Как в викторианскую эпоху создавали фотографии людей «без головы»

Очередной странный тренд из викторианской эпохи. /Фото: factroom.ru

Голова Иоанна Крестителя на блюде - первое фото, сделанное по новой технологии. /Фото: wikipedia.org

Многие считали такие фото греховными или просто жуткими. /Фото: moya-planeta.ru

Можно сказать, что эта технология была прародителем фотошопа. /Фото: extremal.mirtesen.ru

По сюжету фото, мужчина отрубил себе голову и держит её, а у него отросла вторая. /Фото: wikipedia.org