7 фильмов, которые позволят отвлечься от проблем и помогут пережить трудные времена

Возможно, даже в самые трудные времена человеку часто нужны не слова ободрения и попытки поговорить о происходящем, а тихий вечер без всяких новостей и разговоров о сложностях бытия. Тогда приходит время посмотреть те фильмы, которые способны изменить настроение, отвлечь и даже взглянуть на собственную жизнь под другим углом.
«Звёздная пыль», 2007 год, Великобритания, США, режиссёр Мэттью Вон
В этом фильме гармонично сочетаются приключения и волшебство, романтика и фантастика. Главный герой непременно заставит зрителя улыбаться, очень уж он прост и наивен в своём желании подарить возлюбленной упавшую звезду, на поиски которой он, собственно, и отправляется. Но он не одинок в своём желании заполучить звёздочку с неба. Самое главное, что эта сказка для взрослых получилась захватывающей, напряжённой и наполненной хорошим юмором. При этом как бы страшно ни было в пути, свет обязательно победит тьму в финале.
«История рыцаря», 2001 год, США, режиссёр Брайан Хелгеленд
Режиссёру фильма удалось вместить не только боевик, мелодраму и комедию в одну картину, но ещё и объединить средневековье и современность. Здесь звучат песни в исполнении группы Queen и Дэвида Боуи, а рыцари сражаются на турнирах под кричалки фанатов. Увлекательный сюжет, добрый юмор, яркие герои, прекрасная музыка и потрясающий актёрский ансамбль позволят буквально отрешиться от происходящего вокруг и погрузят в атмосферу волшебства и ожидания чуда, которое непременно случится.
«Дневник Бриджит Джонс», 2001 год, Великобритания, Франция, США, режиссёр Шэрон Магуайр
Кажется, этот фильм можно смотреть с любого места, ведь многие зрители видели его не раз и знают сюжет почти наизусть, как и все те нелепые ситуации, в которые предстоит попасть героине в исполнении Рене Зеллвегер. Но при этом невозможно в сотый раз сдержать улыбку, наблюдая за борьбой Бриджит Джонс с самой собой. И пусть сюжет отчаянно напоминает небезызвестный фильм «Гордость и предубеждение», «Дневник Бриджит Джонс» дарит надежду на то, что каждая мечта может сбыться самым неожиданным образом.
«Хороший год», 2006 год, США, Великобритания, режиссёр Ридли Скотт
За суетой и тревожностью сегодняшней жизни бывает очень трудно остановиться и вспомнить о том, что не деньги и власть являются главными ценностями в жизни. Герою Рассела Кроу, возможно, никогда не выпал бы шанс увидеть, как встаёт солнце над Провансом, если бы не внезапно полученная в наследство винодельня в этом месте. Ему, а вместе с ним и зрителям предстоит осознать всего одну истину: быть счастливым просто, потому что счастье – в каждом мгновении бытия.
«Индиана Джонс», 1981 – 1989 годы, США, режиссёр Стивен Спилберг
Именно первые три части знаменитой франшизы об Индиане Джонсе обладают почти терапевтическим эффектом. Приключения главного героя каким-то удивительным образом заставляют не просто отвлечься от проблем, но ещё и поверить в себя и свои силы. А ещё в то, что выход есть из любой, даже самой сложной ситуации. При этом совершенно неважно знание сюжета и слов героев почти наизусть, надо просто садиться и смотреть.
«Реальная любовь», 2003 год, Великобритания, США, Франция, режиссёр Ричард Кёртис
Вместе с героем фильма стоит хотя бы на два часа поверить в то, что любовь находится повсюду, ею пропитано каждое мгновение жизни, и именно она спасёт мир от зла, ненависти и темноты. Ричард Кёртис, попытавшийся соединить в одном фильме сразу несколько сюжетных линий, по сути, создал романтическую комедию на все случаи жизни. Её можно смотреть, как сказку, в праздники и спасаться ею от негатива в трудные времена, когда кажется, что мир вокруг вот-вот рухнет.
«Камон Камон», 2021 год, США, режиссёр Майк Миллс
Удивительно, но эта простая история о самых обычных житейских проблемах способна создать ощущение тёплых объятий, в которых забываешь обо всём. Главный герой пытается найти общий язык со своим девятилетним племянником, а зритель в результате получает рецепт спасения от вселенского зла, заключающийся в бережном отношении людей друг к другу.
