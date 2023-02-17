Свято место

Чтобы проследить, как природа влияет на человеческую религиозность, аргентинец Фернанду Массели (Fernando Maselli) сфотографировал места, признанные священными в разных культурах и верованиях.



Слово «иерофания», введенное в употребление румынским историком религий Мирчей Элиаде, означает явление, которое воспринято в любой отдельно взятой культуре как священное. Иерофанией может стать любой материальный объект: гора, лес, река, камень, животное или растение.







Гарахонай, Испания



Национальный парк Гарахонай, расположенный на острове Гомера Канарского архипелага, когда-то был местом обитания первых местных поселенцев. Название местности дала легенда о Гаре и Хонае — возлюбленных, которые спрыгнули вместе со скалы, когда родители запретили им быть вместе. Пик горы Альто де Гарахонай высотой 1375 метров считается одним из главных священных мест острова.







Балайтус, Испания



С пика Балайтус высотой 3 144 метра начинается самая высокая часть Пиренеев. В местных сказаниях и в древней мифологии гору называют проклятой, вызывающей мрачные чувства.







Лес Савассона, Испания



В центре священного леса Савассона в Каталонии расположен камень, много веков назад служивший алтарем для жертвоприношений. Другие камни в лесу выдолблены в форме надгробий или изрезаны сакральными символами. Место не потеряло своей притягательности для служителей культов и в христианскую эпоху — на это указывают две сохранившиеся в лесу романские часовни.







Пик Саградо Корасон, Испания



Одна из самых высоких вершин хребта Пикос-де-Эуропа (2 211 метров над уровнем моря) по сей день является местом паломничества — сотни католиков поднимаются на гору, чтобы поклониться символическому изображению Святого сердца Христа, которое находится на горе с 1900 года.







Ущелье реки Дуратон, Испания



Ущелье считалось священным еще в доисторическую эпоху — свидетельством тому служат сотни образцов наскальной живописи на его стенах. Позднее в местных пещерах селились отшельники, а на берегах были построены несколько церквей и францисканский монастырь.







Педрафорка, Испания



Название этой горы в Пиренеях происходит от латинского «petra furca» — «каменные вилы». Раздвоенная вершина, благодаря которой гора получила название, по легенде, — излюбленное место для ведьминских шабашей. В ночь Святого Хуана колдуньи якобы по очереди пролетают сквозь углубление в горе.







Тейде, Испания



Вулкан Тейде на острове Тенерифе, как верили коренные жители острова гуанчи, был жилищем злого демона Гуайоты. В более поздних легендах Тейде фигурирует как главная священная гора Канарских островов.







Лес Орриус, Испания



Лес Орриус неподалеку от Барселоны на протяжении многих веков служил местом проведения мистических церемоний: на его территории находятся несколько древних дольменов. В 1960-е годы лес был местом паломничества для уфологов со всего мира, и по сей день в нем регулярно собираются медиумы и экстрасенсы из разных стран, чтобы проводить магические опыты.







Пещера кукол, Испания



Расположенная в Национальном парке Десеньяперрос, эта пещера была священной для иберов уже в 5-4 веках до н.э. В ней можно до сих пор наблюдать образцы древней каменной скульптуры. В романский период пещера тоже оставалась местом поклонения, в нее приносили дары божествам, а рядом с ней строили храмы.







Каниго, Франция



С 1955 года на вершине святой горы Каниго во французских Пиренеях (в северной части старинной Каталонии) в день Святого Хуана разжигают костер, пламя которого добровольцы разносят по всей Каталонии как символ жизни региона. У подножия горы расположены действующие монастыри Сан Мартин де Каниго и Сан Мигель де Куйша.







Пик Ани, Испания



Баскское название этой вершины в Пиренеях — Auñamendi — переводится как «косулья гора». В мифологии басков гора Ани считалась территорией божества Жонагорри, Красного Властелина. В своем саду на горе Жонагорри выращивал плоды бессмертия, отпугивая воров градом и грозами.







Устье реки Сираунса, Испания



В дохристианской Испании вода считалась сакральной и неприкосновенной. Родники, колодцы, реки, и в частности, их устья, почитались как святыни. У этого истока располагалось несколько римских алтарей, в том числе один, посвященный нимфам.







Разлом Роланда, Испания



По легенде, этот впечатляющий разлом в Пиренеях образовался от удара Роланда, племянника Карла Великого, пытавшегося уничтожить меч Дюрандаль, чтобы тот не достался врагам.







Черная пещера, Испания



О ритуальном использовании этой пещеры говорят датированные римским периодом надписи на латыни, которые были обнаружены на ее стенах. Как гласит одна из этих надписей, воды родника у пещеры обладают целительной силой.







Адарра, Испания



Гора Адарра в стране Басков от подножия до вершины усеяна мегалитическими сооружениями: здесь расположено 34 каменных круга, 4 дольмена, 3 прямоугольных каменных ящика для погребения и два каменных обелиска — менгира. В первый день нового года здесь до сих пор по традиции проводят ритуалы обновления.







Мыс Креус, Испания



Самая восточная точка материковой Испании тоже богата мегалитическими памятниками. Жившие здесь древние греки построили на этом месте храм богинь Афродиты и Артемиды, а в 8 веке н.э. христианские монахи переделали этот храм в церковь и монастырь.



источник





Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





