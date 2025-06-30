Еда из ничего: как американский стартап предлагает создавать мясо из воздуха

Слоган стартапа говорит сам за себя, предлагая «Мясо, сделанное из воздуха». /Фото: xtalks.com

Удивительный способ бороться с углекислыми выбросами в атмосферу - создавать из него еду. /Фото: cnet.com

Кто бы мог подумать, что история создания мяса из воздуха будет связана с космосом, где сплошной вакуум. /Фото: old.oblgazeta.ru

НАСА в своё время пыталось столь нетривиальным образом изменить практику питания астронавтов. /Фото: kommersant.ru, naked-science.ru

Так выглядит первоначальный физический вид продукта от стартапа. /Фото: foodnavigator.com

Из воздуха делается порошок, а из него - мясо. /Фото: foodnavigator-usa.com