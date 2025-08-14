Готовить как в Корее: 6 самых популярных рецептов кимчи

Кимчи – популярное корейское блюдо, приправленное луком, острым перцем, пряными травами и ароматными специями. Его обычно подают в качестве гарнира во время еды, а также как закуску или соус. Делимся самыми популярными рецептами ферментированных овощей, которые, как оказывается, не только вкусные, а и полезные.
1. Из пекинской капусты
Кимчи из пекинской капусты. \ Фото: seriouseats.com.
Кимчи из пекинской капусты – классический и самый популярный рецепт острой закуски, которую обожают как взрослые, так и дети в Корее. Неудивительно, что со временем это блюдо обрело огромную популярность и за пределами родины, ведь попробовав его однажды, сложно отказать себе вновь насладиться им.
Ингредиенты для приготовления:
• Один кочан пекинской капусты;
• Столовая ложка морской соли;
• Несколько зубчиков чеснока;
• Три-четыре сантиметра имбирного корня;
• Восемь редисок;
• Две морковки;
• Пучок зелёного лука;
• Столовая ложка тростникового сахара;
• Две столовые ложки рыбного соуса;
• Две столовые ложки пасты чили;
• Три столовые ложки рисового уксуса.
Капустное кимчи. \ Фото: nourishedkitchen.com.
Как готовить:
• Пекинскую капусту моем;
• Крупно нарезаем;
• Выкладываем в глубокую ёмкость или кастрюлю подходящего размера;
• Засыпаем солью;
• Перемешиваем руками и оставляем на час в тёплом месте, чтобы капуста дала сок;
• После моем под проточной водой и просушиваем;
• Редиску и морковку моем;
• Чистим и натираем на крупной тёрке;
• Лук моем и мелко нарезаем;
• Чеснок и имбирь измельчаем;
• В миске смешиваем имбирь с чесноком, сахаром, рыбным соусом, пастой чили и рисовым уксусом;
• В салатнике смешиваем все овощи между собой;
• Заливаем соусом;
• Перемешиваем;
• Настаиваем полчаса и подаём к столу.
2. Из томатов
Кимчи из помидоров. \ Фото: foodgal.com.
Маринованные помидоры – любимая многими закуска, которая отлично сочетается с любым гарниром и салатом. Исключением не стало и кимчи, идеально дополняющее мясо, рис и картофель.
Ингредиенты для приготовления:
• Шесть крупных мясистых томатов;
• Чесночная головка;
• Три-четыре сантиметра имбирного корня;
• Маленькая фиолетовая луковица;
• Пучок зелёного лука;
• Четыре столовые ложки устричного соуса;
• Четыре столовые ложки молотого перца чили;
• Столовая ложка тростникового сахара;
• Две столовые ложки яблочного сока;
• Столовая ложка кунжута.
Помидоры по-корейски. \ Фото: 3jamigos.com.
Как готовить:
• Чеснок и имбирь чистить;
• Натираем или измельчаем блендером;
• Фиолетовую луковицу нарезаем тонкими кольцами или полукольцами;
• Зелёный лук нарезаем «перьями» по полтора-два сантиметра;
• Выкладываем все ингредиенты в миску;
• В небольшой ёмкости смешиваем тростниковый сахар с устричным соусом, молотым перцем чили и яблочным соком;
• Томаты моем;
• Вытираем насухо;
• Разрезаем на восемь частей;
• Выкладываем в глубокую и достаточно широкую ёмкость;
• Заливаем маринадом;
• Посыпаем кунжутом;
• Накрываем крышкой;
• Держим в холодильнике десять-двенадцать часов;
• После блюдо можно подавать к столу.
3. Из баклажанов
Кимчи из баклажанов. \ Фото: maangchi.com.
Для любителей «огоньков» - пряной ароматной закуски, прекрасно дополняющей абсолютно любое блюдо, также придётся по вкусу и кимчи из баклажанов.
Ингредиенты для приготовления:
• Грамм шестьсот баклажанов;
• Пара сантиметров имбирного корня;
• Стручок острого зелёного перца;
• Несколько зубков чеснока;
• Пучок зелёного лука;
• Пять столовых ложек соевого соуса;
• Одна столовая ложка мирина;
• Одна столовая ложка кунжутного масла;
• Две столовые ложки молотого перца чили;
• Две столовые ложки кунжута.
Баклажаны по-корейски. \ Фото: pregnantandhungry.com.
Как готовить:
• Баклажаны моем;
• Разрезаем вдоль на две части;
• каждую из них разрезаем на четыре части;
• Готовим десять-двенадцать минут на пару в кастрюле;
• Остужаем;
• Выкладываем в подходящую по размеру ёмкость;
• Чеснок, острый зелёный перец и имбирный корень чистим;
• Измельчаем блендером;
• Зелёный лук мелко нарезаем;
• В миске смешиваем мирин с соевым соусом, кунжутным маслом, молотым перцем чили и кунжутом;
• Получившимся маринадом заливаем баклажаны;
• Перемешиваем;
• Накрываем крышкой;
• Держим в холодильнике до утра.
