10 фильмов о женской неверности и ее последствиях

Фильм «С широко закрытыми глазами»./фото: film.ru
Любовные истории никогда не оставляют любителей кино и поклонников жанра равнодушными, а тема женских измен не раз поднималась в большом кино. Сегодня мы решили вспомнить самые захватывающие и яркие фильмы про неверность. Эти интереснейшие жизненные истории весьма поучительны и трогательны до сентиментальности.
1. «Мосты округа Мэдисон»
Кадр из фильма «Мосты округа Мэдисон»./фото: allclip.net
режиссер - Клинт Иствуд
Любви не подвластны года. Не только у молодежи бывает в жизни счастье, иногда любовь стучит и в зрелые сердца. Как вспышка того самого фотоаппарата озаряет давно уснувшие глаза. И всего несколько дней наполняют жизнь героини ярким светом... Она обычная домохозяйка, муж и двое детей. Никто как прежде на нее уже не смотрит. Он необычный фотограф, человек мира. И он замечает всё, каждую мелочь. И когда они встречают друг друга, начинается танец... Но он не может длиться вечно, нужно делать выбор. Решать кто прав, а кто нет - потом будут дети.
Номинация на все американские награды для Мэрил Стрип.
2. «Почтальон всегда звонит дважды»
Кадр из фильма «Почтальон всегда звонит дважды»./фото: smotreti-serial.ru
режиссер Боб Рейфелсон
Молодая и красивая женщина замужем за старым греком. Он хозяин частной бензоколонки и ей невыносимо скучен. Герой Джека Николсона - обыкновенный пройдоха, отщепенец времен сухого закона в Америке. И голоден до денег. Но сколько бы злато его не манило, её он не заметить просто не мог. Достаточно было одного немого диалога, чтобы страсть внутри взорвалась у двоих. А дальше что? Как такой огонь тушить? Его или поддерживать надо, или прочь герою уходить... Они решают уйти вместе. Но как вы помните, он голоден до злата...
Страсть, голод, алчность.
3. «Жизнь других»
Кадр из фильма «Жизнь других»./фото: dyyxyimui.2fh.co
режиссер Флориан Хенкель фон Доннерсмарк
Нет, фильм не только о женской неверности, он обо всём сразу. О политике того времени, тотальном контроле за гражданами, когда все боятся службы Штази и подозревают друг друга... Но чтобы показать, насколько губительна для человеческого существования такая политика, была выбрана одна незаурядная пара. Он - гениальный писатель, она - не менее гениальная актриса. Его муза, его выход к свету. Поскольку за ним очень пристально следят, и он вынужден оставаться в тени. Но так случилось, что она ему изменяет. Как? Почему? Так вышло. До поры до времени она свой грех отчаянно скрывает, но... Что будет если он узнает? Как посмотрит ей в глаза.
Лучший фильм года практически на всех кинофестивалям.
4. «Изгнание»
Кадр из фильма «Изгнание»./фото: replikler.net
режиссер Андрей Звягинцев
Что есть измена? Как ее понимают мужчины и женщины? Едва ли одинаково. У мужа дилемма, он не знает, что делать с неверной женой. Парадоксальный совет ему дает брат его, бандит: "Хочешь - убей, и это будет правильно. Хочешь - прости, и это тоже будет правильно". Но дело осложняется еще и тем, что жена ждет ребенка... И мужу честно говорит, что плод не его. Мужчина, конечно, понимает всё буквально. В этой истории кто-то просто должен умереть.
Золотая пальмовая ветвь за лучшую мужскую роль.
5. «Малхолланд Драйв»
Кадр из фильма «Малхолланд Драйв»./фото: film.ru
режиссер Дэвид Линч
Когда говорят о женской неверности, как правило, подразумевают измену мужчине. Однако, не в этот раз. Пока что лучший фильм 21-го века по мнению кинокритиков поведает о женской, всепоглощающей страсти. Которая без взаимности переходит в безумие, одержимость, а потом и жажду мести. Быть может это триллер? Нет, режиссер говорит, что - о любви. И глядя на ангелов в ночном Лос-Анджелеском небе хочется ему верить.
Страсть, безумие, одержимость, жажда мести.
6. «С широко закрытыми глазами»
Кадр из фильма «С широко закрытыми глазами»./фото: kinozon.tv
режиссер Стэнли Кубрик
На что может толкнуть женская измена? На развод, на ссору, даже на убийство. А что если это только фантазия? Измена только в голове? Жена так и сказала мужу. Что если бы могла, то не колебалась бы и минуты. Теперь рефлексия униженного мужа в кошмары его заведет. Ему нужно разобраться... Самому понять, что движет ей. А как это проверить? Конечно же, на деле.
После этого фильма брак Тома Круза и Николь Кидман распался.
7. «Главное - любить»
Кадр из фильма «Главное - любить»./фото: smotreti-serial.ru
режиссер Анджей Жулавски
Адепт сверхэкспрессивной манеры игры, театрализации кино на высшем уровне, Анджей Жулавски поставил свой лучший фильм в Париже, столице любви. Автор романа, по которому был снят этот фильм, скажет в итоге "что это не его книга, но это шедевр...". Пересказывать сюжет картин этого режиссера неблагодарное дело, у него далеко не все следует понимать буквально. Но игру актеров же понимать не обязательно, ведь правда? Если они играют эту правду, то нам, зрителям, достаточно лишь ее почувствовать! И это уже будет много. Но пару слов сказать все же надо. Она актриса даже не второй категории. Он фотограф-эмпат, подпадающий под ее отчаянные чары. У нее есть муж, который про него уже все знает. Им предстоит сыграть один спектакль...
Премия Сезар за лучшую женскую роль.
8. «Короткая встреча»
Кадр из фильма «Короткая встреча»./фото: smotreti-serial.ru
режиссер Дэвид Лин
А какими еще могут быть встречи на вокзале? Только короткими. Особенно, если у главных героев семьи за плечами. Она приезжает сюда раз в неделю, вырваться на воздух, кино посмотреть. Он по делам. Но если сюжет интересный, то хочется смотреть еще и больше. Так и им, становится друг друга мало, они ищут любой повод, чтобы приехать на вокзал. Но оба понимают, что так не может продолжаться вечно. Чей поезд раньше отойдет?
Номинация Оскар на лучшую женскую роль.
9. «Пианино»
Кадр из фильма «Пианино»./фото: simkl.ru
режиссер Джейн Кэмпион
Не то что бы героиню к измене вынуждают... Но повод разлюбить уверенно дают. Она нема с рождения, а когда хочет говорить - на пианино все слова свои играет. И смотрит черными глазами глубоко. Брутальный муж ее музыки не разделяет, но есть у них один абориген на службе... Вот так они друг друга и встречают. Этнический мотив, безмолвный акт любовный, ничто ее так в жизни не спасает. Конечно, если муж про их роман всё не узнает.
Золотая пальмовая ветвь.
10. «Неверная»
Кадр из фильма «Неверная»./фото: thedailybeast.com
режиссер Эдриан Лайн
Ну ведь бывает! Засмотришься случайно, стрелу Амура схватишь... И что потом поделать, куда от страсти скрыться, конечно, ты не знаешь... Чтобы безумие остановить, ее нужно до самого дна испить... Или убить. Муж не слепой, жену подозревает. Находит даже парня, как будто их мотивы понимает. Но не прощает. Вот только сам он грешным оказался... Теперь жене и мужу нужно заново учиться жить.
Номинация Оскар на лучшую женскую роль.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии