Как расширить узкую юбку

Любимая юбка стала откровенно мала? Не огорчайтесь! Это легко исправить при минимуме усилий и затрат. Длина изделия останется прежней, а обновленная юбка будет выглядеть стильно и современно. Непосвященные решат, что вы просто купили новую, но с изюминкой, из такой же ткани.







Сделав замеры сверху и снизу, находим середину переднего полотнища и разрезаем вдоль по всей длине.

Прямая юбка в поясе посажена на резинку, которая в данном случае стала альтернативой корсажной ленты. В первоначальном варианте юбка имеет боковую молнию и разрез без шлицы сзади. Область молнии, как и вытачки при переделке не затронуты, что существенно облегчает задачу.Аккуратно выпарываем резинку, чтобы не повредить ткань. Распарываем подворот по линии низа. Замеряем глубину разреза. При желании в обновленной юбке его можно сделать чуть глубже или, напротив, уменьшить. Замеряем расстояние от основания разреза до верха изделия. Из подходящей ткани вырезаем добавочную полосу для формирования вставки нужной ширины. Не забываем учесть боковые припуски по длинной стороне и необходимость сделать подворот снизу вставки.Отутюживаем нижнюю часть юбки и заново формируем нижний край. Сначала подворачиваем ткань на 0,5 см и проглаживаем. Затем делаем еще один подворот, но уже более широкий и снова заутюживаем место сгиба. Для удобства во время формирования подворотов используем линейку или узкую планку.Делаем узкий подворот в нижней части вставки. Перекладываем полотнище юбки лицом вверх. Подводим к середине края, а затем отворачиваем ткань так, чтобы лицевая сторона оказалась сверху. Состыковываем вставку с юбкой по принципу лицом к лицу.Дополнительно наметываем или скалываем портновскими булавками, а затем прокладываем строчку.Чтобы не обрабатывать место срезов, по всей длине пристрачиваем бейку из тонкой ткани. Ленту отмеряем без учета подгиба по длине готового изделия.После того как бейка полностью подвернута, заглаживаем ее, и только затем снова прострачиваем.Для оформления переда используем широкое плотное кружево с симметричным орнаментным рисунком. При помощи термоклеевой паутинки делаем на кружеве подгиб снизу. Не забываем при этом совместить рисунок.При помощи портновских булавок дополнительно фиксируем кружево. Пускаем его по прямой поверх вставки на всю длину юбки. Пристрачиваем нитками в тон по лицевой стороне. С изнаночной стороны шов будет проходить по бейке.Аккуратно разрезаем кружево снизу, чтобы оформить разрез. Низ юбки подшиваем потайным швом.Отмеряем нужное количество резинки для пояса. На лицевую сторону наносим разметку под резинку. Обязательно учитываем то, что молния должна застегнуться полностью.Пристрачиваем резинку к поясу по прямой. Затем, не переворачивая юбку, подгибаем резинку вниз. Она должна лечь поверх лицевой стороны юбки. С обоих боков прокладываем строчку вдоль молнии.Дальше остается только вывернуть резинку в области пояса, расправить уголки и отутюжить юбку. Вот как выглядит обновленная юбка в итоге. Теперь она впору, к тому же благодаря кружевной вставке смотрится более интересно.