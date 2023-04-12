С нами не соскучишься!

8 301 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Киевская Русь
    Таких "преступлений" не было бы, если бы   СССР не ввел запрет на поездки за границу. Коммунистические чиновники  сам...Как угоняли самол...
  • Александр Стародубцев
    просто на тот момент у нас еще не умели делать нормальную пластмассуПочему корпусы со...
  • Ингерман Ланская
    вернуть молодость и красоту, стала министр культуры СССР Екатерина Фурцева - у катьки была красота? и молодость?Пластическая хиру...

Необычный способ мытья окон

С помощью такого необычного, но действенного способа вы сможете отмыть окна до идеального состояния — стёкла будут настолько чистыми и прозрачными, будто бы их там и вовсе нет! А нужен всего лишь обычный чай.

Необычный способ мытья окон

Основную грязь с окон легко убрать с помощью жидкого хозяйственного или дегтярного мыла.

Необычный способ мытья окон

А затем следует хорошенько «отполировать» их. Заварите чай: на кружку— два пакетика чёрного чая.

Необычный способ мытья окон

Заваркой слегка смочите тряпку, натрите окна. Они будут блестеть без разводов и капель!

Необычный способ мытья окон
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Окнауход

Картина дня

наверх