4. Из тыквы
Кимчи из тыквы. \ Фото: assets-global.website-files.com.
Захотелось чего-то остренького? Так почему бы не приготовить тыквенное кимчи? Получается очень вкусно и универсально.
Ингредиенты для приготовления:
• Полкилограмма тыквенной мякоти;
• Семь столовых ложек крупной морской соли;
• Пара крупных листов пекинской капусты;
• Пучок зелёного лука;
• Чесночная головка среднего размера;
• Три-четыре сантиметра имбирного корня;
• Столовая ложка молотого красного перца;
• Столовая ложка обычной соли;
• Столовая ложка сахара.
Тыква по-корейски. \ Фото: i.pinimg.com.
Как готовить:
• Нарезаем тыкву кубиком;
• Выкладываем в кастрюлю;
• Засыпаем крупной морской солью;
• Накрываем крышкой или пищевой плёнкой;
• Оставляем до утра при комнатной температуре;
• После промываем несколько раз холодной водой;
• Капустные листья, очищенный имбирный корень и чесночные зубчики нарезаем;
• Измельчаем блендером;
• Смешиваем соль с сахаром и красным молотым перцем;
• Получившейся смесью приправляем капустную пасту;
• Тыкву выкладываем в стеклянную тару;
• Заливаем пастой;
• Перемешиваем;
• Накрываем крышкой;
• Храним неделю при комнатной температуре;
• Затем отправляем в холодильник (хранится такое кимчи максимум пять недель).
5. Из дайкона
Кимчи из дайкона. \ Фото: theawesomegreen.com.
Любите похрустеть? Тогда рецепт кимчи из дайкона – отличная возможность насладиться сочными хрустящими овощами.
Ингредиенты для приготовления:
• Килограмм дайкона;
• Столовая ложка соли;
• Столовая ложка сахара;
• Три-четыре зубка чеснока;
• Три сантиметра имбирного корня;
• Несколько стеблей зелёного лука;
• Две столовые ложки соевого соуса;
• Три-четыре столовые ложки молотого красного перца чили.
Дайкон по-корейски. \ Фото: theawesomegreen.com.
Как готовить:
• Дайкон моем и чистим;
• Нарезаем кубиком;
• Выкладываем в миску;
• Засыпаем солью, смешанной с сахаром;
• Перемешиваем;
• Оставляет на тридцать минут;
• После откидываем на дуршлаг;
• Чеснок и имбирный корень чистим и измельчаем;
• Зелёный лук нарезаем «перьями» по три-четыре сантиметра;
• Смешиваем с чесноком, имбирём, зелёным луком, соевым соусом, красным молотым перцем и небольшим количеством маринада из дайкона;
• Выкладываем в стеклянную тару;
• Заливаем пряной пастой;
• Перемешиваем;
• Накрываем крышкой;
• Ставим в холодильник до утра.
6. Из огурцов
Кимчи из огурцов. \ Фото: koreanbapsang.com.
Огуречное кимчи не менее оригинальный и популярный вариант. Подавайте блюдо в качестве закуски или к гарниру из риса, спагетти и картофеля. Также можно подавать к мясным блюдам и морепродуктам
Ингредиенты для приготовления:
• Полкилограмма огурцов;
• Столовая ложка соли;
• Небольшая морковка;
• Маленький пучок зелёного лука;
• Три-четыре зубка чеснока;
• Пару сантиметров имбирного корня;
• Одно маленькое зелёное яблоко;
• Столовая ложка хлопьев чили;
• Чайная ложка сахара;
• Чайная ложка соевого соуса;
• Чайная ложка рисового уксуса;
• Чайная ложка кунжутного масла;
• Чайная ложка рыбного соуса.
Огурцы по-корейски. \ Фото: thewoksoflife.com.
Как готовить:
• Огурцы моем;
• Тщательно вытираем;
• Разрезаем поперёк, а после каждую часть — на четвертинки;
• Откидываем на дуршлаг;
• Засыпаем солью и оставляем на тридцать минут;
• Морковку моем, чистим и нарезаем соломкой;
• Зелёный лук шинкуем по пять сантиметров длиной;
• Имбирный корень, чеснок и яблоко чистим и трём на мелкую тёрку;
• Добавляем соевый соус, сахар, уксус, кунжутное масло, рыбный соус и хлопья перца чили;
• Огурцы выкладываем в банку;
• Засыпаем морковку и лук;
• Заливаем пряной смесью;
• Перемешиваем;
• Накрываем крышкой и ставим в холодильник до утра.
