еда из ничего: как американский стартап предлагает создавать мясо из воздуха




В последние годы люди всё больше стараются решить проблему нехватки пищи, причём таким способом, чтобы это не вредило ни природе, ни самому человеку. Например, есть множество концепций, направленных на создание тех же продуктов животного происхождения из растений. Однако один американский стартап пошёл ещё дальше и креативнее - его разработчики придумали создавать мясо буквально из воздуха.

Слоган стартапа говорит сам за себя, предлагая «Мясо, сделанное из воздуха». /Фото: xtalks.com

Слоган стартапа говорит сам за себя, предлагая «Мясо, сделанное из воздуха». /Фото: xtalks.com

 

У этого американского стартапа, который базируется в Калифорнии, даже название соответствующее - Air Protein. Суть разработки, которую предлагают авторы, состоит в создании протеиновых продуктов, прежде всего - мяса, используя углекислый газ, чей избыток уже которое десятилетие наблюдается в атмосфере Земли.
Удивительный способ бороться с углекислыми выбросами в атмосферу - создавать из него еду. /Фото: cnet.com

Удивительный способ бороться с углекислыми выбросами в атмосферу - создавать из него еду. /Фото: cnet.com

 

Справедливости ради, стоит отметить, что стартап не был придуман с нуля: фактически он является переосмыслением некогда существовавшего проекта НАСА. Так, по информации редакции novate.ru в шестидесятых годах прошлого столетия специалисты в исследовании космоса пытались разработать инновационную технологию, которая позволила бы увеличить автономность полётов на орбиту.
Кто бы мог подумать, что история создания мяса из воздуха будет связана с космосом, где сплошной вакуум. /Фото: old.oblgazeta.ru

Кто бы мог подумать, что история создания мяса из воздуха будет связана с космосом, где сплошной вакуум. /Фото: old.oblgazeta.ru

 

Как раз в процессе исследований и были открыты необычные микробы, которые в науке известны как «гидрогенотрофы». Их феномен состоит в способности питаться углекислым газом, но при этом продуктами их жизнедеятельности является такой набор аминокислот, которые известны как ключевой компонент для формирования белков, а соответственно, мяса.
НАСА в своё время пыталось столь нетривиальным образом изменить практику питания астронавтов. /Фото: kommersant.ru, naked-science.ru

НАСА в своё время пыталось столь нетривиальным образом изменить практику питания астронавтов. /Фото: kommersant.ru, naked-science.ru

 

Тогда НАСА всерьёз раздумывала над тем, чтобы внедрить их способности в работу космических кораблей. Ведь с одной стороны, гидрогенотрофы могли поглощать углекислый газ, который выделяют астронавты, фильтруя при этом воздух на станциях, а с другой они же являются создателями полноценных продуктов. Вот только тогда проект зашёл в тупик, и об уникальных микробах надолго забыли.

Так выглядит первоначальный физический вид продукта от стартапа. /Фото: foodnavigator.com

Так выглядит первоначальный физический вид продукта от стартапа. /Фото: foodnavigator.com

 

А вот разработчики стартапа Air Protein, опираясь на те старые исследования, сумели шагнуть далеко вперёд, создав собственную технологию. Так, они сумели придумать особую газовую смесь, состоящую из углекислого газа и нескольких нужных ферментов. Когда же всё это перерабатывают те самые микробы, остаётся коричневое порошковое вещество, и вот уже из него можно изготовить полноценную порцию мяса.
Из воздуха делается порошок, а из него - мясо. /Фото: foodnavigator-usa.com

Из воздуха делается порошок, а из него - мясо. /Фото: foodnavigator-usa.com

 

Создатели технологии говорят о множестве достоинств своего детища, которые сделают его полезным и для всей планеты, и для всего человечества. Во-первых, производство такого протеина намного быстрее и дешевле, чем традиционного мяса. Во-вторых, при изготовлении не происходит тех вредных выбросов в атмосферу, от которых страдает Земля. И, в-третьих, что самое важное: промышленные масштабы производства мяса из воздуха поможет если не решить совсем, то хотя бы минимизировать проблему голодающих людей по всему миру.

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