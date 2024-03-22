7 продуктов, которые категорически нельзя замораживать

Холодильник – величайшее изобретение человека в области длительного хранения продуктов питания. Особое место в данном вопросе занимает, конечно же, заморозка продуктов. Морозильная камера может помочь сберечь блюда и продукты на куда более продолжительный срок. Тем не менее, мало кто задумывается над тем, что существует достаточно большой перечень еды, которой категорически противопоказано замораживание.
1. Молоко и сыр
Замораживать точно не стоит. /Фото: 1zoom.ru.
Молоко категорически нельзя замораживать. В противном случае оно теряет свои вкусовые качества. Более того, продукт может банально испортиться, начав распадаться. Изменение структуры молока под действием сверхнизкой температуры неизбежно. Данное правило касается и мягких сортов сыра: рикотта, камамбер, бри и т.п.
2. Консервы
Консервы долой. /Фото: 123ru.net.
Данный продукт следует хранить в комнатной температуре. Можно также держать консервы в холодильнике, однако точно не стоит пытаться их замораживать. В противном случае консервы начинают вздуваться и сразу же портятся. После такого об употреблении данного продукта можно сразу забыть.
3. Яйца
Точно не надо. /Фото: yandex.ru.
После заморозки и последующей разморозки яйца стремительно портятся, сначала приобретают неприятный запах, а следом превращаются в источник пищевого отравления. Даже непродолжительная заморозка отражается на яйцах исключительно негативно.
4. Овощи
Свежие лучше всего. /Фото: fertilizerdaily.ru.
Хотя размороженные овощи точно не спровоцируют пищевое отравление у человека, хозяев после использования такого способа хранения ждет неприятный сюрприз – потеря почти всех витаминов и, что не менее важно, потеря былых вкусовых качеств. В первую очередь это касается капусты, кабачков, салатов, огурцов и других водянистых культур.
5. Желатин
Отправьте его просто в холодильник. /Фото: smak.ua.
Любые блюда, которые содержат в своем составе желатин (в том числе заливное), не должны замораживаться. В противном случае они теряют почти все свои вкусовые качества. Все потому, что упомянутый ингредиент стремительно кристаллизуется в низкой температуре.
6. Газировка
Газировка не любит быть льдом. /Фото: 123ru.net.
Любые газированные напитки, в том числе алкогольные (включая шампанское) не должны замораживаться. Вкусовых качеств они не потеряют, однако вероятность взрыва емкости у замороженных газированных напитков непомерно высока. Если не хочется попасть в досадную ситуацию, лучше не рисковать.
7. Блюда в панировке
Такие блюда не дружат с холодом. /Фото: vilkin.pro.
Ни в коем случае нельзя отправлять в морозильную камеру любые блюда в панировке. Если пренебречь этим правилом, то уже совсем скоро можно будет попрощаться за всеми приготовленными «деликатесами». С высокой долей вероятностью, все что было заморожено, превратится в отвратительного вида водянистую кашицу.
Кроме того: уже размороженные блюда
Повторно морозить нельзя. /Фото: yandex.ru.
Наконец, не стоит забывать о самом главном правиле – однажды размороженные продукты должны быть приготовлены и съедены (или выброшены). Ни в коем случае не замораживайте их повторно. Подобные действия только поспособствуют размножению многочисленных бактерий в еде. В первую очередь это касается мяса и рыбы.
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