Зачем опытные хозяйки замораживают сливочное масло

Одним из самых нестабильных продуктов в вашем холодильнике является сливочное масло. Даже при правильном хранении, оно быстро впитывает посторонние запахи, теряет вкус и аромат. Чтобы этого не происходило, мы рекомендуем изменить привычный подход к хранению масла, и держать его в морозилке. Зачем – читайте в статье.
1. Почему масло быстро портится?
Масло может расслоиться.
В состав сливочного масла входит большое количество молочных жиров, при окислении которых продукт портится. Интересно, что даже если хранить масло в холодильнике при температуре от 0°C до +5°C, как указано производителем на упаковке, все равно этот процесс не останавливается. Он лишь замедляется, поэтому продукт остается «в зоне риска». А если добавить к этому воздействие света и кислорода, соседство с сильно пахнущими продуктами, то срок годности уменьшается еще больше.
Уже через несколько дней после покупки вы можете заметить, что структура продукта стала менее пластичной, во вкусе появилась горечь, а тот самый сливочный аромат, за который мы так любим масло, просто испарился.
Как этого избежать? Все просто – убирайте сливочное масло в морозильную камеру. При температуре ниже −18 °C окислительные процессы останавливаются и жиры стабилизируются. Соответственно, вкус, текстура и аромат продукта остаются неизменными на протяжении всего срока годности.
2. Правила хранения сливочного масла
Нарежьте масло на кусочки и положите в морозилку
Когда заморозка является единственно верным вариантом хранения? Если вы сразу покупаете несколько пачек масла, а также если берете качественное масло с маленьким сроком годности (например, домашнее).
Обратите внимание: Перед тем, как класть масло в морозилку, его нужно разделить на порционные кусочки. Если вы оставите продукт в брикете и заставите его постоянно проходить цикл «нагрев-охлаждение», он быстро испортится. Кроме того, важно ограничить контакт масла с кислородом. Оптимальный размер кусочков – 50 граммов. Заверните каждый в пищевую пленку, сложите все в зип-пакет и уберите в морозилку. Доставайте по необходимости.
Дополнительно заверните масло в пергамент.
Чему еще следует уделить внимание? Упаковке. Вопреки расхожему мнению, заводская не всегда подходит для длительного хранения в морозилке, поэтому нужно предпринять дополнительные меры защиты. Итак, чтобы уберечь масло от посторонних запахов и не дать поверхности засохнуть, дополнительно заворачивайте каждую пачку в пергамент и убирайте в герметичный контейнер либо зип-пакет. Это особенно актуально, если масло лежит в морозилке по соседству с рыбой или другими продуктами с интенсивным запахом.
Интересно, что с кулинарной точки зрения, замороженное сливочное масло гораздо удобнее свежего. Если использовать его в выпечке, оно даст более рассыпчатую и слоеную текстуру, которая так важна для песочного теста, слоек и пр. Продукт из морозилки гораздо проще натереть на терке, оно медленно тает и не остается на руках. Поэтому профессиональные повара часто хранят масло в ресторанах именно так.
3. Как размораживать сливочное масло?
Размораживайте масло на полке в холодильнике.
Здесь такой же принцип, как и с разморозкой мяса. Идеальный вариант – достать масло из морозилки накануне готовки и положить его на полку холодильника. За ночь оно оттает, и вы сможете использовать его в своих целях. А вот если размораживать масло «экстренно», то это приведет к расслоению: снаружи продукт станет мягким и податливым, а внутри останется твердым.
Если же вы забыли вечером переложить масло, и оно вам нужно срочно, оставьте кусочек в миске на столе. При комнатной температуре оно дойдет до нужной консистенции примерно за 30 минут. Повара не рекомендуют размораживать продукт в микроволновке или на водяной бане. Это ухудшит его вкус и лишит характерного аромата.
Помните, что повторно замораживать размороженное масло не стоит (поэтому мы рекомендовали сразу нарезать его на порционные кусочки). После контакта с кислородом и влагой структура жира внутри продукта меняется и в процессе заморозки усиливается окисление. Соответственно, ни структура, ни вкус масла уже не будут прежними.
4. Почему холодильник не подходит для хранения масла?
Сколько раз в день вы открываете и закрываете холодильник? Десятки. А это значит, что масло постоянно подвергается воздействию кислорода и страдает от скачка температур. Кроме того, не стоит забывать, что в холодильнике хранится много продуктов, которые обмениваются ароматами друг с другом. А масло очень хорошо впитывает посторонние запахи.
При длительном хранении на полке холодильника вкус продукта ухудшается – он становится менее сливочным и более плоским. Аромат также страдает – особенно подвержено риску качественное масло с высоким процентом жирности, которое не содержит консервантов.
Если же вы будете хранить сливочное масло в морозилке, то сможете решить сразу все проблемы: сохраните первоначальный вкус, аромат, текстуру, витамины и питательные элементы в составе. Главное – соблюдать условия хранения и дальнейшей разморозки.
