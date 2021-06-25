Внешность канадских «ночных бабочек» 1940-х годов

В первой половине XX века канадский город Монреаль был известен как столица секс-туризма Северной Америки. Недавно были найдены архивные фотографии проституток 40-х годов, которые обслуживали клиентов, когда во всем мире бушевала война.



Канадский Монреаль в то время называли местом разврата: у одних это вызывало отвращение, а других привлекала возможность приехать в город и погрузиться в атмосферу тотального блуда. Сегодняшний образ проститутки в корне отличен от того, как они выглядели 70-80 лет назад – это были в основном «матёрые», пропитые женщины 40-50 лет.











Изобилие притонов, борделей и игорных домов сделали из Монреаля настоящую столицу экзотического отдыха.



В 1933 году в США был отменен сухой закон. Сразу после этого Монреаль начал терять свою былую привлекательность – приток туристов из США сократился. В 1940 году городские власти начали активно бороться с коррупцией и незаконным бизнесом в Монреале, что привело к аресту многих проституток.







Можно заметить, как эти женщины старались выглядеть модно в то время: сильно выщипанные брови, завитые волосы и ярко накрашенные губы. На фотографиях есть и влиятельные владелицы борделей Монреаля.







На фото: мадам Лилиан Браун (Ида Кац) – одна из трех самых влиятельных владелец борделя в то время.

В 1930-е в этом канадском городе было около 5 тысяч зарегистрированных проституток, ещё около 15 тысяч подрабатывали продажей тела время от времени.

Два часа с проституткой в середине 1930-х стоили 5 американских долларов – сегодня эта сумма эквивалентна 80-85 долларам.На фото: Энни Паркер, арестована в 1941 году.Еще раз стоит уточнить, что 1930-е – это время Великой Депрессии, затронувшей и Канаду. Имея двух клиентов в день, проститутка в Монреале обеспечивала себе тогда вполне безбедную жизнь.На фото: Жанин Лебрун, по профессии горничная, была арестована за содержание борделя.Однако даже большие по тем временам деньги не могли соблазнить молодых девушек из традиционных семей выйти на панель, какие бы материальные затруднения они не испытывали.Проституция в те годы была уделом маргиналов, отвергнутых обществом женщин – выпивох, бывших заключенных, инвалидов, а также представителей богемы (которые в иерархии традиционного общества тоже находились в самом низу). Усредненный возраст проститутки того времени – женщина лет 40-45 . Это портреты монреальских проституток начала 1940-х. Они попали в картотеку местной полиции после совершения каких-либо преступлений, так или иначе связанных с проституцией.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)