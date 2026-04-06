Зачем опытные хозяйки замораживают сливочное масло

Одним из самых нестабильных продуктов в вашем холодильнике является сливочное масло. Даже при правильном хранении, оно быстро впитывает посторонние запахи, теряет вкус и аромат. Чтобы этого не происходило, мы рекомендуем изменить привычный подход к хранению масла, и держать его в морозилке. Зачем – читайте в статье.

1. Почему масло быстро портится?

2. Правила хранения сливочного масла

3. Как размораживать сливочное масло?

4. Почему холодильник не подходит для хранения масла?

Масло может расслоиться.В состав сливочного масла входит большое количество молочных жиров, при окислении которых продукт портится. Интересно, что даже если хранить масло в холодильнике при температуре от 0°C до +5°C, как указано производителем на упаковке, все равно этот процесс не останавливается. Он лишь замедляется, поэтому продукт остается «в зоне риска». А если добавить к этому воздействие света и кислорода, соседство с сильно пахнущими продуктами, то срок годности уменьшается еще больше.Уже через несколько дней после покупки вы можете заметить, что структура продукта стала менее пластичной, во вкусе появилась горечь, а тот самый сливочный аромат, за который мы так любим масло, просто испарился.Как этого избежать? Все просто – убирайте сливочное масло в морозильную камеру. При температуре ниже −18 °C окислительные процессы останавливаются и жиры стабилизируются. Соответственно, вкус, текстура и аромат продукта остаются неизменными на протяжении всего срока годности.Нарежьте масло на кусочки и положите в морозилкуКогда заморозка является единственно верным вариантом хранения? Если вы сразу покупаете несколько пачек масла, а также если берете качественное масло с маленьким сроком годности (например, домашнее).При температуре воздуха −18°C оно будет сохранять свежесть до 9 месяцев, но после разморозки его нужно будет использовать в течение 7 дней. Сливочное масло хорошо переносит заморозку благодаря небольшому количеству воды и высокому содержанию жира в составе, поэтому можно не переживать о том, что после морозилки оно станет безвкусным или начнет крошиться.Обратите внимание: Перед тем, как класть масло в морозилку, его нужно разделить на порционные кусочки. Если вы оставите продукт в брикете и заставите его постоянно проходить цикл «нагрев-охлаждение», он быстро испортится. Кроме того, важно ограничить контакт масла с кислородом. Оптимальный размер кусочков – 50 граммов. Заверните каждый в пищевую пленку, сложите все в зип-пакет и уберите в морозилку. Доставайте по необходимости.Дополнительно заверните масло в пергамент.Чему еще следует уделить внимание? Упаковке. Вопреки расхожему мнению, заводская не всегда подходит для длительного хранения в морозилке, поэтому нужно предпринять дополнительные меры защиты. Итак, чтобы уберечь масло от посторонних запахов и не дать поверхности засохнуть, дополнительно заворачивайте каждую пачку в пергамент и убирайте в герметичный контейнер либо зип-пакет. Это особенно актуально, если масло лежит в морозилке по соседству с рыбой или другими продуктами с интенсивным запахом.Интересно, что с кулинарной точки зрения, замороженное сливочное масло гораздо удобнее свежего. Если использовать его в выпечке, оно даст более рассыпчатую и слоеную текстуру, которая так важна для песочного теста, слоек и пр. Продукт из морозилки гораздо проще натереть на терке, оно медленно тает и не остается на руках. Поэтому профессиональные повара часто хранят масло в ресторанах именно так.Размораживайте масло на полке в холодильнике.Здесь такой же принцип, как и с разморозкой мяса. Идеальный вариант – достать масло из морозилки накануне готовки и положить его на полку холодильника. За ночь оно оттает, и вы сможете использовать его в своих целях. А вот если размораживать масло «экстренно», то это приведет к расслоению: снаружи продукт станет мягким и податливым, а внутри останется твердым.Если же вы забыли вечером переложить масло, и оно вам нужно срочно, оставьте кусочек в миске на столе. При комнатной температуре оно дойдет до нужной консистенции примерно за 30 минут. Повара не рекомендуют размораживать продукт в микроволновке или на водяной бане. Это ухудшит его вкус и лишит характерного аромата.Помните, что повторно замораживать размороженное масло не стоит (поэтому мы рекомендовали сразу нарезать его на порционные кусочки). После контакта с кислородом и влагой структура жира внутри продукта меняется и в процессе заморозки усиливается окисление. Соответственно, ни структура, ни вкус масла уже не будут прежними.Сколько раз в день вы открываете и закрываете холодильник? Десятки. А это значит, что масло постоянно подвергается воздействию кислорода и страдает от скачка температур. Кроме того, не стоит забывать, что в холодильнике хранится много продуктов, которые обмениваются ароматами друг с другом. А масло очень хорошо впитывает посторонние запахи.При длительном хранении на полке холодильника вкус продукта ухудшается – он становится менее сливочным и более плоским. Аромат также страдает – особенно подвержено риску качественное масло с высоким процентом жирности, которое не содержит консервантов.Если же вы будете хранить сливочное масло в морозилке, то сможете решить сразу все проблемы: сохраните первоначальный вкус, аромат, текстуру, витамины и питательные элементы в составе. Главное – соблюдать условия хранения и дальнейшей разморозки.