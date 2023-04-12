Необычный способ мытья окон

С помощью такого необычного, но действенного способа вы сможете отмыть окна до идеального состояния — стёкла будут настолько чистыми и прозрачными, будто бы их там и вовсе нет! А нужен всего лишь обычный чай.







Основную грязь с окон легко убрать с помощью жидкого хозяйственного или дегтярного мыла.







А затем следует хорошенько «отполировать» их. Заварите чай: на кружку— два пакетика чёрного чая.







Заваркой слегка смочите тряпку, натрите окна. Они будут блестеть без разводов и капель!





Читать далее →