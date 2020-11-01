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Рейтинг традиционных блюд еврейской кухни

Еврейская гастрономия, в отличие от многих других кухонь мира, подчинена строгому своду религиозных правил. Все блюда готовятся в соответствии с кашрутом — требованиям Галахи, еврейского Закона. Так, по закону строго запрещено сочетать мясные и молочные продукты, употреблять свинину, верблюжатину, мясо дамана и зайца, а также насекомых, земноводных и пресмыкающихся. Кошерными считаются только одновременно жвачные и парнокопытные — коровы, козы, овцы, жирафы, лоси. Разрешается употреблять мясо птиц — гусей, кур, индеек, перепел, уток. Забой животных осуществляется также по особым правилам. Что касается рыбы, она мясом не считается; кошерная рыба должна иметь чешую и плавники.

Перед приготовлением продукты тщательно осматриваются и моются. Они не должны иметь никаких дефектов.

Стоит также отметить, что традиционная еврейская кухня делится на ашкеназскую и сефардскую. Евреи, проживающие в Европе, придерживаются традиций первой, в то время как евреи ближнего востока — второй.

Рейтинг традиционных блюд еврейской кухни

Маца.

Рейтинг традиционных блюд еврейской кухни

Форшмак.

Рейтинг традиционных блюд еврейской кухни

Хумус.

Рейтинг традиционных блюд еврейской кухни

Фалафель.

Рейтинг традиционных блюд еврейской кухни

Жареные артишоки.

Рейтинг традиционных блюд еврейской кухни

Латкес.

Рейтинг традиционных блюд еврейской кухни

Куриный бульон с кнедлями на основе перетертой в муку мацы.

Рейтинг традиционных блюд еврейской кухни

Чолнт.

Рейтинг традиционных блюд еврейской кухни

Гефилте фиш

Рейтинг традиционных блюд еврейской кухни

Мацебрай.

Рейтинг традиционных блюд еврейской кухни

Циемес.

Рейтинг традиционных блюд еврейской кухни

Хала.

Рейтинг традиционных блюд еврейской кухни

Бейгл.

Рейтинг традиционных блюд еврейской кухни

Хоменташен.

Рейтинг традиционных блюд еврейской кухни

Суфгания.

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